Phương Oanh "sáng đi làm - tối vào bếp", dùng 1 chiếc máy mà mẹ đảm nào cũng mê

Trong loạt ảnh đời thường mới chia sẻ, nữ diễn viên Phương Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe một ngày bận rộn mà vẫn đủ đầy vai trò: Sáng đi đóng phim, tối lại tranh thủ vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Hình ảnh nàng "Quỳnh búp bê" năm nào giờ trở thành người phụ nữ của gia đình, tỉ mỉ chăm chút từng bữa cơm đã nhận về vô số lời khen. Đặc biệt, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là căn bếp nhỏ gọn gàng, hiện đại của cô, nơi hội tụ nhiều món đồ gia dụng thông minh. Trong số đó, nổi bật nhất là máy sấy bát đĩa khử khuẩn tiệt trùng UV Chefborn.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, vấn đề vệ sinh bát đĩa luôn là mối quan tâm hàng đầu. Dù đã rửa sạch bằng nước rửa chén, vi khuẩn, nấm mốc vẫn có thể tồn tại, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Máy sấy bát đĩa khử khuẩn tiệt trùng UV không chỉ giúp làm khô nhanh chóng, mà còn tiêu diệt vi khuẩn, ngăn ngừa nấm mốc, bảo vệ sức khỏe của cả gia đình, nhất là trẻ em có hệ miễn dịch còn non nớt.

Thay vì phơi bát đũa ngoài không khí dễ bám bụi, việc để bát đĩa trong máy tiệt trùng vừa gọn gàng, vừa tạo môi trường an toàn tuyệt đối. Đây cũng chính là lý do nhiều mẹ bỉm và phụ nữ bận rộn như Phương Oanh tin tưởng lựa chọn thiết bị này để chăm sóc gia đình một cách khoa học hơn.

Chiếc máy mà Phương Oanh đang sử dụng đến từ thương hiệu Chefborn Hàn Quốc - một trong những hãng gia dụng hiện đại, chuyên ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe. Máy sở hữu dung tích 75L, đủ rộng để chứa bát đĩa, ly tách của cả gia đình đông người.

Điểm đặc biệt nhất là công nghệ khử khuẩn UV kết hợp thổi gió không nhiệt. Không giống như máy sấy truyền thống làm khô bằng nhiệt độ cao dễ khiến bát đĩa nhanh hỏng, Chefborn sử dụng tia UV an toàn để tiêu diệt vi khuẩn, đồng thời thổi gió mát giúp làm khô mà vẫn giữ nguyên độ bền của vật dụng. Nhờ đó, bát đĩa không chỉ sạch bong mà còn được đảm bảo vô trùng, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Thiết kế máy tinh tế, sang trọng, dễ dàng bố trí trong mọi căn bếp. Hệ thống bảng điều khiển cảm ứng trực quan, nhiều chế độ linh hoạt, vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng. Có thể nói, Chefborn mang đến một trải nghiệm vừa tiện lợi, vừa an tâm cho các gia đình bận rộn hiện đại.

Từ hình ảnh một diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh đến hình ảnh một người vợ, người mẹ trong căn bếp nhỏ, Phương Oanh ngày càng khiến công chúng yêu mến bởi sự khéo léo và tinh tế. Sự lựa chọn máy sấy bát đĩa khử khuẩn tiệt trùng UV Chefborn cũng là minh chứng cho phong cách sống hiện đại, khoa học và đề cao sức khỏe gia đình. Bên cạnh mẫu máy trên, bạn có thể tham khảo thêm 1 số mẫu máy khác dưới đây:

Với những gia đình có trẻ nhỏ, đây thực sự là một thiết bị "đáng đầu tư" - không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn đảm bảo vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cả nhà. Và có lẽ, chẳng khó hiểu vì sao chiếc máy thông minh này lại trở thành "trợ thủ" được Phương Oanh cùng nhiều mẹ đảm khác hết lòng yêu thích.