Ông bố CEO ở Hà Nội kể chuyện tìm trường tiểu học cho con: Review chi tiết những trường hot, khuyên các bố mẹ 1 câu cực chí lý

Anh Nguyễn Đình Tuyển (37 tuổi, Hà Nội) hiện đang là CEO của hãng thời trang trẻ em Hàn Quốc Unifriend Việt Nam. Hiện tại vợ chồng anh có một cậu con trai 6 tuổi. Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, anh Tuyển cực kỳ quan tâm đến việc học của con.

Ngay từ khi con đang học mầm non, anh Tuyển đã đau đầu tìm cho con một trường tiểu học tốt, không chỉ tốt về chất lượng giảng dạy mà còn phù hợp với tính cách và thiên hướng của con.

Được biết, con anh Tuyển từng học mầm non 4 năm tại Vinschool. Bản thân anh đánh giá cao chất lượng dạy học, chăm sóc học sinh và sự quan tâm của nhà trường/giáo viên dành cho các con. Vì vậy, Vinschool tiểu học từng là một trong những lựa chọn đầu tiên của anh.

Sau đó, ông bố CEO quyết định tham khảo thêm các trường có mức chi phí tương đương, gần nhà, có yếu tố quốc tế, cơ sở vật chất mới, đẹp và chất lượng giảng dạy tốt, chú trọng về tiếng Anh. Anh Tuyển tham khảo qua các trường BVIS, Sentia, Newton, Dewey (trước là Gateway). "Mình nhận thấy, mỗi trường có 1 điểm mạnh riêng. Quan trọng nhất là định hướng/mong muốn của bố mẹ với con như thế nào thì sẽ chọn trường phù hợp", anh Tuyển cho hay.

Theo đó, ông bố Hà Nội đã có nhận xét chi tiết như sau:

- BVIS: Chi phí thuộc hàng top ở Hà Nội (Học phí 350-450 triệu đồng/năm), chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Anh Quốc. Điều này phù hợp với bố mẹ định hướng cho con đi du học; gia đình giàu có; hoặc bố mẹ có yếu tố nước ngoài hơn vì trường không đào tạo theo chuẩn đầu ra của Bộ giáo dục.

Điểm mạnh khi con học ở trường: Học chủ yếu bằng tiếng Anh, chất lượng dịch vụ, chăm sóc học sinh rất tốt và phong cách quốc tế khá rõ nét. (So với các trường mình giới thiệu bên dưới thì phân khúc giá của BVIS cao hơn rất nhiều. Trường cũng hơi quá sức với mình, nhưng do trường ở ngay trong khu mình ở nên đã dành thời gian để tìm hiểu).

Con anh Tuyển khi đi làm bài test tại trường BVIS. Cậu bé được trường tặng 2 con thú bông.

- Vinschool, Sentia, Dewey, Newton: Chi phí tương đương nhau, chênh lệch không nhiều (100-160 triệu đồng/năm). Về tổng thể, các trường đều là trường song ngữ, đào tạo theo tiêu chuẩn đầu ra của Bộ giáo dục. Chỉ khác nhau là các trường chọn giáo trình (đã được Bộ Giáo dục - đào tạo phê duyệt) nào để giảng dạy mà thôi.

Ví dụ Dewey chọn bộ giáo trình Cánh diều (không biết năm nay có thay đổi không), Sentia thì chọn kết hợp các giáo trình khác nhau,... Điều này sẽ linh hoạt cho gia đình trong trường hợp phải chuyển trường giữa chừng,... Hoặc nếu các con không đi du học thì vẫn học được các trường trong nước. Quan trọng là cả 4 trường đều có cơ sở vật chất đầy đủ, các phòng chức năng mới và đẹp.

Lớp học Mầm xanh - tiền tiểu học tại Vinschool.

Điểm khác nhau của 4 trường chủ yếu là phụ thuộc vào định hướng/mong muốn của ba mẹ:



- Vinschool (Hệ Cambridge): Đây là hệ thống giáo dục lớn nhất trong 4 trường nói trên. Với sứ mệnh mục tiêu "Ươm mầm tinh hoa cho xã hội hiện đại", các bạn học sinh học tốt hoặc khá đều các môn học thuật /kỹ năng, chịu được sức ép học hành ở mức độ cao (gần giống 1 số trường đặc thù như Nguyễn Siêu, Ngôi sao...).

Do có nhiều địa điểm trên toàn quốc với mức học phí hợp lý, chất lượng đào tạo tốt nên nhiều điểm trường quá tải, không nhận học sinh ngoài trừ cư dân của Vinhomes tại chính khu đô thị đó

=> Mình nhận thấy trường phù hợp nhất với các bạn học sinh biết phát huy trong môi trường có tính cạnh tranh cao, chịu được áp lực học tập. Ngoài ra phù hợp với các gia đình khá giả, có tham vọng về sự thành đạt của con cái, đặc biệt là các gia đình là cư dân Vinhomes.

- Newton: Trường có 3 cơ sở để phụ huynh có thể lựa chọn, ở tại: Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu và Thanh Hà (Hà Đông). Hiện tại, Newton đào tạo 3 hệ: Bán quốc tế, Cambridge, và Song Ngữ. Chương trình học tương đương, thậm chí nặng hơn Vinschool 1 chút. Vì thế sẽ phù hợp với các bé chịu được áp lực học hành, và không nhất thiết phải có nhà ở Vin.

- Dewey: Chương trình học có vẻ nhẹ hơn so với Vinschool, Newton. Có chú trọng về ngoại ngữ và các kỹ năng khác cho các con. Dewey nổi bật hơn với cơ sở mới đưa vào hoạt động năm 2021 tại Tây Hồ. Đây là cơ sở đẹp long lanh và mới nhất so với các trường khác.





Buổi thi đầu vào tại Newton.

=> Dewey phù hợp với các cha mẹ mong muốn chọn cho con một môi trường giáo dục chất lượng cao, áp lực nhẹ nhàng hơn Nguyễn Siêu, Vinschool (đối với Dewey), trong khi vẫn được phát triển toàn diện về học vấn cũng như kỹ năng mềm.

- Sentia: Trường có quan điểm giáo dục tương đối khác biệt so với các trường trên. Với slogan "Trưởng thành trong hạnh phúc" - Việc học tập bắt nguồn từ niềm vui, sự hứng khởi từ mỗi học sinh.

Qua buổi học thử demo, mình thấy cách tiếp cận của Sentia theo hướng cô gợi mở để các con tự tìm ra, tự khám phá kiến thức, bám sát với thực tế để các bạn hiểu rõ bản chất bài học và ứng dụng được với thực tế. Cách học này quả thực làm các con thích thú và say sưa với lớp học. Giáo trình của Sentia, theo nhà trường, được lựa chọn dựa trên điểm mạnh của từng bộ chứ không chọn theo cả bộ.

Buổi học demo tại trường Sentia.

=> Sentia phù hợp với các bạn có thiên hướng học tốt khi tìm thấy niềm vui của chính mình. Ngoài ra trường phù hợp với các gia đình mong muốn con được phát huy tối đa sở thích, khả năng sáng tạo và thế mạnh riêng. Các con được phát triển không chỉ môn học chính mà có thể là cả hội họa, âm nhạc, thể thao.

Bên cạnh đó, trường phù hợp với các gia đình mong muốn cho trước hết có một tuổi thơ hạnh phúc, không đặt quá nhiều áp lực lên con. Với mình, 12 năm là khoảng thời gian quá dài để có thể chắc chắn về tương lai của giáo dục, định hướng nghề nghiệp.

Chuyến đi tham quan trường Sentia của bố con anh Tuyển.

Mình biết ít nhất trong 5 năm tới, ở cấp tiểu học, con sẽ được học vì niềm vui và phát huy tối đa năng lực của con. Mình cũng quá áp lực về điểm số. Chỉ cần con vui vẻ, tự tin hòa nhập với tập thể, rèn luyện tính cách và thể chất, được làm những gì con yêu thích, yêu trường lớp, thầy cô là đã rất tuyệt vời rồi.

Vậy nên sau nhiều đắn đo, mình quyết định chọn Sentia. Tuần vừa rồi, nhóc nhà mình đã thi buổi test đầu vào của trường. Mình thấy con tham gia buổi test với tinh thần thoải mái hơn so với các lần thi ở Newton và BVIS. Không biết là do con đã có kinh nghiệm từ các lần thi trước nên bình tĩnh, hay do thích môi trường ở đây. Kết quả thi như nào thì hiện vẫn chưa biết, phải vài ngày nữa trường mới thông báo.

Đây chỉ là những trải nghiệm mang tính cá nhân của riêng mình để mọi người có thêm thông tin tham khảo. Tùy với tình hình thực tế của gia đình, cá tính và năng lực của các con, bạn sẽ có lựa chọn khác. Bởi: "Không có sự lựa chọn tốt nhất, chỉ có sự lực chọn phù hợp nhất".