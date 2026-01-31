Meghan chưa bao giờ thôi là tâm điểm của sự chú ý, dù là tích cực hay tiêu cực. Mới đây, trong chiến dịch hâm nóng cho thương hiệu "As Ever" của mình, Meghan Markle đã đăng tải một bức ảnh đen trắng đầy tính nghệ thuật. Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương về khí chất hay gu thẩm mỹ, bức ảnh lại châm ngòi cho một làn sóng chê bai trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Meghan đang cố gắng quá mức để "sao y bản chính" biểu tượng thời trang Audrey Hepburn trong bộ phim kinh điển Breakfast at Tiffany's , nhưng kết quả lại trở thành một phiên bản "lỗi" với những chi tiết khó hiểu đến mức kỳ quặc.

Bức ảnh "gây lú" và màn tái xuất ồn ào

Câu chuyện bắt đầu khi trang web As Ever – đứa con tinh thần của Meghan Markle cập nhật giao diện mới. Giữa những thông báo về sự trở lại của các sản phẩm chủ đạo cho mùa Valentine như mứt hay sô-cô-la, đập vào mắt người xem là hình ảnh Nữ công tước trong tông màu đen trắng cổ điển.





Trong ảnh, Meghan xuất hiện với một vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng: Cô đeo kính râm đen to bản, mặc chiếc áo tay lỡ nhẹ nhàng và trên đầu đội một chiếc mũ cloche (mũ chuông) họa tiết lạ mắt. Tay cô cầm một tờ giấy A4 gấp gọn có dòng chữ "As Ever". Bức ảnh đi kèm với thông điệp nghe rất thơ: "As Ever không chỉ là một thương hiệu - đó là ngôn ngữ của tình yêu" .

Lời giới thiệu nghe rất êm tai, mô tả về bộ sưu tập được truyền cảm hứng từ niềm đam mê nấu nướng, tiếp đãi khách khứa và nghệ thuật làm chủ gia đình của Meghan. Thế nhưng, thứ mà cư dân mạng quan tâm không phải là "ngôn ngữ tình yêu" hay bộ sưu tập "nâng tầm niềm vui mỗi ngày", mà chính là chiếc mũ và dáng đứng của cô.

Khi "biểu tượng" trở thành... "phiên bản lỗi"?

Ngay khi bức ảnh được lan truyền, các "thánh soi" trên mạng xã hội X (Twitter cũ) đã nhanh chóng nhận ra sự tương đồng không thể chối cãi. Phong cách này gợi nhớ quá nhiều đến hình ảnh kinh điển của minh tinh Audrey Hepburn trong bộ phim năm 1961 – Breakfast at Tiffany's . Cũng là kính đen, cũng là dáng mũ chụp, cũng là nỗ lực toát lên vẻ sang trọng, quý phái của một quý cô thượng lưu.

Nhưng ranh giới giữa "lấy cảm hứng" và "bắt chước vụng về" đôi khi rất mong manh. Và theo nhận định của số đông khán giả lần này, Meghan đã bước hụt chân sang vế thứ hai.





Hàng loạt bình luận chê bai đã nổ ra. Một người dùng thẳng thắn nhận xét: "Đó thực sự là một chiếc mũ xấu tệ. Bức ảnh trông cực kỳ kỳ quặc, thậm chí cách cô ấy đặt tay cũng toát lên sự gượng gạo, không thoải mái chút nào" .

Không dừng lại ở đó, sự so sánh với Audrey Hepburn càng khiến hình ảnh của Meghan trở nên khập khiễng. "Tôi đoán cô ấy đang cố bắt chước Audrey Hepburn. Thôi xin đi!" , một ý kiến mỉa mai kèm biểu tượng cười cợt.

Một người khác phân tích kỹ hơn về mặt thời trang: "Cô ấy đang cố diễn lại vai trong Breakfast at Tiffany's đấy à? Nhưng chiếc mũ có vành quá nhỏ. Mũ của Audrey có phom dáng tương tự nhưng vành rộng và sang hơn nhiều. Lần này Meghan lại thất bại thảm hại rồi" .

Từ ngữ "cosplay" (hóa trang) được lặp đi lặp lại trong các bình luận như một cách chế giễu nỗ lực xây dựng hình ảnh của Nữ công tước. "Lại cosplaying Audrey Hepburn nữa à? Cô ấy đang làm điều đó, nhưng làm rất dở" , một netizen cảm thán.

Tham vọng thương hiệu sau bức ảnh gây tranh cãi

Thực tế, việc Meghan Markle bị "soi" không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, phản ứng gay gắt lần này cho thấy công chúng ngày càng khắt khe hơn với những hình ảnh mà cô đưa ra, nhất là khi nó dính dáng đến những biểu tượng văn hóa đã trở thành tượng đài.

Bỏ qua những ồn ào về trang phục, động thái này của Meghan là bước đệm quan trọng cho một mùa kinh doanh bận rộn sắp tới. Thương hiệu As Ever đang rục rịch tung ra các sản phẩm chủ lực cho dịp Lễ Tình nhân. Meghan đã giới thiệu bộ ba hũ mứt làm quà tặng và vừa thông báo về sự hợp tác mới với Compartes – một nhà làm sô-cô-la nổi tiếng tại Los Angeles.

Có thể nói, dù bị chê bai là "cosplay lỗi", nhưng không thể phủ nhận bức ảnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó: Thu hút sự chú ý. Dù là lời khen hay tiếng chê, cái tên Meghan Markle và thương hiệu As Ever vẫn đang được nhắc đến liên tục trên các mặt báo và mạng xã hội.

Liệu đây là một sự cố thời trang đáng tiếc hay một chiêu bài PR "ngược" có tính toán của Nữ công tước? Câu trả lời có lẽ nằm ở doanh số bán hàng của những hộp mứt và sô-cô-la sắp tới đây. Nhưng có một điều chắc chắn: Để chạm tới thần thái của Audrey Hepburn, có lẽ Meghan Markle vẫn còn cần nhiều hơn một chiếc mũ và một tấm ảnh đen trắng.