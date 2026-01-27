Ngày 26/1 (giờ địa phương), David và Victoria Beckham lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau sau đòn giáng nặng nề từ con trai cả, Brooklyn Beckham. Họ cùng các con và một số người bạn thân thiết tham dự buổi lễ vinh danh Victoria do Bộ Văn hóa Pháp tổ chức.

Victoria Beckham được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp trao danh hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương. Ảnh: IG.

Nhà thiết kế 52 tuổi được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres). Chevalière (Hiệp sĩ) là cấp bậc khởi đầu trong hệ thống Ordre des Arts et des Lettres (Huân chương Nghệ thuật và Văn chương) của Pháp, để vinh danh những cá nhân (cả công dân Pháp lẫn quốc tế) có đóng góp đáng kể cho nghệ thuật, văn học hoặc quảng bá các lĩnh vực này trên thế giới.

Bà Rachida Dati, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, dành nhiều lời ca ngợi tài năng thời trang của Victoria: “Bạn mang đến cho hàng triệu cô gái trẻ hình ảnh mới về chính mình. Đối với nhiều người, bạn là hình mẫu thực sự, truyền cảm hứng cho mọi người về sự tự do và táo bạo”.

Trên bục phát biểu, cựu thành viên Spice Girls gửi lời cảm ơn đến Bộ Văn hóa Pháp và bà Dati vì trao cho cô vinh dự cao quý. Cô khẳng định tự hào là người Anh, nhưng đánh giá cao việc Pháp coi trọng thời trang, đối xử với nó như loại hình nghệ thuật chân chính.

“Đây không phải là thành tựu của riêng một người. Từ khâu thiết kế và xưởng may, đến đội ngũ sản xuất và truyền thông, cùng rất nhiều bộ óc và bàn tay cùng nhau làm việc, đó là nỗ lực của tập thể. Danh hiệu này không chỉ thuộc về riêng tôi. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn đội ngũ tuyệt vời của mình vì sự tận tâm, sáng tạo và niềm tin”, người đẹp 7X chia sẻ.

Victoria cảm ơn chồng vì nhìn thấy niềm đam mê của cô dành cho việc thiết kế và kinh doanh thời trang, từ đó quyết tâm xây dựng điều mà cả hai cùng cảm thấy tự hào.

“Cảm ơn cha mẹ và các con tôi, những người luôn tin tưởng vào tầm nhìn của tôi”, nữ ca sĩ khép lại bài phát biểu.

Sau buổi lễ, Victoria Beckham một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, đặc biệt là David - nhà đầu tư ban đầu cho sự nghiệp thời trang của cô, trên trang cá nhân.

Bên cạnh David, đến chung vui với Victoria còn có các con là Romeo, Cruz và Harper Seven. Bạn gái của cậu thứ và cậu út nhà Beckham là Kim Turnbull và Jackie Apostel cũng góp mặt.

Ngoại trừ Brooklyn, tất cả con của Victoria và David đều chứng kiến buổi lễ vinh danh Victoria. Ảnh: IG

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của nhiều cái tên hàng đầu ngành thời trang như biểu tượng Vogue Anna Wintour, cựu tổng biên tập Vogue Anh Edward Enninful, siêu mẫu Pháp Cindy Bruna, siêu mẫu Đan Mạch Helena Christensen…

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tiếp tục vắng mặt trong sự kiện trọng đại của gia đình. Lời buộc tội dài 6 trang vào tối 19/1 được xem như tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ.

Đến nay, ông bà Becks vẫn giữ im lặng trước loạt cáo buộc từ phía con trai cả. Tuy vậy, theo các nguồn tin, họ đã phản ứng ở hậu trường.

Katie Hind của tờ Daily Mail cho biết Victoria cảm thấy bị phản bội trước việc Brooklyn bôi nhọ hình ảnh của cô, vì cô dành nhiều năm để bảo vệ con trai khỏi những câu chuyện đen tối.

Cụ thể, gia đình Beckham luôn che chắn cho Brooklyn mỗi khi chuyện đời tư của anh như thân mật với phụ nữ hay “giao du với người xấu”… bị đưa ra ánh sáng. Họ được cho là thường xuyên thuê luật sư đắt tiền để giúp đỡ con trai.

Trong khi đó, nguồn tin khác khẳng định David và Victoria “kinh hoàng” trước hành động của Brooklyn, nhưng vẫn sẵn sàng đón con trở lại với gia đình ngay lập tức.