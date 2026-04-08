Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 40 độ C hầm hập như một chiếc lò thiêu khiến ai nấy đều uể oải. Những tưởng bước chân vào văn phòng sẽ là lúc được đón nhận luồng không khí mát mẻ, xua tan đi cái nóng rát da rát thịt ngoài đường, thì hiện thực lại tạt ngay một gáo nước lạnh.

Thay vì được tận hưởng đặc quyền "điều hòa 2 chiều", không ít dân công sở đang phải đối mặt với hàng tá quy định từ nơi làm việc. Từ chuyện cấm bật điều hòa buổi sáng, cài đặt nhiệt độ không dưới 26 độ C, cho đến cả những tấm bảng nội quy phạt tiền tươi thóc thật nếu ai dám tự ý đụng vào chiếc remote. Câu chuyện đi làm mùa nóng bỗng chốc trở thành một cuộc chiến sinh tồn dở khóc dở cười mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu ngọn ngành.

Bức bối vì thời tiết một, ngột ngạt vì quy định mười

Cứ đến hẹn lại lên, khi mùa hè gõ cửa cũng là lúc các hội nhóm dân văn phòng lại được dịp xôn xao chia sẻ những tin nhắn, thông báo nội bộ dở khóc dở cười về chuyện dùng điều hòa. Buổi sáng đi làm, chen chúc qua bao ngã tư kẹt xe khói bụi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi ướt cả mảng áo, ai cũng chỉ mong nhanh chóng đến công ty để được hưởng chút hơi mát.

Thế nhưng, đập vào mắt lại là dòng tin nhắn lạnh lùng: "Quy định bật điều hòa là theo giờ và thời tiết nhé. Sáng trời mát dùng quạt thôi". Sự thật là vào những ngày đỉnh điểm, 8 giờ sáng trời đã oi bức ngột ngạt, những chiếc quạt trần hay quạt cây chốn văn phòng dường như chỉ hoạt động để xua đi xua lại luồng không khí nóng hầm hập. Cả chục con người ngồi chung trong một không gian kín, nhiệt tỏa ra từ máy tính, máy in cộng với cái nóng hầm hập khiến bầu không khí trở nên đặc quánh, bức bối đến nghẹt thở.

Chưa dừng lại ở đó, tinh thần tiết kiệm điện của các công ty còn được đẩy lên mức tối đa với những quy định giờ giấc nghiêm ngặt. Nào là "mở máy điều hòa trễ 30 phút và tắt máy điều hòa sớm 30 phút so với giờ làm việc", nào là "nhiệt độ luôn phải ở mức 26 độ C trở lên". Những con số này nghe qua thì có vẻ hợp lý để bảo vệ môi trường và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp, nhưng ở góc độ của những người lao động đang vã mồ hôi hột, nó lại là một cực hình.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều văn phòng hiện tại sử dụng điều hòa âm trần hệ thống lớn, nên định mức để 26 độ C cũng rất lý tưởng cho nhân viên. Chị N.D (làm việc tại phường Thanh Xuân) chia sẻ: Ở chỗ khác thì không biết chứ văn phòng chỗ mình điều hòa mát lắm, thậm chí lúc nào cũng phải khoác chăn nhẹ lên người vì nhiều khi 26 độ C là rét run lên rồi. Ngồi làm việc cũng thoải mái vì đến tận 7h tối khi văn phòng hết người mới tắt điều hòa đó".

"Cú sốc" phạt tiền và đặc quyền mát mẻ chỉ dành cho... người tăng ca

Nếu những quy định kể trên mới chỉ dừng ở mức cam chịu, thì có những công ty lại đưa ra các chính sách cứng rắn đến mức khiến nhân viên phải "khóc thét". Chẳng hạn, mạng xã hội cũng chia sẻ một đoạn thông báo với nội dung cực sốc: "Do điều kiện thời tiết cực đoan và nắng nóng diện rộng đã gây quá tải cho các thiết bị, công ty chỉ được phép bật điều hòa sau 5h chiều cho những người tăng ca. Nếu phát hiện có người cố tình bật điều hòa sẽ phạt 200k/người".

Đọc dòng thông báo này, nhiều người làm công ăn lương không khỏi xót xa tự hỏi, hóa ra đặc quyền được hưởng không khí mát mẻ lại chỉ dành cho những ai ở lại làm thêm giờ. Còn suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc chính thức giữa ban ngày ban mặt, dưới cái nóng như đổ lửa, họ đành phải cắn răng chịu đựng để giữ lại đồng lương ít ỏi.

Khoản tiền phạt 200.000 đồng không phải là một con số nhỏ với dân văn phòng. Nó bằng cả mấy bữa cơm trưa, bằng mấy ly trà sữa tự thưởng cho bản thân mỗi dịp cuối tuần. Chỉ vì lỡ tay cầm chiếc điện thoại lên bật app điều khiển máy lạnh, hay lén lút với tay lấy chiếc remote để tìm chút mát mẻ qua ngày mà đánh rơi mất 200 cành, nghĩ thôi đã thấy xót ruột.

Bài toán tiết kiệm hay sự đánh đổi hiệu suất làm việc?

Đứng từ góc độ của các nhà quản lý, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc cắt giảm chi phí vận hành, đặc biệt là hóa đơn tiền điện khổng lồ trong mùa hè là điều hoàn toàn có thể cảm thông. Thời tiết cực đoan, điện lưới quá tải là tình trạng chung mà toàn xã hội đang phải đối mặt. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tiết kiệm hợp lý và bủn xỉn quá mức lại vô cùng mong manh. Khi người lao động phải ngồi làm việc trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính sát vào người, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy và bức bối, thì năng suất lao động chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Sự mệt mỏi về thể chất kéo theo những bực dọc về tinh thần. Chẳng ai có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo đột phá, hay đủ kiên nhẫn để xử lý những hợp đồng hóc búa khi bản thân đang khao khát một luồng gió mát. Việc tiết kiệm được vài trăm ngàn tiền điện mỗi ngày rất có thể sẽ phải đánh đổi bằng sự giảm sút hiệu quả công việc, sự bất mãn của nhân viên và thậm chí là tỷ lệ nhảy việc tăng cao khi mùa hè kết thúc.

Thiết nghĩ, thay vì đưa ra những quy định cứng nhắc và mang tính răn đe, các công ty có thể tìm đến những giải pháp linh hoạt hơn như đầu tư thêm rèm cửa chống nắng, tối ưu hóa hệ thống thông gió, hoặc đơn giản là cùng nhau ngồi lại tìm tiếng nói chung. Suy cho cùng, một môi trường làm việc thoải mái, mát mẻ mới là nền tảng vững chắc nhất để những người trẻ có thể yên tâm cống hiến và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.