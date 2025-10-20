Ung thư vú là bệnh lý ác tính phổ biến, hình thành khi các tế bào bất thường phát triển trong mô vú, dần lan rộng và di căn đến các cơ quan khác. Theo dữ liệu từ Globocan 2020, tỷ lệ mắc ung thư vú ở phụ nữ đạt 24.5%, đứng đầu trong các loại ung thư nữ giới.

Theo thống kê từ GLOBOCAN năm 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới, 666.000 ca tử vong do ung thư vú mỗi năm, với Việt Nam là khoảng 24.600 ca mới mắc và hơn 10.000 ca tử vong. Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong do ung thư thứ hai ở phụ nữ Châu Á, chiếm 39% tổng số ca mắc bệnh này trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu từ Viện Khoa học Y tế Ấn Độ (AIIMS Delhi) cho thấy, ung thư vú chiếm khoảng 30% các ca ung thư ở phụ nữ, và tỷ lệ này tăng cao hơn ở nhóm ngoài 40 tuổi. Các chuyên gia cảnh báo rằng, phụ nữ lớn tuổi thường có nguy cơ cao hơn do sự thay đổi hormone và tích lũy các yếu tố rủi ro qua thời gian, dẫn đến khả năng tái phát và tỷ lệ sống sót thấp nếu phát hiện muộn.

Các yếu tố tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ ngoài 40 tuổi

"Theo các chuyên gia, các yếu tố tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ ngoài 40 tuổi bao gồm tuổi tác cao, tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú, thừa cân hoặc béo phì, sử dụng rượu bia thường xuyên, mãn kinh muộn, sinh con đầu lòng muộn hoặc không sinh con, chế độ ăn thiếu lành mạnh, tiếp xúc với estrogen kéo dài (như liệu pháp hormone thay thế), và ít vận động thể chất.

Ở nhóm tuổi này, tuổi tác là yếu tố rủi ro chính, kết hợp với lối sống hiện đại khiến bệnh ngày càng phổ biến hơn", Tiến sĩ Jyoti Wadhwa, Phó Chủ tịch & Trưởng khoa Ung thư và Huyết học tại Paras Health (Ấn Độ) cho biết.

Tiến sĩ Jyoti cũng nhấn mạnh, phụ nữ ngoài 40 tuổi không nên bỏ qua 3 dấu hiệu sau đây, vì chúng có thể là triệu chứng ban đầu của ung thư vú. Những dấu hiệu này thường bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường do tuổi tác, dẫn đến tình trạng chủ quan và trì hoãn khám chữa.

3 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ ngoài 40 tuổi

1. Giảm cân đột ngột kèm theo chán ăn kéo dài

Nhiều phụ nữ ngoài 40 tuổi đột nhiên cảm thấy chán ăn và giảm cân nhanh chóng thường cho rằng do căng thẳng công việc, thay đổi hormone hoặc thời tiết. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu tích cực mà có thể cảnh báo ung thư vú đang phát triển. Dấu hiệu này thường bị bỏ qua, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các biểu hiện chán ăn có thể bao gồm: Không cảm thấy đói, no nhanh, ăn ít hơn bình thường, từ chối món ăn yêu thích, hoặc hoàn toàn mất khẩu vị. Theo chuyên gia, khi tế bào ung thư phát triển, chúng làm rối loạn quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và gây ra tình trạng chán ăn.

Hơn nữa, khi khối u lớn dần, nó có thể chèn ép hệ tiêu hóa, gây kích ứng, sưng đau và khiến cơ thể mệt mỏi, không muốn ăn uống. Do thiếu dinh dưỡng, người bệnh có thể giảm cân không kiểm soát. Mặc dù không phải lúc nào giảm cân cũng liên quan đến ung thư, nhưng đây là một trong những dấu hiệu quan trọng cần theo dõi ở phụ nữ lớn tuổi.

2. Xuất hiện khối u hoặc sưng bất thường ở vùng ngực

Khi tắm rửa hoặc soi gương, nếu phát hiện khối u nhỏ, cứng hoặc vết sưng lạ ở ngực, phụ nữ ngoài 40 tuổi cần hết sức lưu ý. Dù không phải 100% là ung thư, nhưng tỷ lệ cao đây là dấu hiệu sớm của bệnh. Ở giai đoạn đầu, những khối u này dễ bị bỏ qua do kích thước nhỏ.

Ban đầu, khối u thường dưới 2cm, đôi khi xuất hiện ở hạch bạch huyết với kích thước rất nhỏ (dưới 2mm), khó phát hiện ngay cả khi khám lâm sàng. Khi bệnh tiến triển, khối u lớn hơn (2-5cm), ngực có thể thay đổi hình dạng, kích thước không đều, một bên sưng to, đau và đỏ kéo dài.

Tuy nhiên, không phải mọi khối u hay sưng ở ngực đều là ung thư; có thể do nhiễm trùng, viêm tuyến vú hoặc các vấn đề khác. Để xác định chính xác, hãy đến cơ sở y tế để được bác sĩ kiểm tra và chẩn đoán kịp thời.

3. Đổ mồ hôi đêm kéo dài

Dù thời tiết mát mẻ nhưng vẫn đổ mồ hôi khi ngủ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư, trong đó có ung thư vú. Khác với đổ mồ hôi do nóng bức thông thường, đổ mồ hôi đêm do ung thư thường dai dẳng, xảy ra liên tục qua nhiều ngày.

Các nhà khoa học chưa xác định chính xác cơ chế, nhưng có thể do cơ thể đang chống chọi với tế bào ung thư, thay đổi hormone, hoặc sốt nhẹ khiến cơ thể cố gắng hạ nhiệt bằng cách đổ mồ hôi. Nếu sáng thức dậy thấy quần áo và giường ướt sũng, hãy kiểm tra xem có phải do phòng nóng, stress hay không. Nếu loại trừ các yếu tố này, cần cảnh giác vì đây có thể là dấu hiệu sớm của ung thư.