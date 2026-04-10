Nếu là một người yêu thích theo dõi Hoàng gia Anh, hẳn bạn từng thắc mắc vì sao cô công chúa nhỏ Charlotte ngày trước lúc nào cũng xúng xính trong những chiếc váy hoa nhí điệu đà tăm tắp. Đâu phải ngẫu nhiên mà phu nhân Kate Middleton lại chọn cho con gái phong cách đồng quê giản dị đến vậy. Thực chất, họa tiết hoa nhí mang tên Liberty đã là một biểu tượng, một thứ "văn hóa mặc" ăn sâu vào truyền thống của các công chúa nước Anh.

Từ thời cố Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Công chúa Margaret cho đến thế hệ của Charlotte, họa tiết nhỏ xinh ấy vẫn luôn là bảo chứng cho nét thanh lịch, ngọt ngào và vô cùng gần gũi của những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa.

Tuổi thơ ngập tràn sắc hoa của nàng Công chúa nhỏ Charlotte

Dạo trước, cứ mỗi lần xuất hiện trước công chúng là người ta lại thấy Công chúa Charlotte diện một kiểu váy quen thuộc: họa tiết hoa nhí ditsy rực rỡ đi kèm phần cổ Peter Pan xinh xắn xòe rộng. Dù hiện tại, khi chuẩn bị bước sang tuổi 11, con gái thứ hai của Thân vương và Vương phi xứ Wales đã bắt đầu chọn cho mình những bộ cánh trưởng thành, đứng đắn và ra dáng thiếu nữ hơn, nhưng tủ đồ tuổi thơ của cô bé thì chắc chắn là một "bộ sưu tập" ngập tràn các sắc độ của hoa văn Liberty.

Thời điểm đó, phong cách của Charlotte có sức ảnh hưởng đến mức nhiều bà mẹ bỉm sữa trên khắp thế giới đã thi nhau lùng sục mua váy hoa nhí để con gái mình có thể "mặc đẹp như công chúa". Chỉ cần một thước vải cotton in hoa li ti, điểm xuyết chiếc cổ sen bèo nhún, là em bé nào trông cũng thật ngoan ngoãn và đáng yêu.

Mộc mạc, dễ mặc, thấm hút mồ hôi tốt để con trẻ thỏa sức chạy nhảy mà vẫn giữ trọn được nét đài các, đó chính là công thức vàng mà vương phi Kate đã áp dụng cho con gái. Nhưng nếu nói Charlotte là người tạo ra xu hướng thời trang hoàng gia với những chiếc váy hoa xinh xắn này thì chưa hẳn, bởi cô bé chỉ đang tiếp nối một di sản đã có từ rất lâu đời.

Từ lời kể của vị bảo mẫu đến truyền thống gia đình khăng khít

Thực tế, việc các công chúa nhỏ diện váy hoa nhí Liberty đã là một truyền thống lâu đời kéo dài từ thời Nữ hoàng Elizabeth và em gái bà là Công chúa Margaret. Những bảo vật thời trang từ thuở ấu thơ của hai vị nữ vương quyền lực này vẫn còn được lưu giữ cẩn thận cho đến tận ngày nay.

Theo chia sẻ từ các giám tuyển tại Tổ chức Quỹ Bộ sưu tập Hoàng gia (The Royal Collection Trust), những chiếc váy cotton và quần phồng đồng điệu, phần lớn mang họa tiết Liberty, chính là món đồ "ruột" trong tủ quần áo của hai nàng công chúa thời bấy giờ. Bảo mẫu thân thiết của họ, bà Marion Crawford - người thường được hai chị em gọi âu yếm với cái tên 'Crawfie' từng hồi tưởng lại rằng: "Bọn trẻ không thể ăn mặc đơn giản hơn được nữa. Chúng thường xuyên mặc những chiếc váy frock bằng vải cotton, chủ yếu là màu xanh lam với họa tiết hoa nhỏ nhắn".

Đáng chú ý là những chiếc váy này thường được may theo cặp, một chiếc dành cho cô chị Elizabeth và chiếc y hệt dành cho em gái Margaret Rose. Việc hai chị em mặc đồ đôi không chỉ đơn thuần là chuyện ăn diện cho vui mắt, mà theo ông Matthew Storey - giám tuyển tại Tổ chức Cung điện Hoàng gia Lịch sử, điều đó thực sự nói lên sự gắn bó, khăng khít của gia đình họ. Nó tạo ra một hình ảnh mang tính biểu tượng, truyền tải thông điệp về một mái ấm hoàng gia đầm ấm, yêu thương và vô cùng dung dị đến với công chúng Anh quốc lúc bấy giờ.

Sức hút 150 năm không đổi thay của họa tiết Liberty kinh điển

Để làm nên nét đẹp vượt thời gian đó, không thể không nhắc đến "cha đẻ" của những tấm vải - thương hiệu Liberty lừng danh nước Anh với bề dày lịch sử hơn 150 năm. Kể từ khi Arthur Liberty in những thước vải đầu tiên sau ngày khai trương cửa hàng trên phố Regent sầm uất ở London vào năm 1875, hoa văn Liberty đã dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một xưởng may để trở thành một biểu tượng văn hóa thực thụ. Họa tiết hoa nhí ditsy của họ đã trở thành thứ mặc định phải có khi nhắc đến váy mùa hè của các bé gái, đặc biệt là các nàng công chúa trên khắp châu Âu.

Không riêng gì nước Anh, ngay cả Công chúa Estelle của Thụy Điển hay Công chúa Leonor của Tây Ban Nha hồi còn bé xíu cũng từng được các bà mẹ hoàng gia diện cho những chiếc váy hoa nhỏ xinh mang phong cách tương tự. Sự mềm mại của vải cotton kết hợp cùng sự tươi tắn của những nụ hoa li ti đã biến trang phục này thành chuẩn mực của sự mộc mạc, thuần khiết.

Hiện tại, nếu có dịp ghé thăm The King’s Gallery tại Cung điện Buckingham, công chúng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc váy tuổi thơ của Nữ hoàng Elizabeth và Công chúa Margaret. Triển lãm mới nhất mang tên "Nữ hoàng Elizabeth II: Cuộc đời phong cách" đang trưng bày những minh chứng lịch sử sống động này, giúp chúng ta hiểu hơn về một gu thời trang hoàng gia tuy giản dị, không hề dát đầy hàng hiệu lấp lánh nhưng chưa bao giờ ngừng tỏa sáng suốt hơn một thế kỷ qua.