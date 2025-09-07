Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần uống đủ nước mỗi ngày là cơ thể sẽ tự động khỏe mạnh. Nhưng thật ra, chỉ từ việc uống nước, ta cũng có thể phát hiện ra "tín hiệu cầu cứu" của thận. Nếu thận không tốt, cơ thể sẽ phát sinh 3 dấu hiệu bất thường sau khi uống nước và đây chính là lời cảnh báo không nên bỏ qua.

1. Uống nước mà vẫn khát, miệng vẫn khô

Thông thường, khi cơ thể mất nước (ví dụ vào mùa hè nắng nóng), chỉ cần bổ sung nước là cảm giác khát sẽ giảm. Nhưng nếu bạn uống nhiều nước mà vẫn khát, đặc biệt rõ rệt vào buổi sáng hoặc ban đêm, hãy cẩn thận.

Lý do là vì thận có chức năng "cô đặc nước tiểu". Khi khỏe mạnh, thận sẽ giữ lại lượng nước cần thiết, tránh thất thoát quá nhiều. Nhưng nếu thận bị tổn thương, chức năng này suy giảm, khiến nước tiểu loãng, cơ thể mất nước nhanh và bạn cứ uống mãi mà vẫn khát.

Ngoài ra, thận còn liên quan đến hormone chống lợi tiểu (ADH). Khi hormone này bị rối loạn, cơ thể không cảm nhận chính xác nhu cầu nước, từ đó gây ra cảm giác khát liên tục.

Lời khuyên: Nếu uống nước mà vẫn khát, bạn nên đi kiểm tra chức năng thận sớm. Đồng thời hạn chế ăn mặn, giảm cà phê và đồ uống chứa caffeine để giảm gánh nặng cho thận.

2. Mặt phù, đặc biệt là buổi sáng

Sưng phù (phù nề) ở mặt, nhất là vùng mí mắt vào buổi sáng, là dấu hiệu thường thấy của bệnh thận. Khi thận yếu, khả năng đào thải muối (natri) kém đi. Natri tích tụ sẽ kéo nước ở lại trong cơ thể, từ đó gây phù nề.

Không chỉ mặt, phù có thể xuất hiện ở chân, tay, bụng. Đôi khi, người bệnh nghĩ là do "ngủ nhiều, ăn mặn" mà bỏ qua.

Lời khuyên:

Giảm ăn mặn, tránh đồ chế biến sẵn nhiều muối.

Tập thể dục nhẹ để hỗ trợ lưu thông máu.

Ngủ đủ giấc, không nằm một tư thế quá lâu.

Nếu tình trạng phù không giảm, cần kiểm tra thận ngay.

3. Tăng cân bất thường trong thời gian ngắn

Thông thường, tăng cân là do ăn uống nhiều hơn hoặc ít vận động. Nhưng nếu cân nặng tăng nhanh trong vài ngày mà chế độ ăn không thay đổi, hãy cảnh giác.

Đây có thể là hệ quả của phù nề, tức nước bị giữ lại trong cơ thể, không phải mỡ. Khi thận không đào thải được nước và muối, trọng lượng cơ thể sẽ tăng vọt.

Lời khuyên: Hãy theo dõi cân nặng vào mỗi buổi sáng. Nếu thấy tăng đột ngột kèm theo khát nước, mệt mỏi, tiểu ít hay phù nề, hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa thận.

Vì sao cần kiểm tra thận định kỳ?

Thận là "máy lọc" của cơ thể, đảm nhiệm việc đào thải chất độc, cân bằng nước và điện giải. Khi chức năng thận suy giảm, hàng loạt cơ quan khác sẽ bị ảnh hưởng.

Những yếu tố nguy cơ gây hại cho thận:

Bệnh mạn tính: Tiểu đường và cao huyết áp là "kẻ thù số 1" của thận. Đường huyết cao làm hỏng vi mạch thận, còn huyết áp cao lại gây áp lực quá mức lên cầu thận.

Thuốc men: Lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, một số loại kháng sinh, hóa trị… đều có thể làm hại thận.

Thói quen sống: Ăn mặn, ít uống nước, uống rượu bia, hút thuốc, thức khuya kéo dài.

Giải pháp:

Kiểm tra thận định kỳ bằng xét nghiệm máu (creatinine), xét nghiệm nước tiểu (protein niệu).

Ăn nhạt, ưu tiên rau xanh, trái cây, uống đủ nước (nhưng không uống quá nhiều).

Tập thể dục vừa sức, kiểm soát cân nặng.

Tuân thủ chỉ định thuốc của bác sĩ, không tự ý mua thuốc về dùng.

Lời kết

Thận yếu không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ rệt. 3 dấu hiệu: Uống nước vẫn khát - mặt phù - tăng cân nhanh chính là tín hiệu SOS mà cơ thể gửi đến bạn.

Đừng coi thường. Nếu gặp những triệu chứng này, hãy đi khám ngay để bảo vệ sức khỏe. Bởi vì khi thận đã suy nặng, việc điều trị sẽ khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều.

Hãy nhớ: Kiểm tra thận định kỳ, ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn chính là bí quyết giúp bạn giữ cho thận khỏe mạnh suốt đời.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)