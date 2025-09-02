MC Mai Ngọc chọn sách cho con cực kỹ, soi quyển nào cũng thấy đáng học hỏi

Dù bé trai nhà MC Mai Ngọc chưa tròn 1 tuổi, nhưng vợ chồng cô đã duy trì thói quen đọc sách cho con nghe mỗi ngày. Với cặp đôi, đây không chỉ là hoạt động giải trí đơn thuần mà còn là cách để gắn kết tình cảm, kích thích trí não và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ từ sớm.

Mai Ngọc từng chia sẻ rằng cô tin "không bao giờ là quá sớm để cho trẻ tiếp xúc với sách". Dù con chưa hiểu hết nội dung, nhưng những âm thanh ấm áp, nhịp điệu câu chữ và hình ảnh sinh động sẽ dần hình thành khả năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng và sự tập trung.

Lợi ích của việc đọc sách cho con từ sớm

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc đọc sách hoặc kể chuyện cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mang lại hàng loạt lợi ích:

- Kích thích phát triển não bộ: Âm thanh và hình ảnh giúp tạo kết nối thần kinh, hỗ trợ kỹ năng ngôn ngữ.

- Tăng khả năng tập trung và ghi nhớ: Thói quen đọc sách mỗi ngày giúp trẻ hình thành sự chú ý và ghi nhớ tốt hơn.

- Nuôi dưỡng trí tưởng tượng và cảm xúc: Các câu chuyện và hình minh họa đa dạng kích thích óc sáng tạo, đồng thời giúp trẻ nhận diện và hiểu về cảm xúc.

- Tăng gắn kết gia đình: Khoảnh khắc cha mẹ và con cùng đọc sách tạo ra sự gần gũi, an toàn và yêu thương.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, những cuốn sách nhiều hình ảnh, màu sắc tương phản, chất liệu an toàn, nội dung đơn giản nhưng ấm áp sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Những cuốn sách mà Mai Ngọc đã chọn cho con

Mai Ngọc đặc biệt kỹ tính khi chọn sách cho con. Cô ưu tiên sách có chất liệu an toàn, hình ảnh rõ nét, nội dung nhân văn và phù hợp với độ tuổi của bé. Một số cuốn nổi bật trong "tủ sách mini" của bé nhà Mai Ngọc gồm:

1. Đây là hình gì nhỉ?

Cuốn sách tranh với những hình ảnh quen thuộc như con vật, đồ vật trong nhà, phương tiện giao thông… được vẽ to, rõ ràng. Màu sắc tươi sáng giúp bé dễ nhận diện và ghi nhớ. Với dạng câu hỏi gợi mở, cha mẹ có thể tương tác cùng con, rèn kỹ năng ngôn ngữ và phản xạ.

Nơi mua: BookStore

2. Cảm ơn con vì đã sinh ra đời

Đây là cuốn sách chứa đựng thông điệp đầy yêu thương, như một lời tâm sự của cha mẹ gửi tới con. Hình minh họa nhẹ nhàng, câu chữ ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc. Mai Ngọc cho biết, cô thường đọc cuốn này vào buổi tối, trước khi bé đi ngủ để con cảm nhận được sự an toàn, ấm áp.

Nơi mua: Hbooks

3. Trời sáng rồi thức dậy thôi

Cuốn sách song ngữ xoay quanh hoạt động thường ngày của một em bé vào buổi sáng - thức dậy, chào bố mẹ, ăn sáng, chơi đùa… Nội dung gần gũi giúp bé dần nhận biết trình tự sinh hoạt. Sách có nhịp điệu vui tươi, lời lẽ dễ thuộc, giúp bé học cách giao tiếp và cảm nhận niềm vui khi bắt đầu một ngày mới.

Nơi mua: LDC Kids

4. Bộ thẻ gấp kích thích thị giác cho trẻ

Dành cho trẻ từ sơ sinh, bộ thẻ này gồm nhiều hình ảnh đen - trắng - đỏ có độ tương phản cao, kích thích thị giác và khả năng tập trung. Mai Ngọc thường để con nhìn và cha mẹ cùng trò chuyện về hình ảnh trên thẻ, vừa giúp bé quan sát, vừa tăng tương tác.

Nơi mua: Lá Tre shop

Việc MC Mai Ngọc dành thời gian đọc sách cho con từ khi bé chưa tròn 1 tuổi cho thấy cô rất chú trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Cô quan niệm rằng, mỗi cuốn sách đều có "sứ mệnh" riêng, và khi lựa chọn kỹ càng, cha mẹ có thể mang đến cho con những bài học đầu đời ý nghĩa nhất.

Trong thời đại công nghệ, việc duy trì thói quen đọc sách cùng con cũng là cách để bé tránh bị phụ thuộc vào màn hình điện tử, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với sách ngay từ khi còn nhỏ.