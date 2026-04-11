Phụ nữ khí chất giấu gì trong tủ đồ: 4 quy tắc ăn mặc "thao túng tâm lý" chốn công sở

Với đàn ông, một bộ vest và chiếc cà vạt là đủ để xong "nhiệm vụ" mỗi sáng. Nhưng với phái đẹp, đặc biệt là những người giữ vị trí quản lý hay lãnh đạo, câu chuyện trang phục lại phức tạp hơn nhiều. Quần áo không chỉ là thứ đắp lên người, mà còn là "vũ khí", là tấm áo giáp giúp chị em tự tin bước vào những cuộc đàm phán căng thẳng hay đơn giản là quán xuyến hàng tá công việc không tên mỗi ngày.

Giữa nhịp sống hối hả, thay vì tốn thời gian đứng trước tủ đồ thở dài, 7 nữ CEO và nhà sáng lập quyền lực đã tìm ra "chân lý" ăn mặc cho riêng mình. Cùng bóc tách 4 quy tắc vàng giúp phái đẹp công sở vừa tiết kiệm thời gian, vừa tỏa sáng với khí chất ngút ngàn.

Nguyên tắc 1: Biết rõ khi nào cần "chiếm spotlight" và lúc nào nên ẩn mình

Với những người phụ nữ thành đạt, việc chọn màu sắc trang phục giống như một nước cờ chiến thuật, khi thì rực rỡ để khẳng định vị thế, lúc lại trầm ổn để nhường sân khấu cho công việc. Breanna Heslin, một cựu đối tác của công ty tư vấn danh tiếng McKinsey, từng cảm thấy những chiếc áo blazer đen đơn điệu khiến cô chìm nghỉm giữa đám đông, nên đã quyết định "nâng cấp" tủ đồ bằng những thiết kế táo bạo hơn từ St. John hay quần ống rộng Max Mara để mỗi sáng thức dậy đều được là phiên bản tự tin nhất của chính mình.

Sự rực rỡ ấy cũng từng là vũ khí của Allison Ellsworth khi cô diện cả cây vest caro xanh quyền lực, hay bộ vest hồng rực rỡ mang đậm dấu ấn thương hiệu trong những ngày đầu khởi nghiệp, để rồi khi công ty đã vững mạnh và được mua lại với giá tỷ đô, cô lại chuyển mình sang những bộ vest màu trung tính với phom dáng mạnh mẽ, nam tính hơn để toát lên khí chất "chị đại".

Ngược lại, với những người cần sự tĩnh lặng để làm việc cùng các ngôi sao lớn như nữ CEO Golnar Khosrowshahi, tủ đồ lại ngập tràn những tông màu trung tính từ thương hiệu Theory, bởi cô hiểu rằng một vẻ ngoài chừng mực, kín đáo đôi khi lại là cách tốt nhất để không chiếm mất hào quang của người khác mà vẫn giữ được sự tôn trọng tuyệt đối trong phòng họp.

Nguyên tắc 2: Chung thủy với "chân ái" và không ngại nhân bản món đồ yêu thích

Giữa muôn vàn xu hướng thời trang sớm nở tối tàn, những người phụ nữ bận rộn thường chọn cách bám rễ vào một phong cách hoặc một món đồ khiến họ cảm thấy là chính mình nhất, thậm chí là mua luôn vài màu khác nhau để mặc dần.

Anu Duggal, nhà sáng lập một quỹ đầu tư mạo hiểm, luôn nói không với những bộ vest đen nhàm chán mà ưu tiên những chiếc váy dài xếp nếp nữ tính phối cùng blazer và những lớp trang sức lấp lánh mang hơi hướng văn hóa Ấn Độ, hay thậm chí sẵn sàng lùng sục mua lại bằng được đôi giày đế xuồng Ferragamo tới ba màu khác nhau vì nó quá tôn dáng. Cùng chung tư tưởng đó, nữ CEO Babba Rivera cũng tự hào mang dòng máu lai Thụy Điển - Chile của mình vào những chiếc váy len hay áo blouse họa tiết rực rỡ, từ chối việc phải cố gồng mình đóng vai các nhà đầu tư nam giới cứng nhắc, và cô cũng chẳng ngần ngại chốt luôn năm chiếc áo khoác blazer cùng một kiểu chỉ vì nó quá hợp với đường nét cơ thể.

Rõ ràng, việc lặp lại một kiểu trang phục quen thuộc không hề tẻ nhạt mà là cách tiết kiệm năng lượng trí óc cực kỳ thông minh, giúp các quý cô công sở luôn xuất hiện với một diện mạo chỉn chu, mang đậm dấu ấn cá nhân mà không phải mệt mỏi nghĩ xem hôm nay mặc gì.

Nguyên tắc 3: Đừng ngần ngại chi tiền nhờ cậy chuyên gia định hình phong cách

Nhiều người lầm tưởng việc thuê stylist chỉ dành cho giới nghệ sĩ, nhưng thực tế, đây lại là bí quyết giải phóng thời gian cực kỳ hiệu quả của giới nữ lãnh đạo, bởi họ cần dồn sức cho những bài thuyết trình, những cuộc họp hội đồng quản trị thay vì băn khoăn phối đồ. Susana Perczek, một chuyên gia định hình phong cách chuyên nghiệp, tiết lộ rằng rất nhiều chị em công sở bối rối giữa lằn ranh "nữ tính" và "chuyên nghiệp", họ nắm được luật chơi chốn văn phòng nhưng lại không biết cách áp dụng sao cho tinh tế, và đó là lúc chuyên gia ra tay để chọn lọc những chiếc áo khoác uy quyền hay điểm xuyết sự mềm mại vừa đủ.

Đôi khi, việc có một người tư vấn không hẳn là phải đi mua sắm điên cuồng, mà chỉ đơn giản là "khám nghiệm" lại tủ đồ cũ, tìm ra những phom dáng thực sự tôn vinh cơ thể như cách Babba Rivera học được từ stylist của mình: ngừng mặc đồ quá rộng lùng thùng và biết khoe khéo ưu điểm của bản thân. Những nhà tạo hình như Bailey Moon còn định hướng khách hàng tới phong cách "sang trọng tĩnh lặng", nói không với logo phô trương nhằm mục đích tối thượng là để người mặc tự tin bước vào phòng họp và giải quyết công việc mà không bị những chi tiết hàng hiệu làm phân tâm ánh nhìn của đối tác.

Nguyên tắc 4: Đề cao tính đa dụng, sẵn sàng "chạy show" từ sáng sớm tới đêm muộn

Với lịch trình vắt kiệt sức kéo dài tới 16 tiếng mỗi ngày, một bộ trang phục đẹp thôi là chưa đủ, nó còn phải "chiến" cùng chủ nhân từ bàn làm việc cho tới tận khoang máy bay hay những buổi tiệc tối sang trọng. Để giải bài toán này, Khosrowshahi thường ưu ái những thiết kế tuxedo cắt may tinh xảo từ Lanvin hay Saint Laurent, giúp cô thanh lịch lúc 9 giờ sáng họp hành và vẫn lộng lẫy khi dự dạ tiệc lúc 9 giờ tối. Trong khi đó, Laura Modi - nữ CEO từng trải qua nhiều lần sinh nở lại thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ của những đợt thay đổi vóc dáng liên tục nên luôn tin dùng những thiết kế linh hoạt, quần len hay áo dáng rộng thoải mái để dễ dàng phối hợp trong mọi hoàn cảnh, dù là lên sóng truyền hình hay lặn lội xuống xưởng sản xuất.

Và để tối ưu hóa sự năng động, Mariah Chase đã gác lại những đôi giày cao gót lênh khênh, thay vào đó là quần da cá tính phối cùng áo sơ mi dáng rộng, tự tin sải bước bằng giày bệt Chanel hay sneaker Chloé với một tuyên ngôn đơn giản nhưng thấm thía: thời trang là để phục vụ mình, phải thật thoải mái, linh hoạt, di chuyển nhanh mà vẫn đẹp, chứ tuyệt đối không phải thứ để tự làm khó mình mỗi ngày.