Phương Oanh dùng bình cắm hoa chuẩn "hào môn", càng soi càng đẹp tới từng chi tiết

Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi khoe góc decor trong nhà với loạt bình hoa thuộc bộ sưu tập White Orchid Vase của nhà thiết kế danh tiếng Michael Aram - món đồ trang trí được ví như "biểu tượng hào môn" trong thế giới nội thất.

Trong hình ảnh được đăng tải, Phương Oanh khéo léo phối hợp hai chiếc bình hoa kích thước Medium và Large. Với tông ánh bạc lấp lánh, bề mặt kim loại dập nổi thủ công và chi tiết hoa lan trắng đính nổi đầy nghệ thuật, loạt bình này giúp tổng thể góc decor trở nên sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, lãng mạn.

White Orchid Vase thuộc bộ sưu tập White Orchid Collection, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khiết của hoa lan trắng. Michael Aram từng chia sẻ, hoa lan trắng gợi nhắc đến sự bình yên, những khởi đầu mới và tình bạn trong trẻo. Điều này càng khiến việc Phương Oanh lựa chọn bình trở nên ý nghĩa - vừa sang trọng, vừa gợi nét dịu dàng, nữ tính.

Không chỉ là bình cắm hoa, White Orchid Vase còn được xem như một tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ quy trình chế tác đều thực hiện thủ công, từ xử lý thép không gỉ mạ nickel cho đến việc tạo hình hoa lan 3D tỉ mỉ. Nhờ vậy, mỗi chiếc bình đều có sự độc bản, đẹp tới từng chi tiết khi ngắm gần.

Trong không gian của Phương Oanh, sự kết hợp giữa hoa ly pastel nhẹ nhàng cùng ánh bạc sang trọng của bình đã tạo nên tổng thể hài hòa, chuẩn phong cách sống của giới thượng lưu.

White Orchid Vase không chỉ là phụ kiện decor mà còn là minh chứng cho gu thẩm mỹ đẳng cấp. Tùy theo kích thước, giá của bình dao động từ 140 USD cho bản nhỏ đến gần 400 USD cho bản lớn. Với phiên bản Medium và Large mà Phương Oanh sử dụng, 2 chiếc bình hoa sẽ có giá trị lần lượt là 7 triệu và 10 triệu đồng - con số cho thấy sự đầu tư của nữ diễn viên vào không gian sống.

Nơi mua: Michael Aram

Dưới đây là 1 số mẫu bình hoa mạ bạc khác với mức giá bình dân hơn mà bạn có thể tham khảo:

Bình hoa gốm tráng mạ vàng mạ bạc phong cách châu Âu decor trang trí phòng khách sang trọng - AM Decor

Nơi mua: AM Decor

Bình hoa hình ly đế cao mạ bạc

Nơi mua: YJT

Bình hoa bạc hiện đại

Nơi mua: Kelly

Từ lâu, Phương Oanh đã được ngưỡng mộ không chỉ nhờ sự nghiệp diễn xuất mà còn bởi gu sống tinh tế, chỉn chu. Việc lựa chọn White Orchid Vase của Michael Aram để điểm tô góc nhà càng chứng minh phong cách "chuẩn hào môn" của nữ diễn viên - nơi mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp.