Phát hiện 1 hành động đột quỵ 'rất sợ', làm hằng ngày thì mạch máu khỏe re

Bệnh tim mạch, bao gồm cả đột quỵ, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ, theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA).

Các biện pháp can thiệp vào lối sống, bao gồm thay đổi chế độ ăn và tập thể dục thường xuyên, là một số phương pháp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, có một chiến thuật khác ít được biết đến liên quan đến một “vũ khí bí mật” mà bạn có thể đã có trong tủ thuốc của mình: chỉ nha khoa.

Dùng chỉ nha khoa là một phần của thói quen chăm sóc răng miệng lành mạnh, nhưng nó cũng có thể có lợi ích đáng kể đối với sức khỏe tim mạch và não bộ.

Nghiên cứu mới cho thấy dùng chỉ nha khoa thường xuyên có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ mắc một số dạng đột quỵ và rung nhĩ (AFib). Những phát hiện này vừa được trình bày tại Hội nghị đột quỵ quốc tế năm 2025 của Hiệp hội đột quỵ Mỹ.

“Chúng ta đã biết rằng bệnh nướu răng và sâu răng là các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ và đau tim. Việc dùng chỉ nha khoa đã được biết đến là có thể làm giảm tỷ lệ đau tim”, Tiến sĩ Souvik Sen, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Prisma Health Richland, Mỹ, đồng thời là tác giả của nghiên cứu, nói với Healthline. “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng dùng chỉ nha khoa có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và tần suất dùng chỉ nha khoa cao hơn sẽ giúp giảm thêm nguy cơ đột quỵ”.

Vì sao dùng chỉ nha khoa có thể giảm nguy cơ đột quỵ?

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 6.000 người tham gia nghiên cứu Nguy cơ xơ vữa động mạch trong cộng đồng, bắt đầu từ năm 1987 và đến nay vẫn đang tiếp tục. Nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi toàn diện để đánh giá các yếu tố lối sống và hành vi khác nhau đối với xơ vữa động mạch (hẹp động mạch).

Tiến sĩ Sen và nhóm của ông đặc biệt quan tâm đến mối liên hệ giữa việc dùng chỉ nha khoa với sức khỏe tim mạch.

Khoảng 65% số người tham gia nghiên cứu (4.092 người) báo cáo rằng họ dùng chỉ nha khoa. Trong thời gian theo dõi 25 năm, 434 người tham gia đã bị đột quỵ, trong đó 97 người được xác định là đột quỵ do tắc mạch tim, trong đó cục máu đông di chuyển từ tim đến não.

So với những người không báo cáo dùng chỉ nha khoa, những người dùng chỉ nha khoa có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ thấp hơn 22% và nguy cơ đột quỵ do tắc mạch tim thấp hơn 44%.

Dùng chỉ nha khoa cũng có liên quan đến việc giảm 12% nguy cơ rung nhĩ, dạng nhịp tim không đều phổ biến nhất. Rung nhĩ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ do tắc mạch tim.

Chưa rõ vì sao dùng chỉ nha khoa có thể giảm nguy cơ đột quỵ, nhưng các nhà nghiên cứu đang tập trung vào tác động của tình trạng viêm như một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

“Các hành vi sức khỏe răng miệng có liên quan đến tình trạng viêm và xơ cứng động mạch. Dùng chỉ nha khoa có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách giảm nhiễm trùng và viêm ở miệng, đồng thời khuyến khích các thói quen lành mạnh khác”, Tiến sĩ Sen cho biết.

Viêm nha chu là một bệnh viêm nướu có thể dẫn đến tình trạng viêm mãn tính.

Cũng giống như các dạng viêm khác, bằng chứng cho thấy viêm nha chu có thể liên quan đến bệnh tim mạch. Mối liên hệ này cũng cho thấy rằng các thói quen tốt cho sức khỏe răng miệng như đánh răng và dùng chỉ nha khoa có thể là một yếu tố lối sống tiềm năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

(Theo Healthline)