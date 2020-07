Quá mệt mỏi với những màn bịa chuyện không hồi kết của học trò, thầy giáo “dằn mặt” sương sương mà ai cũng phì cười

Ác mộng lớn nhất trong đời học sinh, sinh viên là các bài kiểm tra học kỳ. Chỉ cần nghĩ đến thôi là nhiều em đã tim đập, chân run bởi nếu bị điểm kém sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập cả năm. Ngoài ra còn khiến bố mẹ thất vọng.

Tuy nhiên dù sợ đến mấy thì học sinh vẫn sẽ phải đối mặt với các kỳ thi. Trừ khi các em có lý do nào đó thật chính đáng thì có thể hoãn việc thi cử. Từ đây, những cô cậu "nhất quỷ nhì ma" đã nghĩ ra đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi. Có những điều vô lý đến mức thầy cô vừa tức vừa phì cười.

Mới đây nhất, một giảng viên đại học tại Nhật đã gửi bức mail cực lầy lội đến toàn bộ sinh viên. Theo đó cứ mỗi mùa thi, học trò của thầy giáo này lại kiếm đủ cớ để nghỉ đột xuất. Tất nhiên, thầy không lạ gì những trò tinh quái này và lập tức có mail "dằn mặt" như sau:

"Hàng năm vào thời gian thi học kỳ, số sinh viên trường ta có bà mất, gặp phải khủng bố hoặc máy tính hỏng thường hay tăng đột biến. Đặc biệt môn của tôi tỷ lệ bà mất rất cao. Vì vậy các em nào bà còn sống khỏe, từ giờ đến hết kỳ hạn chú ý nhắc nhở bà mình giữ gìn sức khỏe. Đối với các em có dự định gặp khủng bố hoặc hỏng máy tính, vui lòng viết báo cáo chi tiết (xem hướng dẫn của khoa).

Thầy giáo và pha "dằn mặt" sương sương sinh viên.

Bức mail này sau khi được chia sẻ lên mạng nhanh chóng gây bão và nhận về hàng trăm nghìn lượt like, share. Nhiều người hài hước bày tỏ, sau "chó cắn rách vở", "không may làm rơi sách trên đường" thì đây là những lý do trốn thi, lười học hài hước nhất mà họ từng được nghe. Và cũng chỉ có những cô cậu học sinh, sinh viên mới dám nghĩ ra những điều lầy lội, vô lý đến thế!

Tuy nhiên sau khi nhận mail của thầy giáo thì chắc hẳn các sinh viên sẽ phải học tập thật chăm chỉ hoặc nghĩ ra một lý do nào đó thuyết phục hơn thôi.