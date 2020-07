Học sinh xem bài kiểm tra xong ôm tim thở hổn hển, nguyên do bởi sự lầy lội của thầy cô đã ở tầm cao mới

Các cô câu học trò tuy học hành còn lười biếng, chểnh mảng nhưng riêng về việc gian lận thi cử thì lại cực kỳ "chăm chỉ" và sáng tạo. Để vượt qua các kỳ thi trót lọt mà không cần học, đám "nhất quỷ nhì ma" đã nghĩ ra vô số trò quay cóp hoặc lén nhờ sự trợ giúp của bạn bè cùng lớp.

Nhiều học sinh "nhanh tay nhanh mắt" đến mức, chỉ cần giáo viên không để ý khoảng 5 phút thôi là có thể kịp trao đổi với bạn và khoanh hết toàn bộ đề trắc nghiệm. Chính vì vậy mà giáo viên bắt buộc phải "update" những tờ đề thi dưới những dạng cực xoắn não, khiến học trò xem xong đành "nuốt nước mắt", không thể nào quay cóp được.

Mới đây, các giáo viên ở Thái Lan đã sáng tạo ra một tờ giấy làm bài kiểm tra cực độc lạ. Thay vì in các ô đáp án theo dạng đường thẳng, thầy cô đã in thành hình xoắn ốc khiến học trò phải "ngoẹo cổ" mới có thể khoanh nổi. Và tất nhiên với cách in bài kiểm tra như này thì các cô cậu học trò có ngồi cạnh nhau cũng phải dụi mắt mấy lần mới có thể nhìn ra, nói gì đến chuyện bàn trên quay xuống bàn dưới để ngó bài.

Phần giấy làm bài kiểm tra đầy xoắn não của học sinh Thái Lan.

Nhiều người hài hước cho rằng, những tờ giấy làm bài kiểm tra này không dành cho học sinh yếu tim, bởi nó quá đáng sợ. Tờ giấy này chính là "điềm báo" cho những cô cậu học trò lười biếng, không chịu học bài mà chỉ trông chờ vào việc quay cóp.

Hiện tại, tờ đề có "1-0-2" này đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận về hàng trăm nghìn lượt like. Thế mới thấy, thầy cô vẫn cao tay hơn học sinh rất nhiều!