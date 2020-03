Lộ tạo hình của Kim Go Eun trong phim đóng cùng Lee Min Ho: Làm cảnh sát bắt cướp nhưng ăn mặc rất sang chảnh

Ngay sau khi gây bão với việc hé lộ tạo hình nhân vật của Lee Min Ho trong phim The King: The Eternal Monarch (Quân vương bất diệt), nhà sản xuất cũng đã nhanh chóng tung ra những hình ảnh của “cô dâu yêu tinh” Kim Go Eun được cắt ra từ bộ phim.

Trong The King: The Eternal Monarch, Kim Go Eun hóa thân vào 2 vai diễn song song gồm cảnh sát Jung Tae Eul và tội phạm truy nã Luna. Từ nhỏ, Jung Tae Eul đã ước mơ trở thành một cảnh sát.

Vượt qua bao thử thách, cuối cùng cô nàng cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình là trở thành một cảnh sát chân chính, tin rằng mọi kẻ xấu rồi sẽ bị trói giữ bởi công lý.

Tuy nhiên bỗng một ngày nọ, một người đàn ông lạ mặt - Hoàng đến Lee Gon (Lee Min Ho) đến từ hành tinh song song, đột nhiên xuất hiện ngay trước cánh cổng Gwanghwamun và làm xáo trộn tất cả cuộc sống vốn đã yên bình của cô.

Tạo hình nhân vật của Kim Go Eun trong The King: The Eternal Monarch.

Trong loạt ảnh mà nhà sản xuất tung ra có thể thấy, Kim Go Eun đang hóa thân thành cảnh sát Jung Tae Eul và thực hiện màn bắt cướp siêu ngầu. Với khuôn mặt ngạo nghễ cùng gu thời trang khá ấn tượng, nhiều khán giả không khỏi trông ngóng về màn thể hiện của Kim Go Eun trong The King: The Eternal Monarch.

Nói về vai diễn của mình, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi rất vinh dự vì một lần nữa được làm việc với biên kịch Kim Eun Sook trong dự án mới này. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi làm việc với Lee Min Ho, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam và Jung Eun Chae, tuy nhiên tất cả chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ trên trường quay. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để mang đến một màn thể hiện tuyệt vời cho người xem. Hy vọng khán giả sẽ yêu thích bộ phim của chúng tôi - The King: Eternal Monarch".

Tạo hình Hoàng đế Lee Gon của Lee Min Ho được hé lộ trước đó.

Theo như nhà sản xuất tiết lộ trong The King: The Eternal Monarch, Kim Go Eun và Lee Min Ho sẽ tạo ra những màn chemistry siêu ngọt ngào.

The King: The Eternal Monarch dự kiến phát sóng từ tháng 4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy trên đài SBS.