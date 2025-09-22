100 năm nữa cũng không có thêm phim Hàn nào cán mốc rating 64% đâu, dàn cast đỉnh của đỉnh không hot sao được

Phim HànWhat Is Love? ra mắt năm 1991 đã đi vào lịch sử truyền hình xứ kim chi với một thành tích tưởng chừng không thể phá vỡ: rating cao nhất lên tới 64,9%. Trong bối cảnh lúc ấy, đây là con số gần như chưa từng có trong lịch sử. Và cho tới bây giờ, ít có bộ phim nào chạm tới mức rating khủng này, nhất là trong bối cảnh hiện đại, phim cán mốc rating trên 10% đã là đáng tung hô. Tại sao một bộ phim cũ từ những năm 90 lại có sức hút lớn đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự hoàn hảo từ kịch bản, nội dung đến dàn diễn viên.

What Is Love? kể câu chuyện về hai gia đình với hai phong cách đối lập, một gia đình truyền thống nghiêm khắc, một gia đình hiện đại cởi mở và họ trở thành thông gia. Sự xung đột giữa các giá trị cũ và mới, cách nhìn của thế hệ đi trước và thế hệ mới, đã được khai thác một cách hài hước nhưng cũng đầy xúc động. Nhân vật nữ chính Park Ji Eun do Ha Hee Ra thể hiện chính là linh hồn của bộ phim, khi cô vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế, vừa kiên cường bước vào thế giới của gia đình chồng đầy nghiêm khắc.

Điều tạo nên sức hút không thể cưỡng lại chính là dàn cast đỉnh cao của phim. Choi Min Soo trong vai Lee Dae Bal, bác sĩ và chồng của Ji Eun, mang đến hình tượng người đàn ông truyền thống nhưng vẫn tràn đầy tình cảm và sức hút. Kim Hye Ja với vai mẹ chồng Yeo Soon Ja là hình mẫu người mẹ Hàn Quốc điển hình, nghiêm khắc nhưng ẩn chứa trái tim nhân hậu, còn Lee Soon Jae trong vai cha chồng Lee Byeong Ho, nghiêm khắc, nghiêm nghị nhưng đầy chiều sâu, khiến mỗi phân cảnh gia đình trở nên sống động và giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa các diễn viên chính và phụ đã tạo nên một tổng thể hoàn hảo, khiến khán giả không thể rời mắt.

Không chỉ là diễn xuất, What Is Love? còn ghi dấu bởi những chi tiết văn hóa đặc sắc, phản ánh cuộc sống Hàn Quốc đầu những năm 90 với đầy đủ các mâu thuẫn gia đình, áp lực xã hội, và cách các nhân vật dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ca khúc nhạc nền Tata-ta của Kim Guk Hwan cũng trở thành hiện tượng, bán hơn 500.000 bản, góp phần lan tỏa sức hút của bộ phim đến mức tối đa.

Sức nóng của What Is Love? không chỉ nằm ở Hàn Quốc mà còn vươn ra quốc tế. Đây là một trong những bộ phim tiên phong đưa làn sóng Hallyu ra Trung Quốc, mở ra cơ hội cho những bộ phim Hàn khác sau này chinh phục khán giả nước ngoài. Mỗi tập phim là một bản giao hưởng của cảm xúc, từ hài hước đến xúc động, từ căng thẳng đến lắng đọng, khiến người xem nhớ mãi mà rating vẫn đứng top cao ngất ngưởng.

Ngày nay, khi nhìn lại, ít có bộ phim Hàn nào có thể đạt tới rating 60% trở lên, và dàn cast của What Is Love? vẫn được xem là chuẩn mực của hoàn hảo trong tâm trí khán giả. Từ Ha Hee Ra, Choi Min Soo, Kim Hye Ja đến "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng nhưng hòa quyện tạo nên một tổng thể hoàn hảo, chứng minh rằng một bộ phim chỉ thực sự vĩ đại khi mọi yếu tố đều được cân bằng. Và có lẽ trong tương lai, sẽ không phim Hàn nào vượt được qua con số 64% ấy. Dàn cast đỉnh cao, cùng câu chuyện vừa hài hước vừa cảm động của What Is Love? vẫn là chuẩn mực vàng cho mọi bộ phim truyền hình Hàn Quốc sau này.