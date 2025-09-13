Không phải hàng hiệu, Phương Oanh chọn set đồ bình dân cho cặp song sinh đi học ngày đầu

Mới đây, Phương Oanh đăng tải khoảnh khắc 2 con song sinh lần đầu tiên đi học. Theo đó, Jimmy - Jenny được mẹ dắt tay đến lớp. 2 nhóc tì khiến dân tình xuýt xoa khi có biểu cảm đáng yêu. Phương Oanh tiết lộ thêm cặp song sinh "khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng". Cho ngày đầu nhập học của con, Phương Oanh đã lựa chọn cho cặp song sinh set đồ bình dân đồng bộ vô cùng đáng yêu.

Hai bé được mẹ chuẩn bị chu đáo với balo nhỏ xinh, trang phục gọn gàng, tự tin bước trên thảm đỏ của trường mầm non. Cặp song sinh diện trang phục mang tông xanh – trắng dịu mắt. Trong khi bé trai Jimmy diện áo sơ mi cách điệu mix cùng quần short thoải mái, thì bé gái Jenny lại diện mẫu đầm suông cổ sen điệu đà.

Được biết, cả 2 thiết kế này nằm trong cùng 1 set đồ của thương hiệu Việt – COCANDY. Thiết kế của bé trai là áo cộc xanh sơ mi cá heo với chất linen mềm dệt mịn, độ thấm hút cao và thoáng khí. Thiết kế phối cổ thuỷ thủ lạ mắt và xinh xắn. Còn thiết kế của bé gái là váy hoa xanh trắng cổ sen phối ren 2 nơ eo làm bằng chất liệu linen mềm với hàng ngàn lỗ thoáng khi siêu nhỏ trên bề mặt, kết cấu thấm hút và an toàn cho làn da. Thiết kế phối ren tinh tế và xinh yêu. Những thiết kế này, có giá khoảng 200k tới 350k.

Nơi mua: COCANDY

Khi trẻ bắt đầu bước vào môi trường mẫu giáo, cha mẹ nào cũng mong muốn con được thoải mái, dễ chịu để nhanh chóng làm quen với nếp sinh hoạt mới. Một trong những yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua chính là trang phục hàng ngày của trẻ. Thay vì chọn những bộ quần áo cầu kỳ, chất liệu cứng hoặc bí bách, các chuyên gia khuyên rằng cha mẹ nên ưu tiên những bộ đồ thoáng mát, mềm mại và an toàn cho làn da non nớt của bé. Đặc biệt, trang phục làm từ vải linen tự nhiên đang ngày càng được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ vào sự nhẹ nhàng, thấm hút mồ hôi tốt, giúp trẻ vận động cả ngày mà vẫn cảm thấy dễ chịu. Khi bé mặc đồ thoải mái, tinh thần cũng thoải mái theo, từ đó dễ dàng tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, kết bạn mà không bị gò bó hay khó chịu.

Dưới đây là 1 số thiết kế khác mà bạn có thể tham khảo thêm:

Váy bé gái NHULII váy dự tiệc váy công chúa bé gái hoa nhí xô muslin cho bé 8 đến 17 Kg

Nơi mua: NHULII

Đầm babydoll cho bé gái cotton mềm mại thấm hút mồ hôi họa tiết hoa nhí xinh

Nơi mua: Little Maven

Bộ quần áo ngắn bé gái họa tiết Kẻ sọc xanh linen cotton AIN Closet

Nơi mua: AIN Closet

Set sơ mi họa tiết đi biển cho bé trai bé gái áo sơ mi đũi quần kaki linen 1 đến 7 tuổi BERNIE kids

Nơi mua: BERNIE kids

Linen còn có ưu điểm nổi bật là độ bền và tính an toàn với làn da nhạy cảm. Khác với nhiều loại vải pha tổng hợp dễ gây nóng bức hoặc kích ứng, linen được dệt từ sợi tự nhiên, thoáng khí, tạo cảm giác mát mẻ ngay cả trong những ngày oi nóng. Điều này đặc biệt cần thiết khi bé phải tham gia nhiều hoạt động ngoài trời ở trường mẫu giáo. Hơn nữa, quần áo linen thường có thiết kế tối giản, nhẹ nhàng, dễ phối hợp và dễ giặt giũ, giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian chăm sóc. Không chỉ mang đến sự thoải mái cho con, linen còn hỗ trợ cha mẹ trong việc giữ gìn hình ảnh gọn gàng, sạch sẽ của bé khi đến lớp. Vì vậy, chọn trang phục thoải mái, nhất là đồ linen, không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ mà còn là sự đầu tư thông minh để con có những trải nghiệm học tập và vui chơi thật trọn vẹn trong giai đoạn đầu đời.