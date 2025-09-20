Disney+ đang chứng kiến một hiện tượng toàn cầu mang tên Tempest - siêu phẩm Hàn Quốc vừa ra mắt đã lập tức bùng nổ. Theo thông báo chính thức, chỉ sau 5 ngày phát hành, Tempest đã vươn lên vị trí số 1 về lượng người xem trong số tất cả các tác phẩm Hàn được ra mắt trên Disney+ trong năm 2025. Thành tích này biến Tempest thành tác phẩm mở bát ấn tượng nhất của Disney+ Hàn Quốc trong năm nay, đồng thời khẳng định sức hút khủng khiếp của thể loại điệp viên, chính trị vốn được khán giả toàn cầu ưa chuộng. Đáng nói hơn khi đặt vào bối cảnh Disney+ đang gặp khủng hoảng lớn, có nguy cơ phải rút khỏi thị trường Hàn, Tempest xuất hiện như một vị cứu tinh của Nhà Chuột.

Ngay từ khi phát hành, Tempest đã chiếm trọn spotlight trên mọi bảng xếp hạng trực tuyến. Cặp đôi chính Jun Ji Hyun - Kang Dong Won được gọi là “tổ hợp huyền thoại của mọi thời” khi không chỉ đẹp lộng lẫy trên màn ảnh mà còn sở hữu thần thái cuốn hút đến khó tin. Nếu Jun Ji Hyun vẫn giữ vững danh hiệu nữ thần nhan sắc không tuổi thì Kang Dong Won lại được cư dân mạng khắp nơi ca ngợi là chuẩn mực sắc đẹp Hàn Quốc, càng ngày càng phong độ. Từng ánh mắt, nụ cười cho đến những pha hành động gai góc của anh đều đủ sức khiến người xem nghẹt thở.

Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, Tempest còn nhận về cơn mưa lời khen nhờ kịch bản chặt chẽ, dàn cast chất lượng và cách kể chuyện vừa kịch tính vừa giàu cảm xúc. Phim xoay quanh Moon Joo - cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc nổi tiếng quốc tế. Sau khi chồng cô, ứng viên tổng thống Jun Ik, bị ám sát, Moon Joo từ bỏ vị trí để tự mình truy tìm sự thật. Bên cạnh cô là San Ho, một đặc vụ không quốc tịch từng là lính đánh thuê cho tổ chức ngầm Valkyrie, nay đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cô. Trong hành trình ấy, họ dần phát hiện những âm mưu chính trị khổng lồ vượt xa một vụ ám sát đơn thuần, liên quan tới nhiều thế lực trong và ngoài nước đang che phủ bóng đen lên bán đảo Triều Tiên. Giữa vòng xoáy nguy hiểm, Moon Joo kiên định giữ lý tưởng và danh dự, còn San Ho phải đấu tranh giữa nhiệm vụ và tình cảm cá nhân. Chính sự giằng xé này tạo nên một mạch phim đậm chất điện ảnh, song song với những màn hành động nghẹt thở.

Điểm đặc biệt khiến Tempest trở nên khác biệt là sự kết hợp tinh tế giữa nhiều yếu tố: hành động, tình báo, chính trị và tình cảm. Đạo diễn Kim Hee Won cùng Heo Myung Haeng đã tạo ra một bức tranh quy mô khủng, tốc độ nhanh, giàu cảm xúc, khiến người xem hoàn toàn chìm đắm. Biên kịch Jung Seo Kyung cũng nhận về vô số lời khen khi từng câu thoại trong phim đều giàu sức nặng, gợi suy nghĩ và để lại dư âm.

Với thành tích top 1 toàn cầu sau ít ngày phát hành, cộng thêm hiệu ứng truyền thông lan rộng, Tempest đang được coi là dự án Hàn Quốc thành công nhất của Disney+ trong năm 2025. Khán giả khắp nơi đang đếm ngược từng ngày để đón chờ các tập tiếp theo, trong đó tập 6 và 7 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 24/9 tới. Từ cốt truyện hấp dẫn, dàn diễn viên huyền thoại đến quy mô sản xuất chuẩn quốc tế, không quá lời khi nói Tempest chính là bộ phim Hàn khiến cả thế giới phải nháo nhào tìm xem trong mùa thu năm nay.