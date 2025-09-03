Á hậu Tú Anh sắm hàng hiệu xa xỉ cho con gái 8 tháng tuổi

Á hậu Dương Tú Anh giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên năm nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau cuộc thi, Tú Anh nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu nổi bật nhất showbiz Việt. Nhưng thay vì theo đuổi showbiz, ở tuổi 25, Tú Anh đã lên xe hoa và gần như rút lui hoàn toàn khỏi ánh đèn sân khấu. Dẫu vậy, trên trang cá nhân, cô vẫn khiến dân tình trầm trồ với cuộc sống xa hoa. Người đẹp cũng thường xuyên cho 2 con diện những món hàng hiệu xa xỉ.

Trong hình ảnh cách đây không lâu, Tú Anh cho con gái Mochi chưng diện hàng hiệu xa xỉ giống mẹ. Đầm mà cô con gái Mochi của cô diện, là thiết kế của Dolce&Gabbana, có giá khoảng hơn 15 triệu đồng.

Thiết kế mang họa tiết Baroque đặc trưng của nhà mốt Italy, tạo cảm giác xa hoa, vương giả. Tú Anh cũng diện đầm vàng rực rỡ cùng bộ sưu tập.

Trước đó, cô cũng từng cho con diện mẫu đầm giá khoảng 10 triệu đồng của Burberry. Thiết kế dáng không tay, làm nổi bật thân hình bụ bẫm, gương mặt tròn trĩnh của cô nhóc Mochi. Tú Anh mix thêm cùng bờm đính nơ, tăng độ xinh yêu cho cô công chúa nhỏ.

Trong 1 bức ảnh khác, cậu con trai Kem diện chiếc kính Celine Triomphe 01 Sunglasses 'Gold White' có giá khoảng 18 triệu đồng. Kính tông màu trắng, mang phong cách trẻ trung năng động. Đây cũng là item được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Tú Anh từng chia sẻ, cô từng không tiếc tiền sắm đồ hiệu cho con trai đầu lòng - bé Kem, tuy nhiên từ khi sinh Mochi, thói quen này của cô có nhiều thay đổi. Điều này là bởi các bé lớn rất nhanh, nhiều bộ mặc vài lần đã chật, thậm chí có bộ mua về chưa kịp mặc đã không vừa nữa. Vì vậy, Tú Anh đã thay đổi thói quen mua sắm, hạn chế mua quá nhiều đồ hiệu cho các con.