Nếu ai đó nói với tôi rằng: "Chỉ cần đi bộ thôi là có thể trẻ ra sau 30 ngày", chắc tôi sẽ cười khẩy và nghĩ: "Làm gì có chuyện đơn giản thế!".

Nhưng chính tôi đã trải nghiệm và phải thừa nhận rằng, đi bộ thực sự là một bí quyết trẻ hóa tự nhiên mà trước đây tôi hoàn toàn xem nhẹ.

Câu chuyện bắt đầu từ sự mệt mỏi tuổi 40.

Ở tuổi ngoài 40, cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng: Vai gáy hay mỏi, khớp gối kêu răng rắc, tinh thần thì dễ căng thẳng. Có hôm đi làm về, tôi chỉ muốn ngồi lì một chỗ chứ chẳng còn hứng thú gì với tập luyện.

Phòng gym với tôi quá nặng nhọc, yoga thì đòi hỏi sự kiên nhẫn mà tôi thì lại thiếu. Thế là tôi chọn đi bộ, một cách tưởng như "vô thưởng vô phạt". Nhưng may mắn thay, chỉ sau một tháng áp dụng 6 bí quyết nhỏ nhưng hiệu quả, cơ thể tôi thay đổi rõ rệt: Nhẹ nhõm hơn, da dẻ hồng hào hơn, tinh thần cũng trẻ trung như được "reset" lại.

Và đây là câu chuyện trải nghiệm của chính tôi, áp dụng sau khi đọc 1 bài báo được huấn luyện viên "mách nước".

1. Đi bộ có mục đích, biến bước đi thành bài tập

Trước kia tôi chỉ đi dạo thong dong, coi như giải trí. Nhưng khi bắt đầu đi bộ có mục đích, tôi mới thấy sự khác biệt.

Tôi điều chỉnh tốc độ nhanh hơn một chút, vừa đủ để thở gấp nhưng vẫn nói chuyện được. Tôi giữ thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, tay vung nhịp nhàng. Kết quả, chỉ sau 2 tuần, tim mạch khỏe hơn, cơ thể như được đánh thức khỏi sự ì ạch bấy lâu.

Mỗi ngày, tôi dành ít nhất 20 phút cho kiểu đi bộ này. Và quả thật, nó khác hoàn toàn với việc "đi loanh quanh cho vui".

2. Thêm khoảng nghỉ khi đi bộ

Cứ sau 3 phút đi bình thường, tôi lại tăng tốc trong 1 phút, rồi giảm nhịp để phục hồi 2 phút. Lặp đi lặp lại như vậy khoảng 5-6 lần, tôi thấy cơ thể nóng ran, tim đập nhanh nhưng lại rất hưng phấn.

Nhờ những khoảng nghỉ có tính toán này, việc đi bộ của tôi không còn nhàm chán. Chỉ sau vài tuần, bụng dưới tôi gọn hẳn, bước đi linh hoạt và chắc khỏe hơn.

3. Vận động cơ bụng

Một tip thú vị mà tôi học được: Trong lúc đi bộ, hãy siết nhẹ cơ bụng như thể kéo rốn về phía cột sống.

Lúc đầu, tôi thấy hơi gượng gạo, nhưng dần dần điều đó trở thành thói quen. Nhờ vậy, cơ bụng của tôi săn chắc hơn, dáng đi cũng tự tin và thẳng thớm hơn hẳn. Tôi còn nhận ra, khi vận động cơ bụng, cột sống được bảo vệ tốt, ít đau mỏi lưng hơn trước rất nhiều.

4. Đi bộ lên dốc

Sau khoảng 2 tuần, tôi quyết định "nâng level" cho mình: Chọn những con dốc nhỏ gần nhà để đi bộ.

Chỉ vài phút leo dốc, tôi đã thấy bắp chân căng ra, mông và đùi cũng phải làm việc nhiều hơn. Dù mệt, nhưng khi về nhà tôi lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, như vừa hoàn thành một buổi tập chuyên nghiệp.

Với máy chạy bộ, tôi chỉnh độ nghiêng 3–5% để giả lập dốc. Bất ngờ thay, chỉ 5-10 phút thôi mà hiệu quả cảm thấy gấp đôi đi bộ bình thường.

5. Nghe nhạc khi đi bộ để tâm hồn trẻ lại

Một buổi đi bộ kèm playlist nhạc yêu thích, tôi mới thấy hóa ra luyện tập cũng có thể vui đến thế.

Âm nhạc làm tôi quên mất mình đang vận động. Thay vào đó, tôi cảm giác như đang dạo chơi trong thế giới riêng, thả hồn theo giai điệu. Và điều tuyệt vời hơn: Sau khi đi bộ với nhạc, tôi thấy tâm trạng hưng phấn, ít căng thẳng hơn hẳn.

6. Kiên trì 30 ngày - Điều kỳ diệu xuất hiện

Thành thật mà nói, những ngày đầu tôi cũng nản lắm. Nhưng tôi tự nhủ: "Hãy cho bản thân 30 ngày". Và quả nhiên, sau 1 tháng, cơ thể tôi thay đổi ngoài sức tưởng tượng.

Tôi ngủ sâu và ngon hơn.

Da sáng hơn, bớt xám xịt.

Tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Đặc biệt, tôi thấy mình trẻ trung hơn chính tuổi thật.

Lời kết

Đi bộ từng là hoạt động bình thường đến mức tôi chẳng mấy khi để tâm. Nhưng nhờ áp dụng 6 bí quyết trên, tôi đã biến nó thành một liệu pháp trẻ hóa tự nhiên.

Giờ đây, mỗi sáng xỏ giày bước ra đường, tôi không còn coi đi bộ là "bài tập thể dục", mà là một món quà cho chính mình - món quà giúp tôi khỏe hơn, vui hơn và trẻ hơn mỗi ngày.

Nếu bạn cũng đang tìm một phương pháp đơn giản, không tốn kém mà hiệu quả, hãy thử đi bộ theo cách của tôi. Biết đâu, sau 30 ngày, bạn cũng sẽ bất ngờ thốt lên: "Mình như trẻ lại thật rồi!".

