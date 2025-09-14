Minh Hằng đưa con đi du lịch, mang theo chiếc vali đặc biệt và rất cần cho gia đình có con nhỏ

Trong loạt ảnh mới đây trên trang cá nhân, Minh Hằng và ông xã đang vi vu đưa cậu con trai nhỏ đi du lịch Thái Lan. Có thể thấy, cậu con trai 2 tuổi của Minh Hằng đã ra dáng chững chạc, tự đẩy vali tại sân bay. Đáng nói, chiếc vali này không chỉ là vali đựng đồ thông thường mà là thiết kế đặc biệt, rất cần cho những gia đình có con nhỏ.

Thực tế, vali của con trai Minh Hằng là chiếc vali kiêm xe đẩy du lịch đa chức năng. Đối với các gia đình có con nhỏ, việc đi du lịch thường khá vất vả bởi ngoài hành lý, ba mẹ còn phải bế hoặc trông chừng bé trong suốt hành trình. Chính vì vậy, chiếc vali du lịch kiêm xe đẩy ra đời như một "trợ thủ" đắc lực. Sản phẩm được thiết kế thông minh, vừa làm vali chứa hành lý, vừa có thể biến thành xe đẩy chỉ với vài thao tác. Bé có ngay chỗ ngồi an toàn, thoải mái, trong khi cha mẹ nhẹ nhàng kéo hoặc đẩy vali mà không tốn quá nhiều sức lực.

Chiếc vali này không chỉ đảm nhiệm chức năng chứa đồ như thông thường mà còn mang đến nhiều công dụng thực tế. Khi bé mệt, thay vì phải bế bồng liên tục, cha mẹ có thể cho con ngồi nghỉ ngay trên vali, có đai an toàn cố định chắc chắn. Bánh xe xoay 360 độ giúp việc di chuyển trên nhiều địa hình dễ dàng, không lo lật đổ. Đặc biệt, việc tích hợp hai trong một còn giúp tiết kiệm không gian và chi phí, thay vì phải mang thêm cả xe đẩy cồng kềnh trong mỗi chuyến đi.

Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại vali kiêm xe đẩy du lịch đa chức năng mà bạn có thể lựa chọn. Bạn nên chọn những thiết kế có chất liệu chắc chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Một số loại vali có thể có thêm đệm ngồi, đai bảo vệ để tăng độ êm ái cho bé khi sử dụng. Ngoài ra, giống như con trai Minh Hằng, phụ huynh có thể dính thêm các loại sticker lên vali để tăng độ hứng thú cho trẻ nhỏ. Dưới đây là 1 số mẫu vali kiêm xe đẩy du lịch mà bạn có thể tham khảo thêm.

Vali du lịch kiêm xe đẩy trẻ em

Nơi mua: Mimosa

Vali Xe đẩy Lecoco

Nơi mua: ZunZun

Vali xe đẩy cho bé đa năng

Nơi mua: Huka Store

Vali Du Lịch kiêm xe đẩy có thể tách rời sử dụng riêng biệt

Nơi mua: ZunZun

Với thiết kế tiện lợi, chắc chắn và hiện đại, vali du lịch kiêm xe đẩy trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình thích di chuyển. Sản phẩm không chỉ giúp bé có trải nghiệm thoải mái, hứng thú hơn khi khám phá thế giới xung quanh, mà còn giúp ba mẹ nhàn hơn trong việc quản lý và chăm sóc con khi đi xa. Có thể nói, đây là một khoản đầu tư đáng giá, giúp hành trình du lịch trở nên nhẹ nhàng, an toàn và trọn vẹn niềm vui cho cả gia đình.