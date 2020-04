"Quân vương bất diệt" tập 4: Lee Min Ho buông lời khó nghe với Kim Go Eun, chàng Hoàng đế lại rơi vào tầm ngắm của kẻ thù giết cha

Sau tập 3 với loạt tình tiết vừa hài hước nhưng cũng có chút hụt hẫng khi Lee Gon (Lee Min Ho) trong The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt, âm thầm rời đi mà không nói một lời từ biệt với Tae Eul (Kim Go Eun), tập 4 của bộ phim hứa hẹn sẽ còn có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn khi mà giờ đây chàng Hoàng đế đã biết cách vận hành được cánh cửa thời gian để qua lại giữa 2 thế giới.

Sau khi trở về nước, Lee Gon bỗng dưng nhốt mình trong phòng nhiều ngày, khiến anh chàng cận vệ Jo Young (Woo Do Hwan) không khỏi lo lắng cũng như tò mò việc quân vương đã trốn đi đâu trong suốt thời gian qua. Cũng trong đoạn preview, một chi tiết được hé lộ đó là khi Jo Young vô tình làm rơi cốc sữa nóng thì là Jo Eun Seob ở bên kia thế giới cũng bị phỏng.

Cũng trong lúc này, Lee Rim (Lee Jung Jin) - chú của Lee Gon biết được người cháu của mình đã biết cách qua lại giữa hai thế giới. Có thể thấy, Lee Rim vẫn muốn giết Lee Gon để hắn ta có thể thống lĩnh cả thế giới.

Bên cạnh đó, một đám tang siêu hoành tráng cũng đã xuất hiện trong đoạn preview, không biết người nào đã qua đời, tuy nhiên Lee Gon buồn bã thấy rõ trên nét mặt.

Lee Rim vẫn muốn giết đi người cháu ruột của mình là Hoàng đế Lee Gon.

Lee Gon xuất hiện buồn bã trong một đám tang siêu hoành tráng.

Sau lần ra đi không nói một lời từ biệt, Lee Gon đã quay lại gặp Tae Eul. Chẳng biết cả hai đã xảy ra mâu thuẫn gì, tuy nhiên chàng Hoàng đế đã dằn mặt nàng "crush": "Ta không muốn nặng lời với nàng nhưng sẽ rất khó nghe đấy".

Đón xem tập 4 Quân vương bất diệt phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam), ngày 25/4 trên kênh truyền hình SBS.