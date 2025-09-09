Trong những ngày gần đây, điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến cơn sốt mang tên "Mưa đỏ", bộ phim chiến tranh được xem là tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Giữa bối cảnh khốc liệt, khói lửa chiến tranh, hình ảnh nữ diễn viên Lê Hạ Anh trong vai O Hồng - bóng hồng duy nhất của phim - càng trở nên đặc biệt. Điều khiến khán giả ngạc nhiên là ở tuổi 30, Hạ Anh giữ nguyên mặt mộc trong suốt quá trình quay để tái hiện chân thực cuộc sống thời chiến. Không cần lớp son phấn, gương mặt của cô vẫn nổi bật với đường nét sắc sảo và làn da căng mịn, hầu như không tì vết.

Vậy đâu là bí quyết giúp nữ diễn viên giữ được làn da tươi trẻ, mịn màng bất chấp nắng gió khắc nghiệt ở phim trường?

Tiết lộ bí quyết giúp "O Hồng" Lê Hạ Anh mặt mộc vẫn có da căng mịn gây sốt trong phim "Mưa đỏ"

Trong một chia sẻ với truyền thông, "O Hồng" Lê Hạ Anh tiết lộ, kem chống nắng chính là bí quyết hàng đầu để cô gìn giữ làn da.

Khi quay phim ngoài trời, Hạ Anh luôn duy trì thói quen bôi kem chống nắng đều đặn, coi đó là bước chăm sóc da bắt buộc trước khi hóa thân vào nhân vật.

Trong đời sống hàng ngày, kể cả khi trời râm mát, ít nắng, cô vẫn che chắn cẩn thận và không bao giờ bỏ qua bước thoa kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên.

Đặc biệt, thói quen này đã được Hạ Anh hình thành từ rất sớm, trở thành "nguyên tắc bất di bất dịch" của cô suốt nhiều năm qua. Ngay từ những ngay tuổi 18, đôi mươi, Hạ Anh đã bôi kem chống nắng đều đặn, đúng cách, chuẩn khoa học mỗi ngày. Không chỉ là bước làm đẹp, kem chống nắng còn là "lá chắn vô hình" bảo vệ làn da khỏi tác động tiêu cực của tia UVA, UVB - thủ phạm gây nám sạm, lão hóa sớm và nếp nhăn. Đó là lý do mỗi thước phim điện ảnh dù mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến chúng ta phải xuýt xoa trước làn da "xịn đét" của "O Hồng" Lê Hạ Anh.

Kem chống nắng - Vật bất lý thân giúp da căng mịn, làm chậm lão hóa

Theo các chuyên gia da liễu, việc bôi kem chống nắng hằng ngày mang lại hàng loạt lợi ích:

Ngăn ngừa lão hóa sớm: Tia cực tím là nguyên nhân chính khiến da mất độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn. Kem chống nắng tạo lớp màng chắn giúp hạn chế quá trình này.

Giữ làn da sáng mịn: Sử dụng đều đặn giúp ngăn thâm nám, đốm nâu, giữ cho da đồng màu và tươi tắn.

Bảo vệ sức khỏe da: Hạn chế nguy cơ ung thư da - một vấn đề thường bị xem nhẹ ở xứ nhiệt đới.

Hỗ trợ dưỡng da: Khi da không bị tổn thương bởi nắng, các bước dưỡng khác như cấp ẩm, chống lão hóa cũng phát huy hiệu quả tốt hơn.

Có thể nói, kem chống nắng chính là "chìa khóa" để Hạ Anh giữ được làn da rạng rỡ dù lịch quay dày đặc, phải di chuyển dưới nắng gắt và khói bụi.

Lưu ý để bôi kem chống nắng hiệu quả

Để kem chống nắng phát huy tối đa công dụng, chị em cần ghi nhớ:

- Thoa đủ lượng: Khoảng 1,5 - 2ml (tương đương 1 đồng xu nhỏ) cho toàn mặt.

- Bôi lại sau 2 - 3 giờ nếu hoạt động ngoài trời lâu hoặc đổ nhiều mồ hôi.

- Bôi cả khi ở trong nhà bởi tia UVA có thể xuyên qua cửa kính, gây hại da.

- Kết hợp che chắn vật lý như nón rộng vành, áo chống nắng, kính mát để tăng hiệu quả bảo vệ.

Gợi ý một số loại kem chống nắng không màu giúp giữ tông da tự nhiên, đảm bảo mặt mộc hoàn toàn nhưng vẫn chống lão hóa hiệu quả

Nếu muốn có làn da căng mịn và tự nhiên như Lê Hạ Anh, chị em có thể tham khảo một số loại kem chống nắng không màu, không gây bệt da, vết trắng trên da, chỉ số SPF từ 30 trở lên như: