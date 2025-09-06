"3 đầu 6 tay" là cách miêu tả sống động về những người phụ nữ luôn bận rộn, vừa lo cho gia đình vừa lo sự nghiệp lại phải... vui với đam mê cá nhân. Phương Oanh - vợ Shark Bình là 1 người như vậy.

Cô vừa quay lại với diễn xuất, đang nuôi 2 con nhỏ, thích tự tay vào bếp nấu nướng nhưng lại rất đam mê.... pickleball. Bởi thế mới đây, hình ảnh mới nhất Phương Oanh đăng tải lên mạng khiến dân mạng bật cười. Cô vừa đi quay phim, vừa đi đánh pickeball về lại lao vào bếp nấu ăn luôn, vẫn mặc nguyên bộ đồ tập. Đúng là "hết cứu nổi Phương Oanh, việc nào cũng giỏi mà việc nào cũng mê nên không bỏ được" - một netizen dí dỏm bình luận.

Chính cô cũng thừa nhận mình ham công tiếc việc: "Luôn thích cái cảm giác một ngày có thể làm được nhiều việc. Căng lắm cũng khá là mệt nữa nhưng là mệt vui, mệt thích ý.

Những hình ảnh mới nhất của vợ Shark Bình

"Đi pickleball về mà muốn ăn ngon là lăn vào bếp thôi”, Phương Oanh giải thích thêm về hình ảnh độc lạ của mình trong bếp.

Giải thích của Phương Oanh

Bình thường Phương Oanh vào bếp với trang phục đơn giản, phù hợp với không gian bếp núc

Phương Oanh trên sân pickleball

Được biết chính Shark Bình là người rủ rê bà xã chơi pickleball để rèn sức khoẻ và cũng để lấy lại dáng sau sinh. Phương Oanh bắt đầu đánh pick từ khoảng giữa năm 2024, tính đến hiện tại đã hơn 1 năm. Việc chăm tập thể thao giúp Phương Oanh comeback thần tốc, lấy lại phong độ vóc dáng sau khi sinh một cặp song sinh đáng yêu.

Như mọi khi, bài đăng của Phương Oanh nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người phải thừa nhận cô vừa diễn hay lại vừa đảm việc nhà mà vẫn có thời gian cho bản thân.

“Giỏi trên sân, đảm trong bếp, hoàn thành xuất sắc công việc. Quá siêu!”, “Giỏi toàn diện”, Bạn rất đảm đang. Giỏi việc nước đảm việc nhà. Mong có cơ hội được gặp bạn 1 lần”, “Kiểu cân cả thế giới ý mẹ Oanh nhờ”, “Vừa xinh đẹp, giỏi việc nhà lại còn diễn hay”,... là một số bình luận từ netizen.

Phương Oanh có tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989, đến từ tỉnh Hà Nam (cũ). Cô để lại dấu ấn trong lòng công chúng với loạt phim Việt giờ vàng, trong đó nổi bật là Hương Vị Tình Thân và Quỳnh Búp Bê.

Năm 2022, cô công khai hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Đến tháng 6/2023, cả hai chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi.

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2023 nhưng phải hoãn lại vì Phương Oanh mang song thai và bị nghén nặng. Tháng 5/2024, cô hạ sinh một trai, một gái - đặt tên ở nhà là Jimmy và Jenny.

Vợ chồng Shark Bình

Từ khi có gia đình, cô càng dành nhiều thời gian cho chồng con, thường xuyên nấu những mâm cơm ngon và chia sẻ lên mạng xã hội. Cặp đôi cũng thích cùng nhau đi du lịch trong và ngoài nước. Shark Bình nhiều lần bày tỏ trân trọng những món ăn được vợ nấu và tình cảm gia đình.

Dù đã làm mẹ, Phương Oanh vẫn duy trì sự nghiệp song song với gia đình. Cô phát triển kênh TikTok nấu ăn thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, tham gia show thực tế và mới nhất là quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Đời sống hôn nhân không tránh khỏi sóng gió khi xuất hiện tin đồn không hay, nhưng vợ chồng Shark Bình vẫn giữ sự tin tưởng và nhận được ủng hộ từ gia đình hai bên.

