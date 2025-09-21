Phụ nữ càng lớn tuổi, khí huyết càng suy yếu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, do tuổi tác, các chức năng sinh lý của phụ nữ dần suy giảm, dễ dẫn đến khí huyết lưu thông kém hoặc khí huyết không đủ.

Thứ hai, do rối loạn kinh nguyệt. Khi phụ nữ lớn tuổi, kinh nguyệt sẽ ngày càng không đều cho đến khi mãn kinh. Kinh nguyệt không đều cũng là dấu hiệu của rối loạn nội tiết, khí huyết có liên quan mật thiết đến hệ thống nội tiết.

Thứ ba, do công việc nội trợ, nhiều phụ nữ thường xuyên mệt mỏi. Áp lực cuộc sống và công việc khiến phụ nữ nhanh già, dễ bị khí huyết suy yếu. Thứ tư, do suy dinh dưỡng.

Thứ tư, khi lớn tuổi, lượng dinh dưỡng hấp thụ giảm và tình trạng suy dinh dưỡng có thể khiến người phụ nữ bị thiếu khí và máu.

Khi khí huyết không đủ, làn da của phụ nữ sẽ trở nên nhợt nhạt và xỉn màu,. Cộng với việc mất đi độ bóng và độ đàn hồi đặc trưng, phụ nữ sẽ già đi nhanh hơn. Khi khí huyết không đủ, trạng thái tinh thần của phụ nữ sẽ suy giảm và trở nên uể oải. Khi khí huyết không đủ, khả năng vận động và chất lượng giấc ngủ của phụ nữ sẽ giảm sút; tỳ vị ngày càng yếu. Điều này không chỉ khiến bệnh tật dễ phát sinh mà còn khiến phụ nữ già đi.

Trong cuộc sống thực, có sự khác biệt rất lớn giữa phụ nữ. Có người rất già nhưng trông rất trẻ. Có người trẻ nhưng trông rất già. Việc bạn trông có già hay không thực sự có liên quan rất nhiều đến việc duy trì sức khỏe và chế độ ăn uống.

Làm thế nào chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa?

Về khía cạnh ăn uống, để duy trì sự trẻ trung, phụ nữ phải ghi nhớ những nguyên tắc sau:

- Tránh xa những thực phẩm có hàm lượng muối, chất béo và đường cao trong chế độ ăn uống của mình, vì những thực phẩm này dễ gây ra huyết áp cao, tiểu đường và lipid máu cao. Những bệnh này sẽ chỉ khiến phụ nữ già đi nhanh chóng.

- Tránh xa các loại thực phẩm ngâm, thực phẩm hun khói, thực phẩm chiên, thực phẩm mốc, thực phẩm nướng... vì những thực phẩm này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ở phụ nữ.

- Ăn nhiều thực phẩm giàu protein chất lượng cao, chẳng hạn như các sản phẩm từ sữa, sản phẩm từ đậu nành, trứng , cá...

- Đồng thời chú ý bổ sung rau, trái cây và ngũ cốc thô. Kết hợp giữa ngũ cốc thô và mịn để duy trì cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Có 2 thực phẩm phụ nữ nên ăn nhiều để cải thiện tình trạng khí huyết hư tổn, kéo dài tuổi thanh xuân

Đầu tiên là táo đỏ

Có câu: "Ngày ăn ba quả táo, trăm tuổi vẫn trẻ trung. Muốn da đẹp, thêm táo đỏ vào cháo". Đừng xem nhẹ những câu tục ngữ này, chúng phản ánh chính xác lợi ích của táo tàu đối với phụ nữ.

Y học hiện đại tiết lộ, táo tàu giàu sắt và vitamin C. Sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt, còn vitamin C thúc đẩy hấp thụ sắt. Nhờ khả năng cải thiện thiếu máu, táo tàu rất hữu ích trong việc cải thiện khí huyết bất túc.

Táo tàu còn chứa flavonoid và nhiều chất dinh dưỡng khác, có tác dụng điều hòa nội tiết và chống oxy hóa, hỗ trợ bồi bổ đặc biệt cho phụ nữ.

Khí huyết bất túc liên quan mật thiết đến tỳ vị yếu. Đặc biệt ở giai đoạn mãn kinh, phụ nữ dễ gặp các vấn đề như đầy hơi, đau bụng, ợ hơi, nấc, táo bón… do tỳ vị yếu. Táo tàu giúp tăng cường chức năng tỳ vị, cải thiện tình trạng chán ăn do tiêu hóa kém.

Thứ hai là vừng đen

Để khí huyết dồi dào hơn, vừng đen là lựa chọn tuyệt vời.

Theo Đông y, vừng đen màu đen, thuộc kinh Thận, có tác dụng bổ thận, thêm tinh. Thận chủ về xương và tủy, do đó ăn vừng đen thường xuyên giúp cường gân, khỏe xương, bổ não, chống lão hóa.

Vừng đen chứa nhiều dầu, nhưng phụ nữ có thể yên tâm vì đây là axit béo không bão hòa, rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, vừng đen giàu vitamin E và các chất chống oxy hóa, thân thiện với mạch máu. Hàm lượng canxi trong vừng đen cũng rất quan trọng đối với phụ nữ.