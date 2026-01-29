Năm 2025 thực sự là một cột mốc đáng nhớ đối với gia đình 5 người của Thân vương và Vương phi xứ Wales. Rời xa sự chật chội của Adelaide Cottage, họ đã chính thức dọn về Forest Lodge nằm trong khuôn viên Đại công viên Windsor. Sự thay đổi này không đơn thuần chỉ là việc nới rộng diện tích sinh hoạt hay tìm kiếm sự tiện nghi xa hoa. Với Kate và William, ngôi nhà mới này được ví như "tổ ấm vĩnh cửu" (forever home), nơi không gian đủ rộng lớn và tĩnh lặng để ba đứa trẻ - Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis có thể tự do chạy nhảy, hít thở khí trời và quan trọng nhất là: được sống một tuổi thơ đúng nghĩa, tách biệt khỏi những ồn ào xô bồ của thế giới ảo.

Chính trong không gian sống mới mẻ này, triết lý nuôi dạy con cái của cặp đôi Hoàng gia càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Họ không chọn cách nuôi con theo lối mòn của sự nuông chiều vật chất, cũng không áp đặt những quy tắc cứng nhắc vô hồn. Thay vào đó, Kate và William đang theo đuổi sự "tỉnh thức" (mindful) và "hiện đại" trong từng quyết định nhỏ nhất, đặc biệt là trong "cuộc chiến" cam go mà mọi phụ huynh ngày nay đều đối mặt: Quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử.





Sự kiên định trước "cơn bão" công nghệ: Lựa chọn khó khăn nhưng đầy dũng cảm

Một trong những chuyên gia hàng đầu về chăm sóc trẻ em và nuôi dạy con cái, Jo Frost - người được mệnh danh là "Siêu mẫu bảo mẫu" (Supernanny) đã dành những lời khen ngợi không ngớt cho quyết định của vợ chồng xứ Wales. Bà chia sẻ thẳng thắn trên tạp chí Hello! rằng, từ góc độ chuyên môn, bà hoàn toàn ủng hộ sự nghiêm khắc có chủ đích này. Việc Kate và William hạn chế tối đa việc các con tiếp xúc với điện thoại thông minh hay màn hình điện tử thường bị một số người hiểu lầm là "cổ hủ" hay "lạc hậu". Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Jo Frost phân tích rất sâu sắc rằng: "Cách tiếp cận của họ không phải là kiểu nuôi dạy con cũ kỹ. Đó là một phương pháp nuôi dạy dựa trên sự hiểu biết, có chủ đích rõ ràng, đề cao sự kết nối sâu sắc và trực giác của người làm cha mẹ" . Trong thời đại mà chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ dán mắt vào màn hình iPad trong nhà hàng hay trên xe hơi để "giữ trật tự", thì việc Hoàng gia Anh nói "Không" là một hành động dũng cảm.

Nhiều người lướt mạng xã hội thường buông lời phán xét rằng việc cấm đoán công nghệ là một sự hoài niệm quá khứ, là sự kháng cự vô vọng trước sự tiến bộ của nhân loại. Nhưng Jo Frost khẳng định mạnh mẽ: "Đây không phải là sự hoài cổ. Đây là sự tỉnh thức" . Thay vì thả trôi con cái theo dòng chảy của thuật toán và mạng xã hội, Kate và William đang chủ động xây dựng một "hàng rào" bảo vệ tâm hồn cho các con.





"Dẫn dắt" thay vì "Đầu hàng": Bài học đắt giá cho cha mẹ hiện đại

Điểm cốt lõi trong phương pháp giáo dục của Thân vương và Vương phi xứ Wales nằm ở tư duy làm chủ. Họ hoàn toàn nhận thức được rằng George, Charlotte và Louis đang lớn lên trong một thế giới bão hòa kỹ thuật số, cũng giống như hàng triệu đứa trẻ khác trên toàn cầu. Họ không phủ nhận vai trò của công nghệ, cũng không sống trong sự chối bỏ thực tại. Điều khác biệt nằm ở chỗ: Họ chọn dẫn dắt thay vì phản ứng và đầu hàng .

Thông thường, cha mẹ hiện đại hay rơi vào bẫy của sự "phản ứng" tức là chỉ bắt đầu cấm đoán khi thấy con đã nghiện, hoặc "đầu hàng" tức là đưa điện thoại cho con để đổi lấy vài phút bình yên. Kate và William thì khác, họ đi trước một bước. Họ thiết lập ranh giới ngay từ đầu, không phải để trừng phạt, mà để định hướng.

Jo Frost nhấn mạnh rằng những gì công chúng đang thấy là một quyết định nuôi dạy con cực kỳ hiện đại và khoa học. Quyết định ấy dựa trên những nghiên cứu mới nhất về sự phát triển của não bộ trẻ em. Chúng ta đều biết ánh sáng xanh và sự kích thích liên tục từ mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực thế nào đến khả năng điều chỉnh cảm xúc, sự tập trung và giấc ngủ của trẻ.

Bằng việc giữ các con tránh xa smartphone khi còn nhỏ, Kate và William đang trực tiếp bảo vệ giấc ngủ ngon cho con, nuôi dưỡng khả năng tập trung dài hạn và quan trọng hơn cả là duy trì sự kết nối giữa người với người. Những bữa tối không điện thoại, những buổi chiều chạy chơi trong vườn tại Forest Lodge, những cuộc trò chuyện nhìn thẳng vào mắt nhau... đó là những giá trị mà không một ứng dụng thông minh nào có thể thay thế được.