Ung thư vú là căn bệnh ác tính "thích" tấn công nữ giới hơn nam giới. Dù y học ngày càng tiến bộ, cách phòng ngừa tự nhiên thông qua chế độ ăn lành mạnh vẫn được xem là “lá chắn” quan trọng giúp phụ nữ bảo vệ tuyến vú. Đặc biệt là trong giai đoạn tiền mãn kinh - khi nội tiết bắt đầu rối loạn, nguy cơ ung thư tăng cao.

Theo thạc sĩ dinh dưỡng Jillian Kubala thuộc Đại học Y Stony Brook (Mỹ), trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp ức chế các tế bào ung thư. Một số loại quả còn kích thích sản sinh collagen, cải thiện làn da, đồng thời hỗ trợ ổn định hormone nữ giới để giảm nguy cơ ung thư. Nổi bật như:

1. Cam và quýt

Hai loại quả này giàu folate, vitamin C, carotenoid và các chất chống oxy hóa như quercetin, hesperetin, naringenin. Những hợp chất này giúp ức chế gốc tự do, giảm viêm và ngăn chặn tế bào ung thư vú phát triển. Một nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy người ăn nhiều cam quýt giảm 10% nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, vitamin C trong cam quýt kích thích cơ thể sản sinh collagen, giúp da săn chắc và trẻ trung hơn - điều phụ nữ tiền mãn kinh rất cần để làm chậm quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa

2. Quả nho

Nho chứa nhiều polyphenol và hoạt chất resveratrol có khả năng chống oxy hóa mạnh, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư gan, phổi và đặc biệt là ung thư vú. Nho cũng có bioflavonoid giúp cơ thể hấp thu vitamin C tốt hơn, hỗ trợ tái tạo mô và chống lão hóa. Phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung nho vào thực đơn vì chúng giúp cân bằng hormone, cải thiện giấc ngủ và làm dịu căng thẳng. Cũng là yếu tố làm giảm nguy cơ ung thư vú tự nhiên.

3. Quả đào

rong quả đào có hai hợp chất là chlorogenic và neochlorogenic, giúp tiêu diệt tế bào ung thư vú mà không làm tổn thương tế bào khỏe mạnh. Những hoạt chất này còn ức chế khả năng di căn của khối u đến phổi và xương. Ăn đào đều đặn giúp cơ thể chống viêm, thanh lọc độc tố và làm da sáng mịn nhờ lượng beta-carotene tự nhiên. Với phụ nữ bước vào tuổi 40, đây là loại quả giúp duy trì độ đàn hồi da và tăng cường miễn dịch.

Ảnh minh họa

4. Quả lựu

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ, lựu chứa chất ellagitannin có thể ức chế sản xuất estrogen quá mức. Trong khi điều này kích thích sự phát triển của khối u vú. Loại quả này còn giàu vitamin A, E, C và nhiều chất chống oxy hóa hơn trà xanh gấp ba lần. Lựu không chỉ giúp làm chậm quá trình oxy hóa tế bào mà còn tăng sinh collagen, phục hồi da hư tổn và làm sáng da. Với phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, uống nước ép lựu đều đặn còn giúp cải thiện tuần hoàn máu và ổn định nội tiết.

5. Dâu tây

Dâu tây chứa vitamin C và axit ellagic giúp ức chế sự hình thành protein nuôi tế bào ung thư. Theo thạc sĩ Jillian, các hợp chất tự nhiên trong vỏ dâu còn giúp giảm khả năng đáp ứng estrogen của tế bào ác tính. Ngoài ra, dâu tây giàu chất chống oxy hóa giúp cấp nước, làm sáng và săn chắc da, rất phù hợp cho phụ nữ đang trong thời kỳ hormone thất thường khi tiền mãn kinh hoặc mãn kinh.

Ảnh minh họa