Hai cậu bé không đội mũ bảo hiểm, vô tư phóng xe máy ngoài đường: Bố mẹ ở đâu khi cảnh này xảy ra?

Chiều 13/7, nhiều người dân tại Hà Nội choáng váng trước cảnh tượng 2 cậu bé "hồn nhiên" điều khiển xe máy trên đường. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, cậu bé ngồi đằng sau bám chặt vào phần yên xe vì sợ ngã.

Những hình ảnh này sau đó được chụp lại, đăng tải lên mạng xã hội và lập tức gây bão dư luận. Phần đông phụ huynh đều sốc nặng, không hiểu sao bố mẹ 2 cậu bé này lại có thể tự tin cho con đi xe máy như vậy? "Quá liều lĩnh" là từ mà nhiều người bàng hoàng thốt lên khi xem ảnh.

Hình ảnh gây bão mạng.

Hãy dạy con tuân thủ luật an toàn giao thông từ nhỏ

Những năm gần đây, tỷ lệ tai nạn giao thông ở trẻ em đang ngày càng gia tăng. Nguyên nhân một phần bởi trẻ được bố mẹ cho điều khiển những chiếc xe máy, xe đạp điện đắt tiền từ sớm khi chưa đủ tuổi và cũng chưa nắm rõ luật an toàn giao thông.

Nhiều em chỉ biết điều khiển phương tiện mà không biết cách tham gia giao thông như nào mới đúng luật. Từ đó dẫn đến việc đi sai làn đường, lạng lách, đánh võng,... Đây là một điều vô cùng nguy hiểm ảnh hưởng không chỉ bản thân trẻ mà còn cả những người tham gia giao thông xung quanh.

Chính vì vậy, bố mẹ cần là những người có trách tiếp trong việc giáo dục luật an toàn cho con. Chỉ cho con điều khiển các phương tiện xe gắn máy khi đủ tuổi và khi đã thực sự hiểu biết luật. Ngoài ra, bố mẹ nên dạy con hình thành ý thức về an toàn giao thông ngay từ độ tuổi mầm non. Bởi trẻ ở lứa tuổi này bắt đầu có bước phát triển mạnh về tư duy, khả năng ứng xử đối với mọi sự vật, hiện tượng xung quanh.