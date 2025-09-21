Táo đỏ được y học gọi là "viên vitamin tự nhiên".

Y học hiện đại phát hiện táo đỏ giàu protein, chất béo, đường, axit hữu cơ, vitamin A, vitamin C, nhiều loại khoáng chất vi lượng và axit amin. Theo y học cổ truyền, táo đỏ bổ thận, ích khí, dưỡng huyết, an thần, không chỉ bổ thận, dưỡng huyết, mà còn chống ung thư, chống lão hóa, và cung cấp protein, axit amin – nền tảng cho sức khỏe tóc.

Táo đỏ có thể dưỡng âm bổ dương, bổ huyết, phòng chống ung thư, nuôi dưỡng tóc và kháng bệnh. Nó đặc biệt phù hợp để bồi bổ cơ thể vào mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, cách ăn khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Dưới đây là 12 cách kết hợp giúp tăng gấp đôi công dụng của táo đỏ mà bạn nên khám phá.

1. Táo đỏ hấp chín: Phòng ngừa hen suyễn

Mùa thu đông là thời điểm dễ mắc hen suyễn do dị ứng. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, táo đỏ có tác dụng điều hòa nội tạng, bổ khí huyết, tráng dương và sinh tân dịch. Ăn nhiều táo đỏ có thể giúp ngăn ngừa hen suyễn ở một mức độ nhất định.

Đặc biệt, bệnh nhân hen suyễn lớn tuổi nên duy trì ăn táo đỏ hấp chín mỗi ngày: thông thường ăn 5 quả táo lớn hoặc 8 quả táo nhỏ, giúp an thần và tăng cường khả năng miễn dịch.

2. Táo đỏ pha trà: Bổ khí, bảo vệ cổ họng

Táo đỏ rang đến khi đen lại thì đem pha trà có thể trị lạnh dạ dày và đau dạ dày. Nếu thêm nhãn nhục (long nhãn), sẽ trở thành trà bổ huyết, bổ khí.

3. Táo đỏ nấu súp: Giảm ho, dưỡng phổi

Theo sách y học thời nhà Đường (Trung Quốc), nấu súp với táo tàu, nấm tuyết và đường phèn có thể giảm ho và dưỡng phổi.

Nguyên liệu: Nấm tuyết 20g (khoảng nửa bông), táo đỏ 20 quả, đường phèn 60g (có thể điều chỉnh theo khẩu vị).

Cách làm: Ngâm nấm tuyết trong nước sạch, bỏ cuống, xé nhỏ. Cho nấm tuyết, táo đỏ và đường phèn vào nồi, thêm 6 bát nước, đun sôi bằng lửa lớn, sau đó chuyển sang lửa nhỏ nấu thêm 30 phút, rồi tắt bếp.

4. Táo đỏ luộc với trứng: Bổ huyết, dưỡng nhan, đẹp da

Nấu táo đỏ với nhãn nhục và đường nâu, đến khi táo nhừ và nhãn mềm, thêm một quả trứng gà, tiếp tục đun lửa nhỏ cho trứng chín.

Táo tàu, nhãn nhục và đường nâu đều có tác dụng bổ huyết, trứng nấu theo cách này rất bổ dưỡng.

5. Táo đỏ nấu cháo: An thần, hỗ trợ giấc ngủ

Theo "Hoàng Đế Nội Kinh", phụ nữ có triệu chứng bồn chồn, tâm thần bất an có thể dùng táo đỏ kết hợp với bách hợp và hạt sen để điều trị. Nếu nấu chung với gạo nếp, công dụng an thần của táo đỏ sẽ được phát huy tốt hơn.

6. Táo đỏ ngâm rượu: Thông mạch máu

Trong quá trình ngâm, các chất dinh dưỡng trong táo đỏ dễ hòa tan vào rượu, giúp giữ mạch máu thông thoáng. Táo đỏ ngâm rượu có thể hoạt huyết, nhưng mỗi ngày chỉ nên uống nửa lạng, vì uống nhiều rượu sẽ hại sức khỏe.

7. Táo đỏ ngâm nước: Dưỡng gan, giải độc

Dữ liệu lâm sàng cho thấy, uống nước táo đỏ mỗi ngày trong 1 tuần có thể tăng protein huyết thanh, giúp bảo vệ gan và giải độc.

Lưu ý: Vỏ táo đỏ dai, khó tiêu hóa. Nếu ngâm cả quả, khó giải phóng hết các chất dinh dưỡng. Vì vậy, nên bẻ đôi táo trước khi ngâm.

Mẹo nhỏ: Không nên dùng táo tươi để ngâm hoặc nấu, vì hàm lượng vitamin C trong táo tươi rất cao, nấu bằng nước nóng sẽ phá hủy vitamin C.

8. Táo đỏ nấu cơm: Kéo dài tuổi thọ

Cơm sâm táo, được đại danh y Tôn Tư Mạo (Trung Quốc) hết lời khuyên dùng, giúp bổ khí, dưỡng dạ dày và kéo dài tuổi thọ. Nếu cơ thể yếu, khí huyết kém, mất ngủ, ăn món này sẽ giúp khí huyết lưu thông, cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái.

Nguyên liệu: Đẳng sâm 10-20g, táo đỏ 20 quả, gạo nếp 250g, đường trắng 50g.

Cách làm: Đẳng sâm và táo đỏ đun với nước trong 30 phút, bỏ bã đẳng sâm. Hấp cơm với gạo nếp, xếp táo đỏ lên trên, lấy nước sâm táo thêm đường trắng nấu thành siro đặc, rưới lên cơm để dùng.

9. Táo đỏ hấp nấm mèo: Giữ nhan sắc, giảm thâm nám

Ăn món này vào sáng và tối sau bữa ăn, giúp giữ nhan sắc, làm đẹp da, giảm thâm nám, cải thiện vóc dáng gầy.

Nguyên liệu: Táo đỏ 10 quả, nấm mèo đen 2 bông, đường phèn vừa đủ.

Cách làm: Ngâm táo đỏ trong nước khoảng 2 giờ, ngâm nấm mèo cho nở. Cho vào bát, thêm nước và đường phèn, hấp trong nồi khoảng 1 giờ là được, rất ngon miệng.

10. Cao táo đỏ mật ong: Phòng ngừa mất ngủ

Nếu khó ngủ vào ban đêm, uống nước và ăn táo từ món này trước khi đi ngủ sẽ giúp dễ ngủ hơn.

Nguyên liệu: Táo đỏ 1kg, mật ong 500g.

Cách làm: Rửa sạch táo, bỏ hạt, nghiền nát, thêm nước vừa đủ, đun lửa nhỏ, lọc lấy nước, trộn với mật ong, đun thành cao đặc, cho vào lọ dùng dần. Mỗi lần ăn 2 thìa, ngày 2 lần, dùng liên tục để trị mất ngủ.

11. Táo đỏ ngâm gừng: Dưỡng dạ dày, an thần

Chuẩn bị 250g táo tàu, gừng tươi, cam thảo, đinh hương, trầm hương (nghiền thành bột), thêm chút muối. Mỗi lần dùng 15-25g, nấu nước uống hoặc pha như trà, ngày vài lần, giúp bổ huyết, khỏe dạ dày, an thần.

12. Canh gà đen táo đỏ đông trùng hạ thảo

Nguyên liệu: Gà đen, đông trùng hạ thảo, nhãn nhục, táo tàu, kỷ tử.

Cách làm: Hầm 3 giờ bằng lửa nhỏ.

Đặc điểm: Dưỡng gan, bổ khí, bổ huyết, dưỡng âm. Đây là món canh bổ dưỡng kiểu Quảng Đông, có lịch sử hàng ngàn năm. Ở vùng Lĩnh Nam (miền Nam Trung Quốc), khí hậu ẩm nóng, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Người Quảng Đông đã sáng tạo ra món canh hầm lâu, vừa bổ dưỡng như thuốc, vừa ngọt ngào thơm ngon.