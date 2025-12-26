Phát hiện chồng sắp cưới đi du lịch riêng tư 2 ngày, tôi choáng váng đòi hủy hôn, bố mẹ anh liền đến nói một câu khiến tôi càng quyết tâm

Đám cưới của tôi được ấn định sau đúng 3 tuần nữa. Thiệp đã phát gần hết, váy cưới đã thử xong, nhà cửa hai bên bắt đầu bàn đến chuyện sắp xếp phòng ốc, lễ lạt. Mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự của một cuộc hôn nhân mà ai nhìn vào cũng bảo là ổn thỏa.

Cho đến cái ngày tôi biết anh vừa đưa người yêu cũ đi du lịch 2 ngày.

Tôi biết chuyện đó qua người ngoài, khi về hỏi anh thì anh lại thản nhiên bảo gặp lại người cũ, cô ấy buồn, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, anh tiện đường lại đang rảnh nên đi cùng, không có gì nghiêm trọng. Tôi đừng ghen tuông vớ vẩn.

Tôi nghe mà tai ù đi, không hỏi thêm được câu nào, cả người tôi như bị rút hết sức. Tôi về nhà, đóng cửa phòng và khóc, khóc từ sáng đến tối, khóc đến mức không còn nước mắt, chỉ còn tức ngực và đau đầu. Trong đầu tôi cứ lặp lại một hình ảnh: anh và người cũ, ở một nơi nào đó xa tôi trong 2 ngày trọn vẹn, họ đã làm những gì, đã đi những đâu, đã nói chuyện gì? Và quan trọng hơn là anh đã giấu tôi, không tôn trọng tôi, không tôn trọng mối quan hệ và cuộc hôn nhân sắp tới.

Tối hôm đó, tôi nói với bố mẹ là tôi muốn hủy hôn. Tôi kể rõ cho bố mẹ chuyện đã xảy ra và cảm nghĩ của tôi. Bố mẹ tôi không quát, cũng không khuyên tôi cố chịu, mẹ tôi chỉ hỏi một câu rằng tôi còn tin người đó được không? Tôi im lặng. Bố tôi bảo nếu con gái đã không còn tin tưởng và không được tôn trọng thì cưới về chỉ là bắt đầu cho một chuỗi ngày nhẫn nhịn. Bố mẹ tôi đồng ý hủy hôn.

Ảnh minh họa

Tôi tưởng như thế là xong.

Nhưng khi hai nhà nói chuyện với nhau, tôi mới hiểu thế nào là áp lực mang tên “thông gia”. Bố mẹ anh sang không hỏi thăm gì tôi mà chỉ trách nhà tôi làm quá. Ông bà nói chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện riêng sao không đóng cửa mà giải quyết. Đám cưới đã sát ngày, khách mời đã mời, thiệp đã phát, giờ nói hủy thì uy tín gia đình để đâu? Người ngoài sẽ nghĩ gì, họ hàng sẽ bàn tán ra sao?

Tôi nghe từng câu vọng ra mà tim thắt lại. Hóa ra nỗi đau của tôi không quan trọng bằng “mặt mũi”, cảm xúc của tôi không nặng bằng “uy tín gia đình”, tức là bố mẹ chồng hụt cũng chẳng có chút nào tôn trọng tôi.

Tôi vẫn nhất quyết hủy hôn, chính cuộc nói chuyện của bố mẹ anh đã củng cố ý định này. Giờ tôi không biết phải đối mặt với những tình huống nào nữa nhưng tôi đã làm đúng, phải không?