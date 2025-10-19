1 bộ phận cơ thể có mùi hôi là dấu hiệu nguy cơ ung thư gan, nhiều người không biết lại cứ giấu





Bạn có bao giờ nghĩ rằng hôi miệng – một vấn đề tưởng chừng đơn giản – lại có thể là hồi chuông cảnh báo cho căn bệnh ung thư gan nguy hiểm? Nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra rằng tình trạng vệ sinh răng miệng kém, đặc biệt là hôi miệng, có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan lên đến 75%. Đáng lo hơn, nhiều người vẫn chủ quan và che giấu triệu chứng này mà không biết rằng nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Mối liên hệ giữa hôi miệng và ung thư gan

Theo một nghiên cứu quy mô lớn từ Đại học Queen's Belfast (Anh), những người gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng như hôi miệng, viêm nướu, chảy máu nướu hoặc loét miệng có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan cao hơn tới 75%. Nghiên cứu này, được tiến hành trên 469.000 người tại Anh trong 6 năm, phát hiện rằng 4.069 người tham gia đã phát triển ung thư gan, và điểm chung đáng chú ý là họ đều có vấn đề về vệ sinh răng miệng hoặc hôi miệng nặng.

Bác sĩ Haydée Jordão, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích rằng gan đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố và loại bỏ vi khuẩn khỏi cơ thể. Khi chức năng gan suy yếu, khả năng kiểm soát vi khuẩn giảm, dẫn đến các bệnh lý nha chu, bao gồm hôi miệng. Đặc biệt, vi khuẩn Fusobacterium nucleatum trong khoang miệng được xác định có mối liên hệ tiềm tàng với ung thư gan, mặc dù cơ chế chính xác vẫn đang được nghiên cứu thêm.

Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng hôi miệng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn có thể phản ánh tình trạng suy giảm chức năng gan, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và góp phần hình thành các tế bào ung thư. Ung thư gan, một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, hiện chỉ đứng sau ung thư phổi về tỷ lệ tử vong, khiến việc nhận biết sớm các dấu hiệu như hôi miệng trở nên cực kỳ quan trọng.

Các dấu hiệu sớm của ung thư gan

Ngoài hôi miệng, ung thư gan còn có thể biểu hiện qua một số triệu chứng sớm khác, theo bác sĩ dinh dưỡng Brett Barlow từ chuyên trang sức khỏe Healthline. Hãy cảnh giác với các dấu hiệu sau:

Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn hoặc nôn không rõ nguyên nhân: Gan có vai trò cốt lõi trong quá trình tiêu hóa, nên các vấn đề về gan thường biểu hiện sớm qua sự thay đổi trong hệ tiêu hóa.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Chức năng gan suy giảm có thể gây mất khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân dù không ăn kiêng.

Vàng da, vàng mắt, dễ ớn lạnh: Tình trạng vàng da xảy ra khi gan không xử lý được bilirubin (sắc tố mật), khiến sắc tố này tích tụ trong máu, làm thay đổi màu da và mắt.

Đau ở vùng bụng trên hoặc hạ sườn bên phải: Khu vực này là vị trí của gan, và cảm giác khó chịu hoặc đau nhẹ có thể là dấu hiệu của tế bào ung thư đang phát triển.

Đau vai phải không rõ lý do: Sự chèn ép các dây thần kinh dưới cơ hoành do khối u gan có thể gây đau lan đến vai phải.

Phòng ngừa và phát hiện sớm

Để giảm nguy cơ ung thư gan liên quan đến hôi miệng, vệ sinh răng miệng đúng cách là bước đầu tiên quan trọng. Đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, sử dụng chỉ nha khoa và nước súc miệng kháng khuẩn giúp kiểm soát vi khuẩn trong khoang miệng. Bên cạnh đó, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm chức năng gan và siêu âm gan, là cách hiệu quả để phát hiện sớm các bất thường.

Những người có nguy cơ cao, như người bị xơ gan, nhiễm virus viêm gan B hoặc C, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh gan, cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo. Thay đổi lối sống lành mạnh – tránh rượu bia, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên – cũng góp phần bảo vệ sức khỏe gan.