Ở tuổi U70, bà Kris Jenner, mẹ của nữ tỷ phú Kim Kardashian, vẫn khiến công chúng bất ngờ với làn da căng mướt, mịn màng. Xuất hiện tại một sự kiện tối 4/9, Kris Jenner khoe kết quả kinh ngạc của ca phẫu thuật trẻ hóa da gần đây. Tờ Mail nhận xét, bà trẻ hơn tuổi thật hàng thập kỷ. Trong trang phục màu đen sang trọng, mái tóc bob ngang cằm và lối trang điểm tươi tắn, bà Kris Jenner trở thành tâm điểm chú ý khi minh chứng rằng: tuổi tác chỉ là con số, nếu phụ nữ biết cách làm đẹp thời hiện đại.

Mẹ của nữ tỷ phú Kim Kardashianhẫu thuật căng da mặt là ưu tiên hàng đầu, 15 năm trước đã làm

Chia sẻ trên Vogue, Kris Jenner thẳng thắn thừa nhận:

"Với tôi, đây là quá trình lão hóa một cách duyên dáng. Tôi đã phẫu thuật căng da mặt khoảng 15 năm trước, và nay đến lúc cần làm mới. Tôi quyết định phẫu thuật vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất và điều đó khiến tôi hạnh phúc".

Bà quan niệm già đi không đồng nghĩa với việc bỏ bê bản thân:

"Nếu ai cảm thấy thoải mái với làn da tự nhiên và không muốn can thiệp, hãy cứ vậy. Nhưng với tôi, chăm sóc và làm đẹp chính là cách già đi duyên dáng".

Công dụng của căng da mặt với phụ nữ nhiều tuổi

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASPS), phẫu thuật căng da mặt giúp loại bỏ da chùng nhão, tái tạo đường viền gương mặt và làm mờ nếp nhăn sâu. Đây là một trong những phương pháp trẻ hóa da hiệu quả nhất cho phụ nữ sau tuổi 50, khi làn da mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

Kết quả từ nhiều nghiên cứu cho thấy, phẫu thuật căng da có thể giúp phụ nữ trẻ hơn 7-10 tuổi so với tuổi thật, đồng thời cải thiện sự tự tin rõ rệt.

Lưu ý để tránh rủi ro và biến chứng khi căng da mặt

Để đảm bảo phẫu thuật căng da mặt an toàn và hiệu quả, các chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân cần lựa chọn:

- Cơ sở uy tín, bác sĩ giàu kinh nghiệm để hạn chế nguy cơ sưng, tụ máu hoặc sẹo xấu.

- Thăm khám sức khỏe tổng quát trước phẫu thuật, đặc biệt với người có bệnh tim mạch, huyết áp cao.

- Chăm sóc hậu phẫu đúng cách, tuân thủ chỉ định về vệ sinh vết mổ, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi để phục hồi nhanh và an toàn.

Những "vũ khí thẩm mỹ" khác giúp Kris Jenner giữ gìn nhan sắc tuổi U70

Không chỉ dừng lại ở căng da mặt, Kris Jenner còn áp dụng nhiều phương pháp thẩm mỹ thời đại mới để duy trì sự trẻ trung:

Tiêm botox

Năm 2019, bà công khai việc sử dụng botox để giữ da săn chắc, căng bóng, đồng thời không tiếc tiền chi cho mỹ phẩm cao cấp. Botox giúp làm mờ nếp nhăn động, đặc biệt ở vùng trán và khóe mắt - nơi lộ dấu hiệu tuổi tác nhanh nhất.

Tiêm chất làm đầy (filler)

Nhờ filler, Kris duy trì gương mặt đầy đặn, không bị hóp hay chảy xệ. Đây là phương pháp phổ biến trong làm đẹp thời hiện đại vì nhanh chóng, ít xâm lấn và mang lại hiệu quả tự nhiên.

Nâng ngực

Kris cũng từng trải qua phẫu thuật nâng ngực để cải thiện vóc dáng. Với bà, cơ thể cân đối cũng quan trọng không kém gương mặt, bởi sự trẻ trung cần đến từ tổng thể.

Lão hóa duyên dáng - bí quyết làm đẹp thời hiện đại

Hình ảnh Kris Jenner ở tuổi 69 trở thành minh chứng rằng phụ nữ hoàn toàn có thể đẹp bất chấp thời gian. Thẩm mỹ không phải để thay đổi bản thân thành một người khác, mà để mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Điều quan trọng là biết tiết chế, chọn phương pháp phù hợp và đặt sức khỏe lên hàng đầu. Cũng như Kris Jenner chia sẻ, làm đẹp thời hiện đại không chỉ là làm chậm quá trình lão hóa, mà còn là cách phụ nữ tự tin tận hưởng cuộc sống ở bất kỳ độ tuổi nào.

Hãy coi việc chăm sóc nhan sắc là một hành trình yêu thương bản thân. Dù chọn phẫu thuật, botox hay mỹ phẩm, thì lão hóa duyên dáng luôn bắt đầu từ thái độ tích cực và sự chủ động trong việc giữ gìn vẻ đẹp của mình nhé chị em!

