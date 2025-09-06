Chiếc máy đặc biệt được Ngô Thanh Vân hé lộ trong tiệc đầy tháng của ái nữ

Mới đây Ngô Thanh Vân vừa đăng tải loạt ảnh đầy tháng của con gái cô – bé Gạo. Buổi lễ không chỉ mang đậm nét truyền thống mà còn toát lên sự tinh tế, hiện đại, như một lời chúc phúc dành cho bé gái nhỏ được gọi thân mật là Gạo.

Trong buổi tiệc, gia đình đã đã chuẩn bị mâm lễ đầy đủ, bao gồm hoa tươi, trái cây, bánh trái… mang tông hồng ngọt ngào. Bản thân mẹ bỉm Ngô Thanh Vân và bé Gạo đã nhờ tới sự săn sóc chỉn chu, từ đội chăm sóc chuyên nghiệp để đảm bảo hoàn thiện cả về ngoại hình và sức khỏe. Trong loạt ảnh hậu trường mà Ngô Thanh Vân đăng tải, cô còn đồng thời hé lộ 1 chiếc máy đặc biệt giúp ích rất nhiều trong công cuộc chăm sóc cô công chúa nhỏ.

Được biết, chiếc máy mà Ngô Thanh Vân sử dụng là máy làm ấm và giữ nhiệt Baby Brezza giúp pha sữa nhanh chóng chuẩn nhiệt độ. Trong hành trình nuôi con nhỏ, đặc biệt là giai đoạn bé bú sữa công thức, việc pha sữa đúng nhiệt độ luôn là một thử thách không nhỏ với bố mẹ. Nước quá nóng có thể làm mất đi dưỡng chất trong sữa bột, còn nước quá nguội thì bé lại không chịu bú. Đó là lý do nhiều gia đình hiện đại lựa chọn máy làm ấm và giữ nhiệt Baby Brezza – một thiết bị thông minh giúp giải quyết triệt để nỗi lo canh nhiệt, đồng thời rút ngắn thời gian pha sữa xuống chỉ còn vài giây. Với chiếc máy nhỏ gọn này, việc chuẩn bị bình sữa vào ban đêm hay trong những lúc bé quấy khóc đã trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn bao giờ hết.

Điểm nổi bật nhất của Baby Brezza là khả năng giữ nước ở mức nhiệt chuẩn 37–40°C, gần tương đương với nhiệt độ sữa mẹ. Nước luôn sẵn sàng, chỉ cần nhấn nút là bố mẹ đã có ngay nguồn nước ấm để pha sữa, không cần phải đun, chờ nguội rồi thử nhiệt thủ công như trước. Không chỉ dùng để pha sữa, máy còn có thể hâm ấm bình sữa đã pha, giữ nhiệt nước uống cho bé hay thậm chí làm ấm đồ ăn dặm. Toàn bộ quá trình đều khép kín, an toàn, giúp bố mẹ yên tâm tuyệt đối về độ tinh khiết và sự ổn định của nhiệt độ. Ngoài ra, thiết kế của máy nhỏ gọn, sang trọng, dễ vệ sinh, phù hợp với nhiều không gian bếp hiện đại.

Nơi mua: Baby Brezza - Giá: 1.390.000 VNĐ

Thuộc thương hiệu Baby Brezza nổi tiếng của Mỹ, chiếc máy làm ấm và giữ nhiệt này nhanh chóng trở thành "trợ thủ đắc lực" trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Với công nghệ hiện đại, chất liệu cao cấp không chứa BPA, sản phẩm đảm bảo tính an toàn tối đa cho sức khỏe của bé.

Bên cạnh đó, còn 1 số mẫu máy hâm sữa khác dưới đây mà bạn có thể tham khảo thêm:

Yunbaby Máy đun nước pha sữa

Nơi mua: Yunbaby

Máy hâm sữa thông minh Moaz BéBé MB-033

Nơi mua: Bibo Mart

Máy đun nước pha sữa Bear

Nơi mua: SUBE

Máy làm ấm và giữ nhiệt mang đến sự tiện lợi cho bố mẹ bận rộn, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn duy trì được sự chu đáo trong từng bữa ăn của con. Có thể nói, việc sắm những chiếc máy làm ấm và giữ nhiệt pha sữa chính là lựa chọn một giải pháp thông minh, giúp việc chăm sóc bé trở nên nhẹ nhàng và khoa học hơn, đồng thời mang đến cho gia đình những giây phút thoải mái, trọn vẹn yêu thương.