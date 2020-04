"The King: The Eternal Monarch": Hậu trường đẹp hút hồn của Lee Min Ho - Kim Go Eun, chuẩn bị "cày" ngay và luôn!

Vào ngày 07/04 vừa qua, nhà sản xuất dự án phim The King: The Eternal Monarch (더킹-영원의 군주) đài SBS đã phát hành một số hình ảnh hậu trường của các diễn viên khi chăm chỉ, say mê làm việc. Trong những bức ảnh công khai có sự xuất hiện của của Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chae và Lee Jung Jin.

Được biết, đây là một dự án phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy mới nhất của biên kịch Kim Eun Sook. Phim thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn - giả tưởng, diễn ra trong hai vũ trụ song song của chế độ quân chủ và dân chủ. Nội dung kể về câu chuyện tình yêu của Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) và thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun) khi họ hợp tác với nhau ngăn chặn một cuộc khủng hoảng.

Hóa thân vào vai Hoàng đế Lee Gon – người gặp phải một số phận mới sau khi vượt qua vũ trụ song song, Lee Min Ho tỏa sáng trên trường quay bằng cách thể hiện sự quyến rũ đa dạng từ ánh mắt đau khổ đến thái độ oai nghiêm của mình. Qua đó, chúng ta cũng có thể nói rằng nam diễn viên rất chuyên nghiệp trên phim trường. Lee Min Ho theo dõi cẩn thận, kỹ lưỡng diễn xuất của mình và cũng mỉm cười dịu dàng trong quá trình quay phim.

Kim Go Eun khiến tất cả mọi người trên trường quay bật cười với sự đáng yêu ẩn sau nhân vật khó tính Jung Tae Eul – một thám tử không bao giờ có ý định thỏa hiệp với sự bất công. Sau khi quay những cảnh hành động quyết liệt, Kim Go Eun đã nở một nụ cười dịu dàng ấm áp. Tuy nhiên, trước ống kính, một lần nữa cô ấy sẽ hóa thân thành Jung Tae Eul qua diễn xuất mạnh mẽ, cá tính.

Woo Do Hwan toát ra sức hút khi vào vai Jo Young, vệ sĩ chính và cũng là người bạn thân nhất của Hoàng đế Lee Gon. Nam diễn viên sẵn sàng quay lại bất kỳ phần nào cảm thấy chưa hài lòng để tạo ra cảnh quay hoàn hảo nhất, mặc dù có rất nhiều cảnh hành động khó khăn. Woo Do Hwan nhận được phản hồi tích cực từ các nhân viên với sự đam mê, nhiệt huyết trên phim trường.

Kim Kyung Nam đã thể hiện một cách bình tĩnh khi đắm mình trong quá trình quay phim, với nhân vật Kang Shin Jae – một thám tử có quyết tâm, hiểu biết nhạy bén đang làm việc cùng Jung Tae Eul.

Thêm vào đó, Jung Eun Chae đã thể hiện sự quyến rũ kép của bản thân. Cô ấy vừa cho thấy được tính cách dịu dàng trên phim trường, vừa có thể dễ dàng hóa thân thành nhân vật Goo Seo Ryung kiêu kỳ và ngạo mạn – nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất và đầu tiên của Hàn Quốc.

Cuối cùng, Lee Jung Jin đã làm say đắm bộ ảnh với hào quang mạnh mẽ trong khi thực hiện một cuộc chuyển đổi gây sốc thành Lee Rim – chú của Lee Gon, một nhân vật quyền lực nhất trong 22 năm sự nghiệp diễn xuất của anh.

Đội ngũ sản xuất cho biết về quá trình quay phim: “Bầu không khí cực kỳ tốt. Các diễn viên tài năng đang thể hiện niềm đam mê lớn khi quay phim”. Theo dự kiến, The King: The Eternal Monarch (더킹-영원의 군주) sẽ ra mắt vào lúc 10g00 tối (KST), ngày 17/04 sắp tới trên đài SBS.