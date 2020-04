"Quân vương bất diệt" đầu tư hơn 600 tỷ nhưng rating vẫn thua "Thế giới hôn nhân", Kim Go Eun bị chê ăn may nhờ có Gong Yoo - Lee Dong Wook

Tối 25/4, 2 bộ phim truyền hình được khán giả chú ý nhất hiện nay là Quân vương bất diệt và Thế giới hôn nhân đã chính thức lên sóng. Tuy nhiên cán cân rating tiếp tục nghiêng về dự án truyền hình của đài cáp jTBC khi chạm mốc 22.9%, vượt qua Crash Landing On You của Hyun Bin - Son Ye Jin vừa xác lập kỷ lục cách đây không lâu.

Trong khi đó, Quân vương bất diệt tập 4 với sự góp mặt của Lee Min Ho - Kim Go Eun dù được chiếu trên đài trung ương nhưng rating chỉ thu về 9.7%, thấp hơn rất nhiều so với Thế giới hôn nhân của Kim Hee Ae.

Trước tình hình Quân vương bất diệt đang có dấu hiệu không gây được tiếng vang, và nhà sản xuất nhiều khả năng thua lỗ, mới đây tờ Korea Econ đã có một bài viết tiết lộ về khoản đầu tư khủng của dự án này.

Theo Korea Econ, chi phí sản xuất cho 16 tập phim của Quân vương bất diệt được tiết lộ lên tới hơn 32 tỷ won ( khoảng 609 tỷ đồng). Đây cũng là lý do mà bộ phim liên tục chèn vào vô số quảng cáo như cà phê, bánh, gà rán, trà sữa... xuyên suốt 4 tập vừa qua khiến phim bị loãng, gây khó chịu đối với người xem.

Bên cạnh đó, tờ Korea Econ cũng chỉ ra rằng "vũ trụ phim" của Kim Eun Sook không còn hiệu ứng lớn như trước, khán giả giờ đây đã bắt đầu chán với mô tip phim Lọ lem và Hoàng tử mà bà tạo nên.

Bài báo trên tờ Korea Econ tiết lộ chi phí sản xuất Quân vương bất diệt và những lý do khiến rating phim không bằng Thế giới hôn nhân.

Bên dưới bài viết, đông đảo khán giả cũng để lại bình luận chê bai giá trị mà bộ phim mang đến. Đặc biệt, diễn xuất của Kim Go Eun chính là lý do khiến họ chán ngán. Thậm chí có người còn cho rằng cô nàng có được vai diễn chính này là nhờ màn "ăn may" từ dự án Goblin cách đây 4 năm, đóng cùng với Gong Yoo và Lee Dong Wook.

"Kim Go Eun thành công nhờ Goblin có Gong Yoo và Lee Dong Wook. Nếu tách biệt ngoại hình và diễn xuất của Kim Go Eun ra thì cô ta chỉ xứng đáng nhận vai phụ mà thôi", "Cốt truyện phim này chậm chạp và khó hiểu, trong khi Thế giới hôn nhân tạo nên tâm lý căng thẳng, xem thích hơn", "Biên niên sử Arthdal cũng đầu tư quá trời, xong cuối cùng xem vì có diễn viên tên tuổi chứ nội dung có hay gì đâu", "Tôi thấy diễn xuất trên gương mặt Kim Go Eun thật nhàm chán" - Netizen tiếp tục chê bai Kim Go Eun trong Quân vương bất diệt.

Netizen Hàn đưa ra những lý do khiến Quân vương bất diệt chưa thành công.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Quân vương bất diệt phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.