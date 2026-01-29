Trong chuyến công tác bận rộn tới miền Bắc nước Anh vừa qua, Vương phi xứ Wales đã một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được công chúng yêu mến gọi là " Vương phi của trẻ thơ". Không quản ngại thời tiết mưa gió bão bùng đang càn quét khắp Vương quốc Anh, Kate xuất hiện tại Trung tâm Trị liệu Chấn thương Trẻ em của tổ chức Family Action ở Bradford với vẻ ngoài thanh lịch thường thấy: Chiếc áo len cổ lọ sẫm màu, quần âu gọn gàng và khoác ngoài chiếc áo tweed ấm áp. Nhưng điều làm ấm lòng người dân nơi đây không phải là trang phục đắt tiền, mà là cách cô cúi xuống, lắng nghe và thấu hiểu những tâm hồn non nớt đang cần được chữa lành.





Tại đây, Kate đã có một cuộc gặp gỡ vô cùng đáng yêu với một bé gái 5 tuổi. Cô bé đang được các chuyên gia trị liệu giúp đỡ để tạo ra một "chiếc hộp điều ước". Thấy cô bé mặc một chiếc váy da báo sành điệu, Vương phi đã không ngần ngại nắm lấy tay em, cúi thấp người xuống để ánh mắt hai người ngang bằng nhau và cất lời khen ngợi chân thành: "Cô thích chiếc váy của con quá. Nó thật xinh xắn. Cả đôi giày của con nữa, cô cũng có một đôi bốt y hệt thế này, nhưng tiếc là của cô lại chẳng được lấp lánh như của con đâu. Đây là đôi giày yêu thích của con phải không?" . Sự dịu dàng và hóm hỉnh của bà mẹ 3 con đã ngay lập tức xóa nhòa khoảng cách giữa một thành viên hoàng gia và một cô bé nhỏ.

Câu chuyện tiếp diễn khi cô bé khoe với Vương phi về "lọ thuốc thần kỳ" – một hũ nhỏ chứa kim tuyến và nước mà em đặt trong hộp. Khi được hỏi lọ thuốc dùng để làm gì, cô bé ngây thơ đáp: "Nó giúp đuổi những cơn ác mộng đi ạ" . Nghe đến đây, Kate quay sang mẹ của cô bé, ánh mắt đầy sự đồng cảm và thốt lên: "Rất nhiều người trong chúng ta cần những thứ như thế này đấy" . Trong chiếc hộp ấy còn có một chiếc lông vũ để giúp cái đầu đang bận rộn suy nghĩ được "bình tĩnh lại", và hai chiếc vỏ ốc nhỏ xinh.





Cầm chiếc vỏ ốc lên, Kate ân cần hướng dẫn cô bé: "Đôi khi, nếu con đặt chúng lên tai, con có thể nghe thấy tiếng biển đấy. Con có muốn thử xem mình có nghe thấy tiếng sóng không? Nếu con lắng nghe thật khẽ, và nhắm mắt lại, con có thể tưởng tượng mình đang đứng ngay bên bãi biển" . Khoảnh khắc cô bé gật đầu xác nhận mình nghe thấy tiếng sóng cũng là lúc người ta thấy được sức mạnh của liệu pháp sáng tạo mà Kate đang nỗ lực lan tỏa. Cô hiểu rằng, với những đứa trẻ từng chịu tổn thương, đôi khi lời nói là không đủ, mà chính những trò chơi, những sự tưởng tượng ngây thơ ấy lại là "sợi dây rốn" kết nối các em trở lại với cuộc sống bình yên.

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện cổ tích với trẻ nhỏ, Vương phi còn dành thời gian tham gia một buổi trị liệu cùng một bà mẹ và cậu con trai 12 tuổi. Cậu bé chia sẻ với Vương phi rằng âm nhạc đã giúp cậu xử lý những cảm xúc khó khăn như thế nào. Hiện tại, cậu đang chơi trống trong ban nhạc của trường vì cậu yêu thích những nhạc cụ mà mình "có thể đập mạnh vào".





Thay vì ngạc nhiên, Kate lại tỏ ra vô cùng thấu hiểu tâm lý của lứa tuổi thiếu niên. Cô đáp lại: "Đó là một cách tuyệt vời để con thể hiện bản thân và quản lý những cảm xúc thực sự khó khăn, những thứ đôi khi khó diễn tả bằng lời hơn bất kỳ cách nào khác" . Câu chuyện trở nên cởi mở hơn khi cậu bé thú nhận rằng 3 năm trước, cậu sẽ chẳng bao giờ tin mình có thể chơi trong một ban nhạc vì nghĩ mình không đủ khả năng tập trung. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thông điệp mà Kate muốn truyền tải: Sức mạnh chữa lành của sự sáng tạo, cộng đồng và thiên nhiên đối với những người từng trải qua sang chấn tâm lý.

Rời trung tâm Family Action, Vương phi tiếp tục đến sân bóng bầu dục Wakefield Trinity. Tại đây, giữa cái lạnh thấu xương, cô vẫn vui vẻ trò chuyện với các nữ sinh, người cao tuổi và thanh thiếu niên. Khi được hỏi về cô con gái nhỏ - Công chúa Charlotte, Kate hóm hỉnh tiết lộ: "Con bé chơi rất nhiều môn thể thao nhưng hiện tại thì chưa chơi bóng bầu dục" .

Điểm nhấn thú vị nhất trong chuỗi hoạt động ngày hôm đó chính là sự thay đổi diện mạo đầy bất ngờ và thực tế của Vương phi vào cuối ngày. Nếu như buổi sáng, mái tóc nâu bồng bềnh của cô được uốn xoăn nhẹ nhàng và buông xõa tự nhiên, thì khi di chuyển đến địa điểm cuối cùng tại Peak District, Kate đã nhanh chóng "biến hình".





Để sẵn sàng đối mặt với những cơn gió mạnh và mưa lớn đặc trưng của vùng đồi núi, Vương phi đã khéo léo tết mái tóc dài của mình thành một bím tóc gọn gàng vắt sang một bên. Cô cũng thay chiếc quần âu thanh lịch bằng quần jeans năng động, kết hợp cùng chiếc mũ baker boy cá tính để che chắn mưa gió. Hình ảnh Kate với mái tóc tết mộc mạc, sải bước dứt khoát trên những ngọn đồi cùng tổ chức từ thiện "Mind Over Mountains" (Tâm trí vượt lên những ngọn núi) đã gây ấn tượng mạnh mẽ.

Hành động thay đổi kiểu tóc tuy nhỏ nhưng lại cho thấy sự tinh tế và khả năng thích ứng tuyệt vời của vị Vương phi tương lai. Cô không ngại làm mới mình, không ngại thời tiết khắc nghiệt để lan tỏa thông điệp về việc sử dụng các trải nghiệm ngoài trời nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Bước đi giữa thiên nhiên hùng vĩ nhưng khắc nghiệt, nụ cười rạng rỡ của Kate như một lời khẳng định: Dù bão tố bên ngoài hay bão lòng bên trong, chúng ta đều có thể vượt qua nếu biết tìm về với thiên nhiên, với sự sẻ chia và những liệu pháp chữa lành đúng đắn.