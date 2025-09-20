Để ngăn ngừa loãng xương sớm, chúng ta đều biết rằng một chế độ ăn uống cân bằng và bổ sung canxi hợp lý là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, canxi đầy đủ trong chế độ ăn uống sẽ thúc đẩy sự phát triển của xương và ngăn ngừa loãng xương. Các thực phẩm giàu canxi phổ biến bao gồm sữa tươi, các sản phẩm từ sữa, đậu phụ và rau lá xanh đậm. Ví dụ, 100 ml sữa chứa khoảng 100mg canxi.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn siêng năng bổ sung canxi, uống sữa và dùng viên uống bổ sung canxi hàng ngày, lượng canxi trong cơ thể vẫn có thể mất đi. Đó là bởi vì có những thói quen ăn uống có thể đang âm thầm "đánh cắp" canxi của cơ thể mà bạn không biết, trong đó điển hình là việc lựa chọn sai thực phẩm "rút canxi".

8 loại thực phẩm này chính là "kẻ trộm canxi" của cơ thể

Hóa ra, đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ và muối, nước ngọt và cola chứa rất nhiều đường, phốt phát, có thể ngăn cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả. Dù bạn bổ sung bằng cách nào, vẫn sẽ không đủ, thậm chí có thể đẩy nhanh quá trình mất canxi, tăng nguy cơ loãng xương.

1. Thực phẩm giàu oxalate

Thực phẩm giàu oxalat kết hợp với canxi tạo thành canxi oxalat không hấp thụ được trong ruột. Một khi canxi bị oxalat giữ lại, cơ thể không thể sử dụng được, lượng canxi hấp thụ sẽ bị mất đi một cách tự nhiên. Các loại thực phẩm giàu oxalat phổ biến bao gồm măng, rau bina, củ cải đường và cần tây. Mặc dù điều này không có nghĩa là bạn không nên ăn chúng, nhưng quan trọng là tránh tiêu thụ chúng cùng với các nguồn canxi để ngăn ngừa mất canxi.

2. Thực phẩm giàu phosphate

Một bài viết giáo dục sức khỏe từ Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc (Trung Quốc) chỉ ra rằng các loại thực phẩm như đồ ăn nhanh, đồ ăn sẵn, nước ngọt và cola thường chứa phụ gia phốt phát. Việc hấp thụ quá nhiều phốt pho sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi. Hơn nữa, hầu hết các loại thực phẩm này đều chứa nhiều natri, rất có hại cho việc bảo vệ xương.

3. Thực phẩm nhiều chất béo

Mặc dù bản thân chất béo không ảnh hưởng trực tiếp đến canxi, nhưng khi một lượng lớn chất béo đi vào ruột, chúng không thể được tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn. Thay vào đó, chúng xà phòng hóa canxi trong ruột dưới dạng axit béo, giữ canxi lại và cuối cùng đào thải qua phân. Điều này làm giảm lượng canxi mà chúng ta thực sự hấp thụ.

4. Thực phẩm giàu natri

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh lý học Hoa Kỳ cho thấy khi tiêu thụ quá nhiều natri, quá trình tái chế canxi của ruột non và thận sẽ bị cản trở. Cứ mỗi 2.300mg natri bổ sung, 40 mg canxi sẽ được bài tiết ra khỏi cơ thể.

5. Thực phẩm nhiều đường

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm nhiều đường kích thích tiết insulin, từ đó ảnh hưởng đến cân bằng canxi-phốt pho. Do đó, thực phẩm nhiều đường cũng được coi là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất canxi. Ví dụ, bánh ngọt, món tráng miệng tinh tế và đặc biệt là đồ uống lắc tay mà ai cũng có trong tay, lượng đường nạp vào cơ thể quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương do té ngã.

6. Chế độ ăn giàu protein

Chế độ ăn giàu protein là một hướng dẫn dinh dưỡng được nhiều người đam mê thể hình hoặc những người muốn giảm cân ưa chuộng. Tuy nhiên, thông tin giáo dục sức khỏe từ Bệnh viện Mackay Memorial lưu ý rằng lượng protein dư thừa cũng có thể làm tăng nguy cơ mất canxi. Trung bình, người trưởng thành chỉ cần tiêu thụ "trọng lượng cơ thể x 1,1g" protein mỗi ngày và nên tránh tiêu thụ quá nhiều thịt, sữa hoặc bột giàu protein.

7. Quá liều caffeine

Vì thực phẩm chứa caffeine như trà, cà phê hoặc sô cô la có tác dụng lợi tiểu, chúng cũng làm giảm khả năng tái chế canxi của thận, khiến cơ thể mất nhiều canxi hơn.

8. Rượu bia

Một bài báo từ Phòng khám Qi Xin cho biết một số thành phần trong rượu có thể ức chế tế bào tạo xương, cản trở sự hấp thụ và sử dụng canxi và magie. Đây là lý do tại sao uống rượu lâu dài có thể đẩy nhanh quá trình loãng xương.

3 thói quen hàng ngày âm thầm gây mất canxi

Không chỉ những sai lầm về chế độ ăn uống có thể dẫn đến mất canxi, mà một số thói quen hàng ngày của bạn cũng có thể làm mất canxi mà bạn không hề hay biết. Hút thuốc, thiếu ngủ do thức khuya và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến canxi và sức khỏe xương. Ngay cả việc tập luyện cường độ cao kéo dài cũng có thể khiến canxi bị mất đi!

Tập thể dục quá mức

Hội Phát triển Y học Dự phòng Thượng Hải (Trung Quốc) nhắc nhở rằng tập thể dục cường độ cao và kéo dài có thể làm thay đổi cân bằng axit-bazơ của cơ thể, làm tăng bài tiết canxi và thậm chí cản trở quá trình chuyển hóa và hấp thụ canxi vì cơ thể đang trong tình trạng viêm mãn tính.

Hút thuốc

Những người có thói quen hút thuốc lá có nguy cơ mất xương và giảm mật độ xương cao hơn người bình thường. Cụ thể, hút thuốc lá làm giảm estrogen, ảnh hưởng đến khả năng duy trì chức năng xương bình thường của phụ nữ.

Một bài báo giáo dục sức khỏe từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan tại Tân Trúc giải thích rằng nếu phụ nữ tiếp tục hút một bao thuốc lá mỗi ngày từ tuổi vị thành niên đến khi mãn kinh, tốc độ mất xương của họ sẽ nhanh hơn từ 5% đến 10% so với người không hút thuốc.

Thiếu ngủ

Ngủ đủ giấc có lợi cho việc duy trì hoạt động bình thường của hệ thống nội tiết. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thiếu ngủ do thức khuya, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, v.v., sẽ dễ gây ra rối loạn nội tiết và tiết hormone bất thường, từ đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa xương và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh loãng xương trong tương lai.