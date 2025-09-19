Chiến binh K ơi, bạn sẽ không cô đơn trên hành trình chiến đấu ung thư với SCI Family!

Khi nhận được chẩn đoán ung thư, nhiều người rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cảm thấy tự ti và mất niềm tin vào cuộc sống. Có những người trong số họ tin rằng như vậy là mình đã "kí án tử". Những cảm xúc tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh mà còn có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Hơn lúc nào hết, lúc này họ cần được chia sẻ, động viện và vực dậy tinh thần.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ từ cộng đồng có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư, thậm chí hỗ trợ quá trình điều trị. Chính vì vậy, một cộng đồng nơi bệnh nhân được sẻ chia, động viên và tiếp cận thông tin chuẩn xác đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ tìm lại sự cân bằng và hy vọng.

Salt Cancer Initiative (SCI), ra đời từ năm 2016, chính là một nơi như thế. Salt Cancer Initiative (SCI) - Sáng kiến ung thư muối - đã trở thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. Với thông điệp "Bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình", SCI không chỉ cung cấp kiến thức qua các dự án như thư viện ung thư online, lớp yoga miễn phí, hay workshop chuyên sâu, mà còn xây dựng một cộng đồng gắn kết. Tại đây, bệnh nhân ung thư được lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm nghị lực từ những người đồng bệnh, tình nguyện viên và các chuyên gia. Sự kết nối này giúp họ cảm nhận rằng mình không đơn độc, từ đó khơi dậy tinh thần tích cực để đối mặt với bệnh tật.

"SCI Family - Một Ngày Vui": Không gian chữa lành và Kết nối

Giữa bộn về cuộc sống, nơi áp lực và sự kì vọng bủa vây khiến chúng ta đôi khi quên mất những niềm vui bình dị. "Hôm nay bạn vui vì điều gì?" - câu hỏi ấy vang lên như một lời thì thầm dịu dàng, nhắc mỗi người dừng lại, lắng nghe chính mình. Với cộng đồng bệnh nhân ung thư, đó không chỉ là lời nhắc nhở về sự hiện diện, mà còn là động lực để mỗi người trân trọng hiện tại, biết đủ và tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé quanh mình.

"SCI Family - Một Ngày Vui" là sự kiện thường niên nổi bật của SCI, được tổ chức tại ba miền Bắc - Trung - Nam. Trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua, hơn 200 bệnh nhân ung thư cùng người thân, tình nguyện viên, giáo viên yoga đã tham gia chương trình "Một Ngày Vui" năm 2025 tại Đà Nẵng & Huế (23–24/08), Hà Nội (13–14/09), và TP. Hồ Chí Minh (14–15/09).

Sự kiện kéo dài 2 ngày 1 đêm, được tổ chức tại các khu nghỉ dưỡng với không gian thiên nhiên trong lành, từ núi rừng, bãi biển đến những bãi cỏ xanh mướt, mang lại cảm giác bình yên và tươi mới.

Ở đó, ai cũng háo hức, chẳng ai còn thấy mình là bệnh nhân, chỉ thấy mình đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên những người bạn đồng hành, trong một không gian an toàn để được lắng nghe và được nâng niu, một cộng đồng an toàn, đầy lòng trắc ẩn nơi họ có thể bày tỏ, kết nối và bắt đầu quá trình phục hồi từ bên trong. Ở đó, mọi người cùng nhau tập yoga, vẽ nón lá, trang trí gương thủ công từ vỏ sò, chơi team building, lắng nghe tiếng sóng, tiếng chuông thiền, hòa mình vào thiên nhiên và chia sẻ những câu chuyện đời thường.

"Một Ngày Vui không chỉ là một chuyến dã ngoại, mà là hành trình chữa lành, nơi bệnh nhân ung thư được hòa mình vào thiên nhiên, trong niềm vui bình dị của hiện tại, được sẻ chia và kết nối sâu với các đồng bệnh khác", bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc điều hành SCI chia sẻ.

Trân trọng hiện tại - Biết đủ để hạnh phúc

Chủ đề năm "MỘT NGÀY VUI" trong năm 2025 được khắc họa thông qua ba giá trị chính là: Kết nối - gắn kết bệnh nhân, tình nguyện viên, giáo viên yoga và những người đồng hành thành một đại gia đình; Chữa lành - giúp người bệnh tìm lại sự cân bằng trong tâm trí, sự tĩnh lặng trong hơi thở, niềm tin vào bản thân; Và Lan tỏa, truyền đi tinh thần sống tích cực, để không ai cảm thấy đơn độc trên hành trình chống chọi với ung thư.

Tiếng cười vang khắp bãi cỏ, vòng tay nối dài quanh lửa trại, những giọt nước mắt lặng lẽ khi nghe câu chuyện của người bạn đồng bệnh, tất cả tạo nên một "gia đình thứ hai" ấm áp, nơi niềm vui và nước mắt cùng hiện diện.

"Bản thân từng là bệnh nhân K và còn là con của 2 chiến binh K, nay mình dắt theo con gái đi cùng, nghe con gọi "các ông, các bà" sao mà thấy yêu thế", chị Ly xúc động khi nói về niềm vui khi tham gia chương trình.

"Hôm nay tôi vui vì lần đầu tiên cầm cọ vẽ lên nón lá, và nhận ra mình cũng có thể tận hưởng niềm vui từ những điều rất nhỏ", cô Liên, chiến binh K, chia sẻ sau workshop vẽ nón lá.

"Một Ngày Vui là kỷ niệm đáng nhớ của hai mẹ con. Chúng tôi cùng nhau tập yoga, nghe tiếng chuông, cùng cười, cùng khóc. Tôi nhận ra, niềm vui không phải là điều gì lớn lao, mà là sự hiện diện bên nhau", chia sẻ từ giáo viên Yoga tình nguyện tại SCI.

Cũng giống như tên chương trình, SCI mong mỗi ngày của bệnh nhân ung thư đều là "Một ngày vui" để luôn nhắc nhớ rằng niềm vui không phải là điều gì lớn lao, xa vời - nó hiện diện ở đây, ngay lúc này, trong từng hơi thở, từng nụ cười, từng cái ôm, từng ánh mắt đồng cảm. Đó là khi ta biết đủ, trân trọng hiện tại và nhận ra giá trị của những điều nhỏ bé quanh mình.

"SCI Family - Một Ngày Vui" không chỉ là một sự kiện, mà là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành. Thông điệp "Bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình" được hiện thực hóa qua những cái ôm, những câu chuyện sẻ chia và những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua khó khăn. Một người tham gia chia sẻ: "Được nhìn thấy con vui vẻ hòa đồng cùng mọi người là niềm vui lớn nhất". Một người khác bày tỏ: "Vẽ lá cờ Việt Nam trên nón lá giúp tôi cảm nhận được tình yêu cuộc sống và niềm tự hào dân tộc".

Hành trình 9 năm bền bỉ - SCI lan tỏa tinh thần sống tích cực tới cộng đồng bệnh nhân ung thư

Trong suốt 9 năm hoạt động, SCI đã duy trì nhiều dự án bền vững như lớp yoga miễn phí tại 5 thành phố, workshop chuyên sâu, lớp vẽ, chiếu phim miễn phí, và các sự kiện cộng đồng quy mô lớn như "5000 Bước Chân Hạnh Phúc" hay "We Are Enough - Show thời trang dành cho bệnh nhân ung thư". Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua các giải thưởng như Top 2 Dự án Truyền cảm hứng WeChoice Award (2018), Bằng khen "Tình nguyện Quốc gia" (2019), và giải Dự án Truyền cảm hứng tại Human Act Prize (2023).

"SCI Family - Một Ngày Vui" là lời nhắc nhở rằng niềm vui không phải là điều gì xa vời. Nó có thể là một hơi thở sâu trong buổi thiền, một nét cọ trên nón lá, hay một nụ cười bên ánh lửa trại. Với sự đồng hành của cộng đồng SCI, bệnh nhân ung thư được tiếp thêm sức mạnh để sống tích cực và trân trọng từng khoảnh khắc. Chương trình không chỉ dành cho bệnh nhân mà còn là cơ hội để người thân, tình nguyện viên và giáo viên yoga cùng lan tỏa tinh thần tích cực.

Thông qua sự kiện này, SCI mong muốn cộng đồng tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng bệnh nhân ung thư, để thông điệp "Bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình" ngày càng được lan tỏa.