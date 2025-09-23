Số nhọ lắm mới xem trúng phim Hàn rối như bùng binh: Dàn cast yêu đương loạn xạ, xem 1 tập là váng cả đầu

Bộ phim Trăm Mảnh Ký Ức lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1980 đang là một tác phẩm nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi dàn cast trẻ đẹp. Phim xoay quanh Ko Yeong Rye - một cô gái làm soát vé xe buýt ở Cheong A Transportation.

Mặc dù bị say xe, Yeong Rye vẫn cố gắng bám trụ để phụ giúp gia đình. Trong công việc, cô kết thân với Seo Jong Hui, một cô gái trẻ tính cách sôi nổi, giọng nói to và luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực. Tình bạn của cả hai phát triển nhanh chóng, họ đồng hành và dựa vào nhau trong cuộc sống vốn nhiều khó khăn.

Nhưng sự xuất hiện của Han Jae Pil đã khiến mối quan hệ vốn khăng khít này bắt đầu nảy sinh rạn nứt. Jae Pil là một chàng trai nhà giàu nhưng mang trong mình nhiều trăn trở, mơ ước trở thành võ sĩ quyền anh. Anh tình cờ giúp Yeong Rye và Jong Hui trong một lần ngăn chặn khách trốn vé, từ đó dần bước vào đời sống của hai cô gái. Vấn đề nằm ở chỗ Yeong Rye nảy sinh tình cảm với Jae Pil, trong khi Jae Pil lại hướng trái tim mình về phía Jong Hui.

Câu chuyện vốn dĩ chỉ cần dừng lại ở một tam giác tình cảm đã đủ kịch tính. Thế nhưng phim lại cố tình bày ra thêm hàng loạt mối tình đơn phương khác, khiến tình tiết trở nên nặng nề và rối tung. Người này thích người kia, rồi người kia lại dõi theo một người khác, tạo thành chuỗi mũi tên chồng chéo như mê cung. Khán giả xem đến đâu hoa mắt chóng mặt đến đó, chẳng biết rốt cuộc bộ phim muốn tập trung vào tình yêu, tình bạn hay sự trưởng thành của nhân vật.

Những mối tình đơn phương loạn xạ của Trăm Mảnh Ký Ức

Điều khó chịu nhất chính là việc cả hai nữ chính vốn được xây dựng là đôi bạn thân lại bị đẩy vào tình huống cùng xoay quanh một người đàn ông. Cách sắp xếp này tạo cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên và không cần thiết. Thay vì khai thác sự gắn bó, chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau trong tình bạn nữ giới, kịch bản lại biến họ thành “đối thủ ngầm” vì tình yêu. Điều này không chỉ làm mất đi sự trong sáng ban đầu của tình bạn, mà còn khiến khán giả mệt mỏi, chán ngán.

Phim là một mớ bùng binh và đây là bùng binh phức tạp nhất

Xem Trăm Mảnh Ký Ức chẳng khác nào lạc vào một bùng binh ngập tràn tín hiệu sai hướng, cứ tưởng đang đi thẳng vào câu chuyện tình bạn thì lại rẽ ngoặt sang mối tình quá nhiều tay. Không thể phụ nhận việc phim tái hiện bối cảnh quá khứ quá xuất sắc, dàn cast dễ thương và có nhiều khoảnh khắc đáng yêu nhưng với nhiều khán giả, bộ phim đang dần trở nên khiên cưỡng trong việc cài cắm quá nhiều mối quan hệ tình cảm.

Một tập phim trôi qua không mang lại cảm giác thư giãn mà chỉ khiến người xem phải căng mắt, căng óc để theo dõi “ai thích ai, ai đang đơn phương ai”. Đã thế, những xung đột này chẳng mang nhiều giá trị, chỉ tạo ra sự mệt mỏi, thậm chí khiến người ta muốn bỏ dở. Trăm Mảnh Ký Ức khiến người xem vừa thương cảm cho nhân vật vừa bực mình vì cách xây dựng câu chuyện. Mệt vì quá nhiều mối tình rối rắm, xem một tập thôi mà đầu óc như quay cuồng, không hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra.