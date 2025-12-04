Cô dâu tuyên bố hủy hôn chỉ sau 20 phút khi đến nhà bố mẹ chồng

Theo Người đưa tin, chú rể Vishal Madhesia và cô dâu Pooja đã tổ chức hôn lễ tại Deoria, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 25 tháng 11. Mọi nghi thức kết hôn đã được hoàn tất trọn vẹn trong đêm đó.

Sau nghi thức chia tay gia đình (bidaai), cô dâu Pooja theo chú rể về nhà chồng. Gia đình và họ hàng đang hân hoan chúc mừng, nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài chưa đầy 20 phút. Bất ngờ, Pooja bước ra khỏi phòng, đứng đối diện tất cả những người đang có mặt và tuyên bố rõ ràng: cô không muốn ở lại đây. Ban đầu, tất cả gia đình nhà chú rể đều nghĩ rằng cô chỉ đang đùa.

Nhưng Pooja không nao núng, cô kiên quyết lặp lại: "Hãy gọi cho bố mẹ tôi. Tôi sẽ không sống ở đây nữa." Cô từ chối tiết lộ bất kỳ lý do nào đằng sau sự thay đổi quyết định đột ngột này.

Chú rể Vishal bày tỏ sự bàng hoàng trước quyết định của cô dâu.

Gia đình Vishal buộc phải gọi điện thông báo cho nhà Pooja về quyết định của cô dâu. Mặc dù mọi nỗ lực thuyết phục được đưa ra, Pooja vẫn giữ vững lập trường, không thay đổi ý định hay chia sẻ nguyên nhân. Ngày hôm sau, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập tại làng, kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, với sự tham gia của hai gia đình và người dân địa phương. Cuối cùng, hai bên đã thống nhất đi đến quyết định hủy bỏ hôn nhân trong sự đồng thuận. Sau đó, tất cả quà cưới được hoàn trả và cô dâu Pooja rời đi cùng gia đình.

Phát biểu với một hãng tin, chú rể Vishal bày tỏ sự bàng hoàng. Anh khẳng định Pooja chưa từng thể hiện sự do dự trước đám cưới và vẫn nói chuyện hoàn toàn bình thường. Anh nói thêm rằng hành động từ chối ở lại này đã khiến cả hai gia đình phải xấu hổ. Vụ việc kỳ lạ này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận chính trong khu vực, gây kinh ngạc khi một đám cưới hoành tráng lại kết thúc chóng vánh chỉ trong vài giờ.

Trước đó một sự việc tương tự khác đã xảy ra ở Ấn Độ. Theo VietNamNet, tại một đám cưới ở khu Rorawar (thành phố Aligarh) tối ngày 13/11, camera tại hội trường ghi lại cảnh hai bên lời qua tiếng lại, ném ghế, lật bàn và lao vào ẩu đả chỉ trong vài phút. Không khí tiệc cưới nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến, theo Indiatimes.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ tranh cãi liên quan đến DJ phục vụ âm thanh. Tuy nhiên, phía gia đình cô dâu khẳng định mâu thuẫn nổ ra vì nhà trai bất ngờ yêu cầu đổi hồi môn - đòi ôtô thay vì xe máy như thỏa thuận ban đầu.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, cô dâu Asma Khan (22 tuổi, trú tại Jalalpur) cho biết, cô cảm thấy bị xúc phạm và lo sợ nếu phải bước vào một gia đình có hành vi bạo lực như vậy. Dù lễ cưới đã hoàn tất, Asma vẫn kiên quyết từ chối đi cùng chú rể - Sakib Khan (25 tuổi) - một thợ sửa khóa đến từ Bhojour, Aligarh. Cô tuyên bố hủy hôn.

Cô dâu cho hay: "Bố mẹ tôi đã chuẩn bị lễ cưới rất chu đáo, rồi đột nhiên nhà trai cãi vã. Bố mẹ và anh em tôi đã chắp tay cầu xin họ dừng lại nhưng họ không nghe. Họ đánh cha tôi, lôi anh trai tôi xuống đất, em trai tôi cũng bị thương".

Cô dâu Asma cũng cho biết: "Có 7-8 người đã bị thương. Tôi hoàn toàn không muốn về nhà chồng. Tôi sẽ không chung sống với một người chồng không tôn trọng gia đình mình".

Ngay sau vụ việc, gia đình cô dâu nộp đơn trình báo. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan và lập hồ sơ theo quy định pháp luật.