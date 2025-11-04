Đưa bạn gái về bàn chuyện đám cưới, chỉ 1 hành động vô tư của cô, chàng trai nhất định hủy hôn

Về ra mắt nhà bạn trai tưởng đơn giản mà hóa ra lại là "đấu trường lễ nghĩa" nơi bao cô gái được dịp "qua ải" phía phụ huynh. Và mới đây, một câu chuyện gây tranh cãi ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã làm cư dân mạng phải dậy sóng về phép lịch sự khi ra mắt gia đình người yêu.

Một chàng trai Quảng Tây chia sẻ, anh đưa bạn gái về ra mắt với dự định tiến xa thậm chí tính luôn chuyện cưới xin nếu ổn thỏa. Thế nhưng, chưa kịp bàn hôn sự, anh đã muốn… hủy hôn chỉ vì một hành động "nhỏ" của bạn gái.

Gia đình anh chàng rất chu đáo, chuẩn bị một mâm cỗ toàn những món ngon, còn mời cả các vị lớn tuổi trong họ đến dùng bữa chung. Chưa đợi khách đến đông đủ, cô bạn gái đã thấy mâm có tôm tươi ngon nên… tự nhiên gắp liền một con, rồi thản nhiên ngồi bóc vỏ ăn trước mặt mọi người.

Cô gái trong câu chuyện

Anh chàng vội vàng nhắc nhỏ: "Em đừng ăn trước, khách chưa đến đủ. Làm thế người ta đánh giá không hay đâu".

Cô gái bị nhắc mới dừng lại, cười gượng. Nhưng con tôm ấy đã đủ khiến không khí trong nhà chùng xuống. Đối với gia đình bên trai, đó là hành động kém duyên, không nể mặt chủ nhà, càng không phải phép khi "ra mắt".

Điều bất ngờ là chuyện này… lặp lại với một đôi khác ở Quảng Tây!

Cũng cảnh cô gái vô tư gắp đồ ăn trước, nhưng lần này người yêu góp ý thì cô liền phản pháo: "Em cũng là khách, sao không được nếm thử? Ở Bắc Kinh không ai khắt khe thế cả. Sao nhà anh nhiều quy định vậy?".

Chàng trai mất bình tĩnh, đáp lại: "Bắc Kinh là Bắc Kinh, đây là Quảng Tây. Em là khách, nhưng phải biết phép tắc ở đây chứ. Người khác thấy sẽ không chấp nhận em làm dâu đâu!".

Thế nhưng cô gái vẫn kệ, tiếp tục ngồi ăn một mình như "tiệc riêng".

Dưới phần bình luận, nhiều người thẳng thắn bày tỏ:

"Không liên quan đến vùng miền, đó là phép lịch sự tối thiểu".

"Đừng đổ cho khác văn hóa. Làm dâu nhà ai mà kém duyên vậy thì khó về chung nhà lắm"...

Dù thời đại có hiện đại đến đâu, phép tắc cơ bản khi ra mắt nhà người yêu vẫn là điều không thể xem nhẹ. Một cái gắp tôm hay một câu nói vô tư lúc không đúng chỗ đôi khi đủ làm hỏng cả một mối duyên. Ra mắt không chỉ để người ta xem bạn ăn uống thế nào mà là để họ xem bạn có biết "ăn ở" hay không.

Bạn có thể là "khách" trong bữa cơm, nhưng khi nghiêm túc bước vào đời nhau đừng để người ta chỉ nhớ đến bạn là "cô gái bóc tôm ăn trước cả bàn".