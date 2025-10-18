Câu chuyện về một người mẹ 91 tuổi, sau 2 năm đi bộ chân đất, đã có những tiến triển đáng kinh ngạc trong việc chữa trị bệnh Alzheimer. Phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả này còn giúp cải thiện sức khỏe cho cả người chồng bị bệnh phổi và con trai trải qua trầm cảm.

Quá trình hồi phục kỳ diệu của người mẹ

Ông Lee Ho-sung (65 tuổi, công chức hợp đồng tại huyện Muan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc) luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy người mẹ 91 tuổi của mình, bà No Soon-ja.

Chỉ 2 năm trước, bà No đã mắc chứng Alzheimer ở giai đoạn cuối khiến bà không nhận ra người thân và thậm chí không thể kiểm soát việc đi tiểu tiện. Bà thường xuyên có những hành động bạo lực như cào người thân bằng móng tay hay ném đồ vật. Bà cũng gặp khó khăn khi đi lại một mình.

Nhưng kể từ tháng 8 năm 2023, sau khi bắt đầu đi bộ chân đất trên mặt đất, bà đã hồi phục hoàn toàn và có thể tự mình đi bộ với sự hỗ trợ của gậy.

Hành trình đi bộ chân đất

Lee Ho-sung kể lại: "Cả gia đình đều bận rộn với công việc, nên đã có ý kiến đưa mẹ tôi đến viện dưỡng lão. Tuy nhiên, tôi không muốn làm như vậy. Tôi đã tìm hiểu thông tin về Alzheimer và xem một video của ông Park Dong-chang, chủ tịch Hội đồng Quốc gia vận động đi bộ chân đất. Ông Park đã nói rằng bệnh Parkinson cũng có thể được cải thiện nhờ đi bộ chân đất, vậy nên Alzheimer cũng có thể như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi có thể thực hiện điều này với tư cách là một người con".

Chủ tịch Lee Kang-il của Bệnh viện Quốc tế Nazareth đã từng mắc Parkinson và sau đó đã cải thiện đáng kể sau khi bắt đầu đi bộ chân đất từ năm 2022. Ông Lee đã được giới thiệu chi tiết trong chuyên mục "Phương pháp sống khỏe đến 100 tuổi của Yang Jong-gu" vào ngày 22 tháng 8 năm 2023.

Lee Ho-sung đã đưa mẹ mình đến núi Chodang ở đông Mokpo, nơi có một con đường mặt đất dài khoảng 200 mét để đi bộ chân đất đã được thiết lập từ năm 2003.

Những bước chân vững vàng

Ban đầu, bà No chỉ đi được một vài bước rồi ngồi xuống. Ông Lee đã sử dụng một loại dây không dễ đứt để đỡ bà, giúp bà có thể đi được. Đi hai vòng quanh con đường 200 mét mất hơn 30 phút. Ông cũng liên tục nhắc lại tên các thành viên trong gia đình để kích thích trí nhớ của mẹ mình.

Khi đặt đá lên một cấu trúc đá cẩm thạch gần đó, ông cũng thường xuyên hỏi mẹ mình rằng có bao nhiêu viên đá. Khoảng 6 tháng sau khi bắt đầu đi bộ chân đất, trí nhớ của bà đã trở lại.

Bệnh tật và sự hồi phục

Bà No đã trải qua một ca phẫu thuật lớn do nứt đại tràng vào năm 2019, dẫn đến sự suy giảm về ý thức và chức năng nhận thức.

Cuối năm 2022, bà đã bị tai biến mạch máu não, không thể sử dụng đúng cách cánh tay và chân phải của mình. Đầu năm 2023, bà đã được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer tại một bệnh viện địa phương. Đó là lý do vì sao ông Lee Ho-sung đã bắt đầu việc đi bộ chân đất với mẹ mình từ ngày 17 tháng 8 năm đó. Mưa hay tuyết, họ vẫn kiên trì đi bộ chân đất ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Bà No nói rằng: "Tôi đã sống một cuộc đời khổ cực và suýt chút nữa đã phải ra đi, nhưng nhờ có con trai, giờ đây tôi mới thực sự sống đúng nghĩa".

Sức khỏe cả gia đình được cải thiện

Phương pháp đi bộ chân đất không chỉ giúp bà No, mà còn giúp chồng bà, ông Lee Yang-ju (91 tuổi), phục hồi từ bệnh đột quỵ và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Ông Lee từng bị đột quỵ do tai biến mạch máu não vào năm 2019, không thể sử dụng đúng cách cánh tay và chân phải. Sau đó, ông còn mắc bệnh phổi tắc nghẽn, gây ho nhiều.

Ông nói rằng, chỉ cần làm theo hướng dẫn của con trai mình là đi bộ chân đất, tim ông đã khỏe hơn, ăn uống tốt hơn và cơ thể cảm thấy rất tốt. Triệu chứng ho cũng đã biến mất.

Lee Ho-sung chia sẻ: "Bây giờ bố mẹ tôi sống riêng ở Seokhyeon-dong, Mokpo, tự nấu cơm và giặt quần áo mà không gặp vấn đề gì. Mẹ tôi không chỉ làm việc nhà mà còn may vá. Khi tôi về nhà sau công việc ở huyện Muan, trời đã tối. Mẹ tôi thường chờ tôi ở ban công căn hộ. Dường như việc cùng đi bộ mỗi tối là niềm vui của bà".

Giáo sư Ko Jang-myeon (64 tuổi, ngành công nghệ sinh học hóa học tại Đại học Quốc gia Hanbat, giám đốc Viện nghiên cứu khoa học sống đi bộ chân đất) nói rằng: "Có mối liên hệ mật thiết giữa việc đi bộ chân đất và bệnh Alzheimer" .

Ông giải thích rằng, khi đi bộ chân đất trên mặt đất, cơ thể sản xuất ra nhiều melatonin. Melatonin là một hormone được sản xuất từ pineal gland, có hình dáng giống như một quả thông, và nó đi qua các tế bào thần kinh trong não, giúp làm sạch chúng. Đặc biệt, nó làm sạch protein acrylamide mắc kẹt ở các synapses - nơi kết nối giữa các tế bào thần kinh, nguyên nhân chính gây ra Alzheimer.