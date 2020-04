"Quân vương bất diệt" tập 5: Kim Go Eun bất ngờ chĩa súng bắn Lee Min Ho, chuyện gì thế này?

Sau khi Tae Eul (Kim Go Eun) chính thức đặt chân đến thế giới của Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho), đoạn preview tập 5 The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt mang đến cho khán giả sự phấn khích nhưng cũng không khỏi "đau tim" khi Tae Eul bỗng dưng chĩa súng vào người Lee Gon đòi bắn, bất chấp bên cạnh chàng Hoàng đế lúc này có nguyên dàn cận vệ.

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đối với Tae Eul nhưng nhiều khả năng cô nàng đã gặp phải một điều gì đó không vừa lòng mới có phản ứng gay gắt đến như vậy.

Tae Eul chĩa súng vào người Lee Gon đòi bắn.

Trước đó, sau khi đưa Tae Eul sang thế giới của mình, Lee Gon cùng nàng "crush" đã trải qua những giây phút ngọt ngào. Tại đây, Lee Gon còn tựa đầu lên vai Tae Eul tâm tình như một đôi tình nhân.

Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn bị thượng cung Noh "bắt gian" chỉ vì Lee Gon dám đem "gái lạ" vào phòng. Đây hứa hẹn sẽ là phân cảnh khiến khán giả cười ngất trong tập 5 tới đây.

Lee Gon và Tae Eul đã trải qua những khoảnh khăc đầy ngọt ngào như một đôi tình nhân thật thụ.

Lee Gon còn bị thượng cung Noh quát cho một trận vì tội mang "gái lạ" về phòng.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Quân Vương Bất Diệt phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.