"Quân vương bất diệt" tập 3: Tốn công "bao nuôi", Lee Min Ho lại bỏ đi âm thầm khiến Kim Go Eun hụt hẫng

Bỏ ngỏ phân cảnh Lee Gon (Lee Min Ho) muốn cưới Tae Eul (Kim Go Eun) làm Hoàng Hậu ở cuối tập 2 The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt, mở đầu tập 3 chàng Hoàng đế Lee Gon đã đưa nàng cảnh sát Tae Eul đến rừng trúc, nơi có cánh cửa giao giữa hai thế giới song song để chứng minh những lời mình nói là thật.

Tuy nhiên, vì Lee Gon không biết rằng cánh cửa ấy chỉ xuất hiện khi có cây sáo Vạn Ba Tức Địch nên những gì mà anh nói với Tae Eul đều không có sức thuyết phục, khiến cô nàng tiếp tục nổi cáu bởi những điều mơ hồ mà Lee Gon nói ra.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng kết quả ADN của Lee Gon cũng đã có. Đúng như những gì Lee Gon từng nói, anh không hề có chút liên quan đến thế giới thực tại. Thậm chí, chú ngựa Maximus cũng chẳng phải giống ngựa ở Hàn Quốc khiến Tae Eul càng thêm hoang mang về thân phận thật sự của chàng trai đặc biệt này.

Dù đã nhiều lần hứa chỉ giúp đỡ Lee Gon trong thời gian chờ đợi có kết quả ADN, tuy nhiên cuối cùng Tae Eul vẫn không thể bỏ rơi anh chàng và tiếp tục chuỗi ngày "bao nuôi" Lee Gon.

Lee Gon tiếp tục được Tae Eul "bao nuôi".

Anh chàng còn tự ý "order thêm" 1 suất gà rán riêng cho mình khiến Tae Eul nổi cáu.

Và khi bị quở trách, Lee Gon còn đòi xử trảm "crush".

Việc Lee Gon bước vào một thế giới mới đã khiến anh gặp nguy hiểm khi vết thương ở vai bất ngờ tái phát khi trời có sấm sét. Ngoài ra, Lee Gon cũng phát hiện việc anh ở thế giới thực còn khiến cho thời gian bị ngưng lại và mọi thứ không thể chuyển động.

Sau chuỗi ngày khám phá để tìm được đường quay về với thế giới của mình, cuối cùng Lee Gon cũng đã phát hiện được việc cây sáo Vạn Ba Tức Địch chính là "chìa khóa" mở ra cánh cửa giao giữa hai thế giới song song. Trong những phân cảnh cuối của tập phim, Lee Gon đã bất ngờ đưa ra quyết định là cưỡi ngựa quay về thế giới của mình khiến Tae Eul vô cùng hụt hẫng.

Lee Gon đã tìm ra bí mật để mở cánh cửa song song.

Tae Eul bỗng dưng cảm thấy trống vắng khi Lee Gon bỏ đi mà không nói một lời từ giã.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Quân Vương Bất Diệt phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.