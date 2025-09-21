Phim Hàn hay thế này sao giờ mới chiếu: Thấy nam chính là cười mất kiểm soát, bỏ ăn bỏ ngủ đợi tập tiếp theo

Shin's Project là dự án phim mới của đài tvN. Ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã chứng minh mình là một trong những tác phẩm giải trí đáng xem nhất khi kết hợp đủ yếu tố hài hước, duyên dáng và nhịp điệu nhanh gọn, không lê thê. Rating mở màn đã chạm mốc 7%, cao nhất trong số các phim truyền hình khung giờ thứ 2 - 3 của tvN trong hai năm gần đây, trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ khiến khán giả cười ngất chỉ sau vài phân đoạn. Xem phim, nhiều khán giả cho rằng nếu Shin's Project ra mắt sớm hơn thì tvN đã không phải chịu cảnh rating bết bát suốt gần 1 năm qua.

Nội dung Shin's Project xoay quanh một đội dự án đặc biệt trong công ty, nơi tập hợp những nhân viên tưởng chừng vô dụng nhưng lại nắm giữ bí quyết giúp cả tập đoàn thoát khỏi khủng hoảng. Bộ phim đưa khán giả vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười khi nhóm nhân vật này liên tục nghĩ ra những “nước đi” ngớ ngẩn nhưng lại bất ngờ thành công. Chính sự vô lý hợp lý ấy đã tạo ra một không khí hài hước, khiến người xem không thể rời mắt. Mỗi tập phim giống như một vở kịch nhỏ, nơi những mâu thuẫn đời thường được đẩy lên đỉnh điểm rồi giải quyết bằng cách không ai ngờ tới.

Dàn diễn viên cũng góp phần tạo nên thành công lớn. Nếu Han Suk Kyu vốn đã là bảo chứng chất lượng, thì spotlight lần này lại nghiêng hẳn về Bae Hyeon Seong - gương mặt trẻ mang đến nguồn năng lượng tươi mới. Không chỉ điển trai, Bae Hyeon Seong còn sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, chân thực trong từng cảnh quay. Anh không hề bị lép vế trước tiền bối lừng lẫy, thậm chí nhiều lần còn chiếm trọn spotlight nhờ biểu cảm "hạt nhài" nhưng vô cùng duyên dáng, dễ thương. Chỉ cần anh xuất hiện, đứng im với gương mặt ngơ ngác của mình, khán giả đã bật cười, và rồi tiếp tục chờ đợi đến cảnh sau để xem nhân vật này lại gây rắc rối gì.

Bae Hyeon Seong vừa đẹp trai vừa hài hước

Song hành cùng Bae Hyeon Seong là Lee Re - một bất ngờ thú vị khác của Shin's Project. Nhiều khán giả ngỡ ngàng khi nhận ra cô chính là “thần đồng diễn viên” từng khiến cả châu Á rơi nước mắt trong siêu phẩm Hope. Trở lại màn ảnh, Lee Re cho thấy một phiên bản trưởng thành, xinh đẹp và tự tin. Màndậy thì thành công cả về ngoại hình lẫn diễn xuất của cô khiến người xem không khỏi trầm trồ. Không còn hình ảnh cô bé u buồn năm nào, Lee Re giờ đây mang đến sự tươi sáng, năng động và thậm chí còn góp phần khuấy động không khí hài hước chung của bộ phim.

Lee Re dậy thì thành công xuất sắc

Chính sự kết hợp giữa dàn diễn viên kỳ cựu và thế hệ trẻ đã tạo nên một Shin's Project vừa chắc tay vừa mới mẻ. Những đoạn đối thoại tung hứng, những pha “ngớ ngẩn thần thánh” và cả biểu cảm hài hước của từng nhân vật khiến bộ phim trở thành món ăn tinh thần trọn vẹn. Khán giả không thể chịu đựng cảnh mòn mỏi chờ đợi tập tiếp theo, bởi mỗi tuần 2 tập thực sự không thể thỏa mãn cơn nghiện. Trong bối cảnh phim truyền hình Hàn đang cần thêm sự đột phá, Shin's Project đã làm được điều tưởng chừng đơn giản mà không phải ai cũng làm khi khiến khán giả được giải trí đúng nghĩa.