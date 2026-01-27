Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9 năm 2022 là một trong những sự kiện được cả thế giới dõi theo từng giây từng phút. Hàng triệu ánh mắt đổ dồn về gia đình Hoàng gia Anh, nơi mọi cử chỉ, dù là nhỏ nhất, đều bị đặt lên bàn cân. Trong bầu không khí nặng trĩu nỗi buồn và những nghi thức khắt khe ấy, áp lực lên vai những thành viên nhỏ tuổi như Hoàng tử George và Công chúa Charlotte là không thể tưởng tượng nổi. Và tất nhiên, trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con. Một sự cố nhỏ xíu, một chút "chí chóe" giữa hai anh em đã xảy ra, nhưng cái cách mà người lớn cụ thể là Vương hậu Camilla phản ứng lại mới chính là câu chuyện được bàn tán mãi về sau.

Một chuyên gia đọc khẩu hình đã "giải mã" được hai từ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng mà bà Camilla đã ném về phía Vương phi Kate, hé lộ một góc nhìn rất khác về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và áp lực nuôi dạy con cái trong lồng kính hoàng gia.

Sự cố "nhéo tay" và tiếng kêu thất thanh giữa biển người im lặng

Hôm ấy, cả thế giới dường như nín thở. Tại vòm cổng Wellington, khi linh cữu của cố Nữ hoàng bắt đầu hành trình cuối cùng rời khỏi London để đến Windsor, sự trang nghiêm bao trùm lên tất cả. Đứng trong hàng ngũ gia đình, Hoàng tử George (khi đó 9 tuổi) và Công chúa Charlotte (7 tuổi) trông thật nhỏ bé trong những bộ trang phục đen tuyền. Dù đã được bố mẹ chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng kéo dài có lẽ đã khiến những đứa trẻ mất đi sự kiên nhẫn thường thấy.

Theo Jeremy Freeman, một chuyên gia đọc khẩu hình nổi tiếng, camera đã bắt được khoảnh khắc Hoàng tử George, trong một phút tinh nghịch hoặc có thể là bồn chồn, dường như đã đưa tay ra "cấu" nhẹ hoặc chọc vào người em gái mình. Phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ khi bị anh trai trêu chọc là gì? Charlotte ngay lập tức quay phắt lại, khuôn mặt nhăn nhó và bật ra một tiếng kêu: "Ow!" (Đau quá!).

Dù âm thanh ấy có thể rất nhỏ, lọt thỏm giữa tiếng nhạc tang lễ và tiếng bước chân rầm rập, nhưng hình ảnh Charlotte quay lại nhăn nhó với anh trai đã không qua mắt được những người xung quanh, và đặc biệt là Vương hậu Camilla.





Lời nhắc nhở "lạnh người" và áp lực của người làm mẹ

Thay vì một cái nhìn thông cảm hay một cử chỉ trấn an nhẹ nhàng như người ta thường mong đợi ở một người bà, phản ứng của Vương hậu Camilla lại khiến nhiều người bất ngờ. Theo quan sát của chuyên gia Jeremy Freeman, bà Camilla dường như đã tỏ ra khá phật ý trước màn "lệch sóng" của hai đứa trẻ. Bà cau mày, chỉ tay về phía Công chúa nhỏ đang nhăn nhó và quay sang thì thầm với Vương phi Kate một mệnh lệnh ngắn gọn, cộc lốc vỏn vẹn hai từ: "Take her!" (tạm dịch: Giữ lấy con bé hoặc Dắt nó đi).

Câu nói ấy, dù ngắn ngủi, nhưng trong hoàn cảnh đó lại mang một sắc thái nghiêm khắc đến lạ lùng. Nó không chỉ là một lời nhắc nhở, mà nghe như một lời khiển trách ngầm dành cho Kate - người mẹ đang phải gồng mình giữ hình ảnh hoàn hảo cho các con trước hàng tỷ khán giả. Ai làm mẹ rồi cũng sẽ hiểu cảm giác "muối mặt" khi con cái không nghe lời nơi công cộng, huống chi đây lại là một sự kiện lịch sử, và người nhắc nhở lại là Vương hậu nước Anh.

Trên mạng xã hội X (Twitter), người hâm mộ hoàng gia đã bùng nổ tranh luận ngay khi khoảnh khắc này được phát sóng. Một người viết: "Hình như George và Charlotte vừa có chút bất đồng. Nhưng hãy nhìn Vương hậu Camilla kìa, ánh mắt đó thật đáng sợ!". Một số người khác lại cố đoán xem Charlotte thực sự đã nói gì, liệu có phải là "Wow", "Ow" hay một từ ngữ trẻ con nào khác? Nhưng dù là gì đi nữa, thái độ của Camilla mới là tâm điểm. Nó cho thấy sự căng thẳng tột độ của bà trong ngày trọng đại này, nơi mà mọi thứ buộc phải diễn ra không một tỳ vết.





Sự đối lập từ nụ cười của Meghan và bản năng chị em

Điều thú vị là trong cùng một khung hình ấy, người ta lại thấy một thái độ hoàn toàn trái ngược từ Meghan Markle. Đứng ngay gần đó, Nữ công tước xứ Sussex dường như đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thay vì khó chịu, cô nghiêng đầu nhẹ và nở một nụ cười mỉm đầy thấu cảm về phía Charlotte. Nụ cười ấy dường như muốn nói: "Không sao đâu, cô hiểu mà, con chỉ là một đứa trẻ thôi". Sự tương phản giữa cái cau mày của Camilla và nụ cười của Meghan đã tạo nên một bức tranh tâm lý phức tạp và đầy màu sắc của gia đình hoàng gia trong thời khắc nhạy cảm.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự cố "nhéo tay". Trẻ con giận nhau rồi lại làm hòa rất nhanh. Cũng chính chuyên gia đọc khẩu hình của tờ The Sun đã phát hiện ra một khoảnh khắc ấm lòng khác ngay sau đó, chứng minh sự trưởng thành vượt tuổi của Công chúa Charlotte.

Khi linh cữu Nữ hoàng đi qua, chính Charlotte là người đã quay sang nhắc nhở anh trai mình về nghi thức hoàng gia. Cô bé thì thầm: "You need to bow" (Anh cần phải cúi chào đấy). Và lần này, George không còn nghịch ngợm nữa. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu và làm theo lời em gái.

Khoảnh khắc ấy đã "cứu" lại tất cả. Nó cho thấy dù có chí chóe, cấu véo nhau như bao cặp anh em ruột thịt bình thường khác trên thế giới, nhưng George và Charlotte vẫn là những đứa trẻ hiểu chuyện, biết bảo ban nhau khi cần thiết. Và Kate Middleton, dù có nhận được lời nhắc nhở nghiêm khắc nào đi chăng nữa, cô vẫn có quyền tự hào về những đứa con của mình. Chúng không phải là những con búp bê sứ vô cảm, chúng là những đứa trẻ bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có lỗi lầm và có cả sự yêu thương.

Câu chuyện về hai từ "Take her" của bà Camilla có thể là một nốt trầm, một chút gợn sóng nhỏ trong ngày tang lễ, nhưng nó lại khiến hình ảnh của gia đình hoàng gia trở nên đời thường và chân thật hơn bao giờ hết. Sau lớp áo choàng lộng lẫy và những nghi thức cứng nhắc, họ cũng chỉ là những người bà khó tính, những người mẹ lo âu và những đứa trẻ đang tập lớn mà thôi.