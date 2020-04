Drama phim truyền hình cực hấp dẫn: Em ruột "chiến" với anh trai để giành chị dâu, mỹ nhân rich kid "Graceful Family" tái xuất

Chiều 27/4, tờ Xportsnews đưa tin độc quyền cho biết dàn diễn viên nổi tiếng gồm Im Soo Hyang, Ji Soo, Ha Seok Jin và Hwang Seung Eon chính thức xác nhận sẽ tham gia bộ phim truyền hình cực hấp dẫn của nhà đài MBC có tên When I Was the Prettiest.

Được biết, When I Was the Prettiest xoay quanh chuyện tình đầy éo le của hai anh em trai trong một gia đình, trong đó người em lỡ đem lòng yêu vợ của anh trai tạo nên "drama" đầy ngang trái.

Dàn diễn viên chính góp mặt trong dự án truyền hình When I Was the Prettiest của đài MBC.

Theo nhà sản xuất tiết lộ, trong bộ phim này, Im Soo Hyang sẽ vào vai Oh Ye Ji, một nghệ sĩ gốm với mong muốn sẽ sống một cuộc sống bình thường, tuy nhiên trái ngang thay, cô lại vướng vào một cuộc tình tay ba khi trở thành mục tiêu theo đuổi của hai anh em trong một gia đình.

When I Was the Prettiest cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Im Soo Hyang sau thành công của bộ phim "Graceful Family" phát sóng hồi năm ngoái.



Trong khi đó, nam diễn viên Ha Seok Jin sẽ vào vai Seo Jin, một người bỗng rơi vào lưới tình với Ye Ji từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi kết hôn với Ye Ji, Seo Jin bất ngờ phải tranh đấu với chính người em trai của mình là Seo Hwan (Ji Soo), vốn đã có tình cảm với "chị dâu" từ trước.



Ha Seok Jin cũng sẽ trở lại sau màn "cameo" trong bộ phim Crash Landing On You với vai anh trai của Jung Hyuk (Hyun Bin).

"Nam phụ quốc dân" Ji Soo sẽ giành chị dâu với anh trai ruột trong phim.

Ngoài ra, Hwang Seung Eon sẽ vào vai Carrie Jeong, bạn gái cũ của Seo Jin. Cô nàng dù đã chia tay với Seo Jin nhưng khi thấy người yêu cũ có vợ bỗng dưng tơ tưởng và muốn "nối lại tình xưa".

"Mỹ nhân nhà YG" Hwang Seung Eon sẽ làm "tiểu tam" trong When I Was The Prettiest.

Như vậy với một cuộc tranh đấu đầy phức tạp, When I Was The Prettiest chắc chắn sẽ mang đến vô số drama hấp dẫn cho khán giả.

When I Was The Prettiest dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8 tới đây trên đài MBC.