"Quân vương bất diệt" Lee Min Ho lại bị báo chí Hàn chê bai diễn xuất, đem ra so sánh với 2 người này

The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt được kì vọng là bom tấn xứ Hàn khi rating ở tập mở màn đã chạm mức 10,75% - một con số không hề thấp.

Tuy nhiên càng về sau, tỉ suất lượt xem mỗi tập lại sụt giảm, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả dành cho "con cưng" của biên kịch vàng Kim Eun Sook thua xa siêu phẩm The World Of The Married - Thế giới hôn nhân.

Sau 4 tập phát sóng, nhiều người cho rằng cốt truyện song trùng khó hiểu, diễn xuất nhạt nhòa của Kim Go Eun cũng như quảng cáo quá nhiều là nguyên nhân khiến Quân vương bất diệt có dấu hiệu thất bại. Tuy nhiên mới đây, một bài báo của phóng viên Kim Jinseok đã chỉ ra rằng chính Lee Min Ho mới là người đáng chê nhiều nhất.



Bài viết trên trang Isplus cho rằng Lee Min Ho mới là người đáng bị chê nhiều nhất trong phim Quân vương bất diệt.

Cụ thể bài viết cho rằng, Lee Min Ho đã có hơn 10 năm diễn xuất nhưng kỹ năng của anh vẫn một màu, không có chút tiến triển nào so với trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất của Lee Min Ho chính là nam diễn viên đã chú trọng hơn về mặt hình ảnh, giảm cân so với trước kia, còn lại đều "giậm chân tại chỗ", khiến người xem không thể đắm chìm với nhân vật Lee Gon.

Tiếp đến, bài viết cho rằng nhân vật của Lee Min Ho luôn giống với các vai diễn trước đó của anh. Chẳng hạn vai Kim Tan trong phim Người thừa kế chính là phiên bản thứ 2 của nhân vật Goo Jun Pyo trong phim Vườn sao băng, và Quân vương bất diệt chỉ là phiên bản được làm mới hơn mà thôi. Bên cạnh đó, trong suốt 4 tập vừa qua, nhân vật của Lee Min Ho chưa tạo ra chemistry nào đặc biệt với nữ chính, cách thể hiện quá tệ, nhất là ở phần phát âm.

Chưa dừng lại ở đó, bài viết dẫn chứng bằng phân cảnh ăn thịt gà rất vụng về của Lee Min Ho trong phim. Cùng trang lứa với Kim Soo Hyun và Joo Won, thế nhưng diễn xuất của Lee Min Ho vẫn còn thua xa so với 2 người này.

Lee Min Ho bị chê diễn dở hơn Kim Soo Hyun và Joo Won.

Cuối cùng bài báo khép lại rằng, Lee Min Ho chỉ xứng đáng được gọi là diễn viên thay vì ca tụng là "Ngôi sao Hallyu".

Hiện tại, bài viết chê bai diễn xuất của Lee Min Ho đang trở thành topic được đọc nhiều nhất trên diễn đàn Theqoo, nhiều khán giả cho rằng Lee Min Ho không đáng để bị chê bai nhiều đến vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến lại đồng tình với quan điểm của bài viết.