Con Minh Hằng, Phương Oanh đụng hàng 1 chiếc mũ: Trông hay ho mà cũng rất quan trọng

Minh Hằng và Phương Oanh đều là những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt, không chỉ gây chú ý với nhan sắc và sự nghiệp rực rỡ mà còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn sau khi làm mẹ. Từ khi đón thiên thần nhỏ chào đời, cả hai đều chăm chút kỹ lưỡng cho con từ chế độ ăn uống, sinh hoạt đến những món đồ bảo vệ an toàn.

Mới đây, dân mạng tinh ý nhận ra con của Minh Hằng và con của Phương Oanh "đụng hàng" một món phụ kiện khá đặc biệt - mũ bảo vệ đầu BLISSBEBE. Đây không phải là một món đồ thời trang đơn thuần mà còn là vật dụng giúp bảo vệ bé trong giai đoạn tập bò, tập đứng, tập đi.

Mũ bảo vệ đầu BLISSBEBE là sản phẩm đến từ Hàn Quốc, được thiết kế dành riêng cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi - giai đoạn bé hiếu động, liên tục khám phá xung quanh nhưng lại dễ bị té ngã, va đập vào đồ vật. Với thiết kế ôm trọn phần đầu, từ trán, đỉnh đầu đến gáy, chiếc mũ giúp giảm thiểu tác động khi xảy ra va chạm, bảo vệ vùng đầu nhạy cảm của bé.

Một trong những điểm cộng lớn nhất của BLISSBEBE là trọng lượng siêu nhẹ, chỉ khoảng 158g, khiến bé gần như không cảm nhận được mình đang đội mũ. Chất liệu Neoprene bên ngoài kết hợp lớp lưới Air-Mesh hoặc cotton 100% bên trong vừa mềm mại, vừa thoáng khí, hạn chế nóng bí - rất phù hợp cho khí hậu nóng ẩm hoặc khi bé vui chơi trong nhà.

Không chỉ tập trung vào yếu tố an toàn, BLISSBEBE còn "ghi điểm" nhờ kiểu dáng và màu sắc bắt mắt. Các mẫu mũ thường được phối màu tươi sáng, dễ thương, khiến bé trông vừa đáng yêu vừa nổi bật trong mỗi bức ảnh.

Nếu theo dõi mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc các "mẹ bỉm" nổi tiếng này chia sẻ hình ảnh con đội mũ BLISSBEBE khi vui chơi. Có thể thấy, lý do cả Minh Hằng và Phương Oanh đều chọn sản phẩm này là vì:

1. Bé đang trong giai đoạn tập di chuyển - dễ té ngã hoặc va chạm vào bàn ghế, tường.

2. Mũ nhẹ và êm, bé đội lâu mà không quấy khóc hay khó chịu.

3. Thiết kế đáng yêu, phù hợp khi chụp ảnh hoặc quay video lưu giữ kỷ niệm.

4. Thương hiệu uy tín, được nhiều phụ huynh Hàn Quốc và Việt Nam tin dùng.

Minh Hằng từng chia sẻ rằng cô ưu tiên chọn đồ cho con vừa an toàn vừa có tính thẩm mỹ. Trong khi đó, Phương Oanh cũng cho biết cô muốn con được bảo vệ tốt nhất trong giai đoạn phát triển kỹ năng vận động.

Nhiều phụ huynh có thể nghĩ rằng chỉ cần trông chừng bé là đủ, nhưng thực tế trẻ ở giai đoạn tập bò/tập đi cực kỳ nhanh nhẹn và hiếu động. Chỉ một giây lơ là, bé có thể bị va đầu vào góc bàn, tường hay ngã xuống sàn. Dù không phải lúc nào cũng gây ra chấn thương nghiêm trọng, nhưng những cú va chạm liên tục vẫn có thể ảnh hưởng tới sự phát triển và tâm lý của bé.

Mũ bảo vệ đầu đóng vai trò như một lớp "lá chắn" an toàn, giảm thiểu rủi ro khi bé vận động. Đây cũng là lý do mà ở nhiều quốc gia, phụ huynh thường trang bị cho con một chiếc mũ bảo vệ ngay khi bé bắt đầu tập đứng và tập đi.

Việc con của Minh Hằng và Phương Oanh "đụng hàng" chiếc mũ bảo vệ đầu không chỉ đơn giản là sự trùng hợp thú vị, mà còn cho thấy sự quan tâm, đầu tư của các bà mẹ hiện đại trong việc bảo vệ con. Chiếc mũ nhỏ nhắn này không chỉ giúp bé trông đáng yêu hơn, mà quan trọng nhất là mang lại sự an tâm cho cha mẹ, để bé thoải mái khám phá thế giới xung quanh mà vẫn được bảo vệ tối đa.

Với các bậc phụ huynh, một món đồ vừa hay ho vừa hữu ích như mũ bảo vệ đầu xứng đáng có mặt trong danh sách "must-have" cho con yêu.