Sự việc hy hữu xảy ra vào ngày 23/11 tại trung tâm tiệc cưới Mangal Mandapam ở khu vực Basahi, Shivpur. Bãi cỏ nơi tổ chức hôn lễ được trang hoàng lộng lẫy để chào đón quan khách cùng gia đình hai bên. Sau các nghi thức chào đón ban đầu, không khí buổi lễ vẫn diễn ra vui vẻ. Cô dâu nhảy múa trong tiếng nhạc, còn chú rể tiến về phía sân khấu để thực hiện nghi lễ Jaimala (trao vòng hoa).

Tuy nhiên, ngay tại thời khắc quan trọng này, chú rể cùng mẹ đẻ bất ngờ yêu cầu nhà gái phải đưa ngay 25.000 rupee (khoảng 7,5 triệu đồng) tiền của hồi môn. Để buổi lễ không bị gián đoạn và giữ thể diện, ông Rajendra Prasad Jaiswal - cha của cô dâu - đã phải chạy vạy vay mượn tiền từ một người họ hàng để đáp ứng yêu cầu của nhà trai. Sau khi nhận được tiền, chú rể mới chịu đặt vòng hoa Jaimala lên người cô dâu.

Tưởng chừng mọi việc đã êm xuôi sau khi nhà gái nhượng bộ, nhưng lòng tham của gia đình chú rể không dừng lại ở đó. Sau nghi lễ Jaimala, khi cô dâu chú rể cùng họ hàng thân thiết đang dùng bữa tối, mẹ chú rể tiếp tục gây khó dễ khi yêu cầu các khách mời phải đưa phong bì tiền.

Cô dâu hủy hôn, gọi cảnh sát bắt chú rể vì bị đòi tiền ngay giữa tiệc cưới. Nguồn clip: NĐT

Ông Rajendra Prasad Jaiswal bức xúc kể lại: "Sau khi trao 25.000 rupee trong lễ Jaimala, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên, thái độ của nhà trai không dừng lại ở đó. Trong bữa tối, họ bắt đầu đòi khách đưa phong bì và liên tục buông lời làm nhục chúng tôi".

Trước sự việc cha mình từ chối yêu cầu vô lý và bị nhà trai xúc phạm nặng nề, cô dâu Chandni Jaiswal đã hoàn toàn suy sụp và khóc không ngừng. Không thể chấp nhận hành vi quá quắt này, Chandni đã đưa ra quyết định táo bạo: tuyên bố hủy hôn ngay lập tức và gọi điện báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Shivpur đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chú rể cùng gia đình đã bị đưa về đồn cảnh sát để làm việc. Tại đây, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ khởi tố vụ án chống lại chú rể với tội danh quấy rối đòi của hồi môn và các tội danh liên quan khác. Chú rể đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, cô dâu Chandni Jaiswal (sống tại Nai Basti Pandepur) là một người có học thức, đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Kashi Vidyapeeth. Trong khi đó, chú rể Rohit Jaiswal (sống tại Suriyawan, Bhadohi) hiện đang làm việc cho một công ty tư nhân và sở hữu một căn hộ tại Mumbai.

Sau sự việc, cô dâu khẳng định cô không thể hủy hoại cuộc đời mình bằng cách kết hôn vào một gia đình có nhân cách như vậy. Phía gia đình cô dâu hiện đang yêu cầu nhà trai phải bồi thường toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới.